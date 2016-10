Tiina Malinen rakensi 15 neliön liikuteltavan kodin 20 000 eurolla

Fakta Tämän verran talo tuli maksamaan traileri 4 600 euroa puutavara ja vanerit 2 500 eristeet 1 700 pintakäsittelyt 300 jääkaappi 400 kaasuliesi 230 liesituuletin 120 tiskiallas 300 lämminvesivaraaja 300 ovi ja ikkunat 1 500 kuivakäymälä 500 suihkuhana 100 suihkukaappi 700 kattopellit 500 vesisäiliö 300 lisäksi pientarvikkeet, hallin vuokra, materiaalit sekä kaasu-, sähkö- ja lvi-työt 4 000 Vielä hankkimatta: lämmitysjärjestelmä portaat pöytä astianpesukone

Keittiö, olohuone, makuuhuone, suihku ja vessa viidessätoista neliössä.

Lahtelaisen Tiina Malisen, 24, rakentamassa pikkukodissa on kaikki tarpeellinen pyörien päällä. Kotia voi vetää auton perässä aina sinne, missä kulloinkin asuu.

”Olen asunut kolmellatoista paikkakunnalla. Ajattelin, että voisin muuttaa mihin haluan, jos koti tulee mukana”, Malinen kertoo

Hän alkoi rakentaa taloa vanhassa teollisuushallissa Puumalan keskustassa viime toukokuussa. Rakentaminen kesti neljä kuukautta, ja nyt talo on lähes valmis.

Se seisoo nyt Puumalan Niinisaaressa Malisen isän omakotitalon pihalla, jonne se hinattiin elo–syyskuun vaihteessa. ”Hyvin meni”, Malinen kuvaa talon ensimmäistä matkaa maantiellä.

Laki määrittelee Malisen liikkuvan kodin matkailuperävaunuksi. Siksi sen pitää täyttää tieliikennelain ja asetusten pykälät. Ne sanelivat myös talon koon, Malinen kertoo.

Traileri on perävaunurekisterissä ja se pitää muutoskatsastaa sitten, kun se on valmis. Taloa voi hinata kuljettaja, jolla on BE-luokan ajokortti. Trailerin ja sillä olevan talon kokonaismassa saa silloin olla enintään 3 500 kiloa.

Rakennuslainsäädäntö ei ulotu trailerilla liikuteltavaan asuintaloon. ”Tärkeää on, että rakennus on kestävä ja että se pysyy koossa. Sen pitää myös mahtua tielle ja kulkemaan siltojen alta.”

Ajoneuvoyhdistelmä saa olla enintään 2,6 metriä leveä ja 4,2 metriä korkea. Malisen pikkutalo on 2,55 metriä leveä ja trailerin kanssa 4,05 metriä korkea. Asuintilan korkeus on 3 metriä.

Viidentoista neliön korkea koti vaikuttaa sisältä tilavammalta kuin se näyttää ulkoa.

”Halusin tilasta korkean, jottei se tunnu kopilta. Samasta syystä tein koko porraspäädyn ikkunoista. Sieltä tulee valoa, ja tuntuu kuin tila jatkuisi ulos.”

Johannes Wiehn

Malinen avaa päädyn lasiovet ja kutsuu vieraat sisään. Rakennus heilahtelee, sillä se seisoo vain pyörien ja puutukien varassa.

Kun se aikanaan siirtyy uudelle asuinpaikalle Malisen mukana, alle asennetaan tukevat metallijalat.

Pikkukodissa on kaikki, mitä pysyvä asuminen vaatii eli vessa ja suihku, lämmitys, mahdollisuus laittaa ruokaa, peseytyä ja nukkua. Oven molemmin puolin on kattoon asti ylettyvä kaappi.

Keittiö on sijoitettu huonetilan toiselle seinälle.

Keittolevyt lämpiävät kaasulla. Lieden alla on tilaa pyykkikoneelle, jos Malinen sen hankkii. Jääkaappikin talossa on jo, se löytyy oven takaa tiskialtaan vierestä.

Keittiön takana huonetila nousee. Lattiassa on korotus, jonka päällä voi vaikka loikoilla ja lueskella. Tason eteen voi vetää pyörillä liikkuvan pöydän.

”Tein siitä tavallisen tuolin korkuisen, jotta sitä voi käyttää myös istuimena.”

Sitten Tiina Malinen kumartaa ja vetää korokkeen alta esiin pyörillä liikkuvan sängyn, jonka voi vielä levittää.

Korokkeellakin mahtuu nukkumaan kaksi ihmistä, joten pikkutalo tarjoaa yösijan yhteensä neljälle.

Korokkeen alla on piilossa myös vesisäiliö, johon mahtuu 180 litraa vettä.

Korotetun osan kautta pääsee talon takaosaan, jossa on suihku ja kompostoiva, erotteleva kuivakäymälä. Vessaa hoidetaan kuten mökkien kuivavessoja.

Pesuvesi lämpiää läpi virtaavalla kaasulämmittimellä. Veden lämmittäminen maksaa 10–15 euroa kuussa, Malinen laskee.

Pienitehoinen pumppu kierrättää vettä keittiöön ja suihkuun.

Vesisäiliön voi täyttää kantamalla sinne vettä tai pumppaamalla vettä vesipumpulla, Malinen kertoo. Talon voi myös kytkeä esimerkiksi vesipostiin.

Lämmitysjärjestelmää Malinen miettii vielä. Se voi olla sähköpatteri, kaasulämmitin tai pieni puukamiina.

Sähköjohdot on vedetty, mutta taloa ei ole liitetty sähköverkkoon. Isän pihalla sähköt saadaan jatkojohdon avulla sepänpajasta.

Jos lämmityskin hoituu ilman sähköä, talossa voi asua myös alueella, johon kunnallistekniikka ei ulotu.

”Pikkutalon voi sijoittaa esimerkiksi omakotitalotontille, mökille tai leirintäalueelle. Sen voi nostaa pois trailerilta ja kiinnittää vaikkapa lautalle.”

Hän aikoo tehdä liikkuvasta talosta pysyvän kodin. Se hinataan talveksi näillä näkymin tyhjilleen jääneen talon pihaan haja-asutusalueelle lähelle Mikkeliä. Talo liitetään siellä tontin viemäriverkkoon. Se vaatii sopimista kunnan kanssa.

Tiina Malinen on viimeksi työskennellyt it-alalla koodarina. Rakentamisesta hänellä ei ollut lainkaan kokemusta.

Talven 2015–2016 hän hankki tietoa rakentamisesta ja säännöksistä sekä suunnitteli taloa.

Hän opetteli käyttämään 3d-mallinnusohjelmaa tietokoneella. Sen avulla hän rakensi tarkan kolmiulotteisen mallin tulevasta kodista.

”3d-mallinnuksen opettelu vei aikaa, mutta se oli sen arvoista. Pystyin sen avulla visualisoimaan, millaisen talon haluan.”

Uusia taitoja on pitänyt opetella aina, kun työ on edennyt.

”Se on ollut stressaavinta. Eteen tuli uusia asioita, jotka piti selvittää. Koko ajan piti tietää, mitä tekee.”

Jotkut työkalut olivat Malisesta pelottavia. ”Käytin esimerkiksi sirkkeleitä, paineilmatyökaluja, naulaimia ja kuviosahoja.”

Kaikki rakentamisessa tarvittavat tiedot ja taidot kuitenkin voi opetella, Malinen kannustaa.

Tosin sähkö-, lvi- ja kaasutöihin tarvitaan aina ammattilaista.

Rakennelma nousi hallissa sateilta suojassa.

Malinen aloitti kokoamalla talon rungon valmiiksi hallin lattialla. Isä ja joukko ystäviä tuli talkooavuksi, kun seinät piti nostaa paikalleen.

Katon Malinen kiinnitti taloon ulkona, sillä halli jäi matalaksi.

Talon ulko- ja sisäseinät ovat vaneria. Ulkona vanerin päällä on tervasta ja pellavaöljystä tehty perinnemaali. Vanerikerrosten välissä lämpöä eristää homehtumaton polyuretaani.

”Vaneri sopii hyvin minimalistiseen tyyliin. Se on myös kevyttä. Talosta ei saanut tulla liian painavaa.”

Nyt Malinen viimeistelee talon sisustusta. Hän nukkuu jo yöt talossa. Hän aikoo laittaa talon piirustukset ja teko-ohjeet internetiin.

”Tein tästä julkisen projektin, sillä haluan herätellä muita miettimään asumistaan. Aina ei tarvitse tehdä niin kuin muut.”

Hän kaipasi rakennusaikana jotakuta, jolta olisi voinut kysyä neuvoa liikkuvan, talviasuttavan talon tekemisestä.

”Ei oikein ollut ketään, joka olisi neuvonut. Voin nyt olla se, joka teki virheet ja neuvoo muille, että älä tee sitä, tee näin. Tässä on pohja, josta jokainen voi muokata oman kotinsa.”

Lisätietoa: Bigdreamtinyhome.com ja Facebook.com/bigdreamtinyhome