Kun home ajaa pakolaiseksi – HS selvitti, millaisessa asunnossa sairastuneet voisivat asua

Asumisen vaihtoehdot homeesta tai huonosta sisäilmasta sairastuneille ovat toistaiseksi vähissä. Arkkitehti Lars-Erik Mattila on suunnitellut uudenlaisen kerrostalon, jonka asukas ei joutuisi kärsimään kemikaalicocktailista. Mattilan massiivipuutalo (katso havainnekuva yllä) on rakenteeltaan yksinkertainen, eikä siinä käytetä terveydelle eikä ympäristölle haitallisia aineita.

Arkkitehti-puuseppä Lars-Erik Mattilan mielestä nykyrakentamisessa on paljon parannettavaa. Hän suunnitteli talon, jossa ei ole lainkaan liimaa, muovia eikä muita ympäristölle haitallisia aineita. Toimittaja: Sami Takala, kuvaus ja leikkaus: Janne Järvinen

Huonosta sisäilmasta sairastuneet joutuvat pahimmillaan asumaan jopa teltassa, kun sopivaa kotia ei löydy.

HS pyysi alan asiantuntijoita antamaan asumisneuvoja niille, joiden sairaus ei vielä ole pahinta laatua.

Fakta Karut luvut Arviolta 700 000 suomalaista altistuu päivittäin homeesta johtuville sisäilman epäpuhtauksille. Kosteus- ja homevaurioita on asuinrakennuksista kaikkein eniten pientaloissa. Pahasti vaurioituneissa omakoti-, pari- ja rivitaloissa asuu 332 000 ja kerrostaloissa 128 500 ihmistä, arvioitiin eduskunnan tarkastusvaliokunnan selvityksessä. Kosteus- ja homevauriot ovat suurimpia syitä huonoon sisäilmaan.

Terve perhe sairastuu uudessa kodissa

Ongelma: Terve perhe muuttaa uuteen kotiin. Muutamassa kuukaudessa perheenjäsenet alkavat sairastella: yksi herkistyy kemikaaleille, toisella puhkeaa allergioita. Muilla on muun muassa yskää, päänsärkyä, väsymystä ja silmätulehduksia.

Ratkaisu: Koska selkeää selitystä jatkuvalle oireilulle ei löydy lääkärin luona, perhe tutkituttaa kotinsa. Selviää, että asunnossa on sattunut kosteusvaurio ja sisäilman laatu on heikko.

Vinkki: Päteviä eli sertifioituja rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijoita voi etsiä VTT Expert Servicesin ja kosteusvaurion kuntotutkijoita Fisen rekisteristä.

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola pitää rekistereitä luotettavina. ”Rekistereihin hyväksytään vain asiantuntijoita, jotka täyttävät ministeriön säätämät varsin tiukat pätevyysvaatimukset perus- ja täydennyskoulutuksesta sekä työkokemuksesta.” Juttu jatkuu kuvan alla.

Miten päästä eroon homekodista?

Ongelma: Perhe päättää panna asunnon myyntiin ja etsiä uuden kodin. Mutta miten voi päästä eroon vanhasta kodista, jossa on homeongelma?

Ratkaisu: Jos homeongelma on korjattavissa, asunnon voi myydä ilmoittamalla ongelmasta rehellisesti ostajaehdokkaille, sanoo sertifioitu rakennusterveysasiatuntija Hannele Rämö Asumisterveysliitosta.

”Ostajan täytyy olla varautunut tuleviin korjauksiin. Jos vauriot ovat suuria, eikä niiden korjaaminen kannata, vaihtoehdot ovat vähissä.”

Kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut asianajaja Matti Kasso korostaa, että ostajalla on oikeus tutustua kaikkiin asiakirjoihin, jotka liittyvät talon kuntoon.

Myyjän vastuuta ei poista kauppakirjan maininta siitä, että talo myydään ”purkukuntoisena” tai ”siinä kunnossa kuin se on”. Viat ja puutteet täytyy yksilöidä.

Jos talon myy purkukuntoisena, kaupan hinta on tontin arvo, josta vähennetään purkukustannukset.

Mistä sopiva asunto?

Ongelma: Perhettä mietityttää, mistä löytyisi sopiva uusi koti, jossa myös sisäilmaongelmista kärsivä voi asua. Arki on vaikeaa, koska sairastunut ei voi oireilun takia enää viettää aikaa joka paikassa. Olo on terve vain silloin, kun altistuksia ei ole.

Vielä pahemmin sairastuneilla voi olla pitkiä sairauspoissaoloja. He joutuvat muuttaman usein, kun mikään asunto ei ole sopiva. Osa on jopa asunnottomia. Monilla on rahat lopussa.

Ratkaisu: Etsitään asunto talosta, joka on rakennettu laadukkaasti ja josta on pidetty hyvää huolta. Rakennusmateriaaleilla, rakennusvuodella tai ilmanvaihtotekniikalla ei silloin välttämättä ole suurta merkitystä. Juttu jatkuu kuvan alla.

Sopisiko sairastuneen kodiksi jokin näistä viidestä?

Asiantuntijat tarjoavat sisäilmaongelmista kärsiville muutamaa vaihtoehtoa kodiksi.

1. Uudehko talo

Professori Juha Vinhan mielestä pienimmät terveysriskit ovat kymmenen viime vuoden aikana rakennetuissa taloissa, koska rakentamisesta on – tai ainakin olisi pitänyt olla – huomattavasti enemmän tietoa kuin menneinä vuosikymmeninä.

”Paras vaihtoehto on uudehko rakennus, jonka rakenteissa on käytetty hyväksi todettuja ja luotettavia rakenneratkaisuja. Uusissa taloissa on pienempi riski homeelle kuin vanhassa talossa. Kun talon kunto heikkenee ikääntyessä, riskit kasvavat.”

Vesivahingon riski on teoreettisesti pienempi vuoden 1998 jälkeen rakennetuissa taloissa. Silloin astuivat voimaan uudet määräykset rakennuksen kosteuden eristämisestä, ja märkätilojen vedeneristyksestä tulivat ohjeet.

2. Hirsitalo

Asumisterveysliiton Hannele Rämön mukaan homeille altistuneet ihmiset päätyvät usein hyvin hoidettujen kerrostalojen yläkerran asuntoihin tai hirsitaloihin.

Myös Vinha pitää hirsitaloja hyvänä vaihtoehtona, mutta hän muistuttaa, että myös niissä voi olla ongelmia.

”Hirsitalon hyvä puoli on siinä, että seinärakenne on yksinkertainen ja sen toteuttaminen on melko turvallista. Hirsiseinä on kuitenkin vain osa rakennusta. Talossa on myös muun muassa ylä- ja alapohja ja sokkeliratkaisut. Niissä on paljon mahdollisuuksia virheille, jotka voivat johtaa kosteusvaurioon.”

Jos hirsitaloon päätyy, seinässä ei Vinhan mielestä tarvita lämmöneristettä lainkaan tai eristeen tulisi ainakin olla talon ulkopuolella.

”Varsinkin vanha hirsitalo, jossa on sisäpuolinen lämmöneristys, on huono vaihtoehto sisäilmaongelmista kärsivälle. Hirren sisäpinta kylmenee, ja siitä tulee herkemmin kasvualue homeelle.”

3. Massiivipuutalo tai kivitalo

Arkkitehti Lars-Erik Mattila on suunnitellut lopputyönään tulevaisuuden kerrostalon. Visio lähtee kestävistä ja terveellisistä ratkaisuista.

Se tarkoittaa yksinkertaisia massiivirakenteita, joihin ei pääse piilossa syntymään vaurioita, ja painovoimaista ilmanvaihtoa, jota ei tarvitse korjailla.

Tulevaisuuden talo ei esimerkiksi sisällä muovia, liimaa eikä muita haitallisia aineita, ja massiiviset puuseinät toimisivat lämmöneristeenä.

Mattilan mielestä rakentamiseen pitäisi soveltaa samaa ajattelua kuin ravintoon: suositaan puhtaita raaka-aineita ja vältetään turhaa prosessointia ja lisäaineita.

”Haastavan tästä tekee se, että toisin kuin elintarviketeollisuudessa, rakennusaineteollisuudessa ei tarvitse yksilöidä, mitä tuotteet sisältävät.”

Tohtorikoulutettava Petri Annila Tampereen teknillisestä yliopistosta sanoo, että puupohjaiset rakennukset ovat herkempiä homehtumaan vesivahinkojen yhteydessä, mutta kivitaloihin voi muodostua myrkyllisempiä homeita. Annila tekee väitöskirjaa kosteus- ja mikrobivaurioiden varhaisesta tunnistamisesta.

Projektipäällikkö Katja Pulkkisen mielestä yhtä kaikille sopivaa ratkaisua ei ole. ”Enemmän merkitsee se, miten laadukkaasti talo on rakennettu ja miten hyvin sitä on huollettu ja ylläpidetty.”

4. Liiimaton kerrostalo

Pulkkisen mielestä ihanteellisin koti terveelle tai lievästi sisäilmasairaalle voisi olla tiilestä paikallaan muurattu harjakattoinen kerrostalo, jonka rakentamisessa ei ole käytetty haitallisia aineita.

”Liimahöyryt ovat iso ongelma. Liimoja on eristemateriaaleissa, saumausaineissa, vesieristeissä, laasteissa ja lattiamateriaaleissa.”

Talon alimmassa kerroksessa olisi autotalli ja ylimmässä kerroksessa ullakko, jossa rakenteet olisivat näkyvillä. Näin vauriot havaitaan helposti. Lattiaksi sopisi laatta tai vähäpäästöinen parketti.

Rakennusterveysasiatuntija Hannele Rämö muistuttaa, että homeongelmia voi olla myös täystiilitalossa.

5. Koeasunto

Yksi ratkaisu sopivan kodin löytämiseen voisi olla mahdollisuus asunnon lyhytaikaiseen koeasumiseen.

”Etenkin sisäilmaongelmille jo herkistyneille se olisi toivottavaa. Yleensä hajut ovat merkki sisäilmaongelmista. Hyvä sisäilma on niin hyvää, ettei sitä huomaa. Se ei haise millekään”, Rämö sanoo.

Helsingin yliopiston kansanterveystieteen professorin Juha Pekkasen mukaan ihmiset alkavat oireilla yleensä hyvin nopeasti, joten koeasuminen ei välttämättä vaatisi pitkiä aikoja.

”Päänsärky ja yskä tulevat usein jo minuuteissa tai tunneissa, jos sisäilma on huono. Astma taas kehittyy vuosien altistumisen aikana.” Juttu jatkuu kuvan alla.

Sairastunut, vältä etenkin 1970- ja 80-luvuilla rakennettuja pientaloja

Yhtä kaikille sopivaa ratkaisua ei asiantuntijoiden mielestä ole. Esimerkiksi rakennusmateriaaleilla tai -vuodella ei ole aina suurta merkitystä, jos talo on rakennettu laadukkaasti ja siitä on pidetty huolta.

Jos haluaa minimoida terveyshaitat, kannatta ottaa huomioon seuraavia asioita.

Yksi keino on välttää muuttamasta taloon, jossa on sisäilman ongelmia muita taloja suuremmalla todennäköisyydellä. Tällaisia ovat 1950–1990-luvulla rakennetut asunnot. Kaikkein huonoimpia ovat 1970- ja 1980-luvuilla rakennetut pientalot.

Rakennusfysiikan professori Juha Vinha kertoo, että tuolloin on käytetty rakenneratkaisuja, kuten tuulettamattomia ulkoverhouksia, valesokkeleita ja tasakattoja, jotka ovat hyvin herkkiä kosteusvaurioille.

Arkkitehti Lars-Erik Mattila sanoo, että nykyisin suositaan monimutkaisia sekarakenteita. Ne ovat rakennusliikkeille halpoja toteuttaa mutta omistajille kalliita ylläpitää, koska ne ovat herkkiä vioille ja mikrobivaurioille.

Projektipäällikkö Katja Pulkkisen mukaan taloja on pilattu myös remontoimalla väärin, kuten tukkimalla ilmanvaihtoaukkoja ja korvaamalla ammeita suihkutiloilla, joissa ei ole kunnollista vedeneristystä.

Huono valinta voi olla myös vanha talo, jossa painovoimainen ilmanvaihto on korvattu koneellisella ilmanvaihdolla. Professori Vinhan mukaan silloin on iso riski, että talon rakenteissa olevat haitalliset aineet ja mikrobit päätyvät sisäilmaan.

Miten hometaloista sitten päästäisiin eroon?

Sertifioitu rakennusterveysasiantuntija Hannele Rämö on sitä mieltä, että lainsäädäntöä täytyy uudistaa. ”Urakoitsijoille ei ole riittäviä sanktioita, jotka ehkäisisivät huonoa rakentamista. Lisäksi on erikoista, että korjausrakentamisessa käytetään sääsuojia, mutta uudisrakentamisessa ei.”

Jos rakennusmateriaalit kastuvat rakennusaikana, ne eivät välttämättä kuivu, Juha Vinha sanoo. Taloja tehdään hänen mukaansa yhä puutteellisilla tiedoilla ja taidoilla.

”Ongelmia tulee, kun kustannuspaineessa rakennetaan kiireellä eivätkä kaikki perehdy ohjeisiin.”

Materiaalien kastumisesta kantaa huolta myös projektipäällikkö Katja Pulkkinen.

”Moni asuntoavun tarpeessa olevista sisäilmasairaista saisi katon päänsä päälle, jos isoimpiin asutuskeskuksiin nousisi taloja, jotka olisi rakennettu säältä suojattuna ja joihin olisi valittu myrkyttömät tai hyvin vähäpäästöiset materiaalit. Lisäksi tulisi varmistaa, ettei ilmanvaihdossa ole ongelmia.”

Sosiaali- ja terveysministeriön Vesa Pekkolan mukaan on tärkeintä, että kiinteistöjen omistajat ymmärtävät pitää rakennukset kunnossa, ennen kuin niihin tulee kosteusvaurioita ja homeongelmia.

”Heidän pitäisi selvittää rakennusten kunto sekä laatia pitkän tähtäimen korjaus- ja kunnossapitosuunnitelma ja toteuttaa sitä käytännössä. Uudisrakentamisen tulisi olla huolellista ja laadukasta, sellaista että kosteutta ja epäpuhtauksia ei pääse rakenteisiin.”

Yskittää ja nenä vuotaa – testaa, tunnistatko rakennuksen kosteusvaurioon yhdistetyt oireet. Pääset tekemään testiä ja lukemaan juttua tästä.

Pirjo Halme-Hoffren

Pirjo Halme-Hoffren