Talomme pääoven edessä on pelastustie. Se on merkitty liikennemerkillä. Naapuritaloyhtiö on muuttanut pihansa pysäköintipaikoiksi ja autot kulkevat pelastustietä pitkin eli tonttimme kautta. Pelkään, että joku lapsi jää vielä auton alle juostessaan ulos ovesta. Mitä taloyhtiömme voi tehdä?

Jos pelastustie on osa kiinteistöä, naapuritaloyhtiö tarvitsee luvan tien käyttöön, sanoo Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia.

Lupaa varten tulee olla esimerkiksi rasitteena perustettu kulkuyhteys tai yhteisjärjestelysopimus. Haltian mukaan ahtaan pihatien käyttäminen ajotienä voi olla ongelmallista turvallisuuden kannalta. Vastuu ajoneuvon kuljettamisesta on ensisijaisesti kuljettajalla.

Tietä saa käyttää tontille ajoon, vaikka siinä olisi pelastustiestä kertova liikennemerkki. Se tarkoittaa, ettei tietä saa tukkia esimerkiksi pysäköinnillä.

Haltia suosittelee selvittämään kiinteistörekisteristä, onko naapuriyhtiöllä rasiteoikeutta tien käyttöön. Jos sitä ei ole eikä tien käytöstä ole muutenkaan sovittu, kulkuoikeus on mahdollista perustaa tai se voidaan kieltää.

Mahdollisten kaavoitusta koskevien asioiden osalta tulee olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan.

Miksi joudun maksamaan muiden virheestä?

Taloyhtiön putkiremontissa selvisi, että keittiön poistoveden liitäntä wc:n viemäriin oli tehty väärin aiemmassa remontissa 2000-luvun alussa. Yhtiön edustaja valvoi tuon remontin. Koko wc on nyt uusittava, koska vedeneriste rikkoutuu korjaustöissä. Yhtiö on tulossa vastaan maksamalla puolet korjauskuluista. Kuuluvatko kulut ylipäätään minulle?

Kunnossapitovastuu jakautuu taloyhtiön ja osakkeenomistajan välillä joko asunto-osakeyhtiölain kunnossapitovastuusäännösten tai yhtiöjärjestyksen kunnossapitovastuumääräysten mukaan. Lain mukaan yhtiö vastaa muun muassa rakenteista ja eristeistä, kun osakas taas huoneiston sisäpinnoista.

Kiinteistöliitto Uusimaan neuvontalakimies Maria Forsblom sanoo, että yhtiön kunnossapitovastuu rajautuu yhtiön perustasoon.

Osakas siis vastaa huoneistossaan muutostöinä tehdyistä asennuksista, jotka eivät rinnastu yhtiön perustasoon.

Forsblomin mukaan näin on siitä huolimatta, että muutoksen olisi tehnyt joku edellinen osakas.

Kunnossapitovastuu osakkaan muutostöistä ei siirry yhtiölle, vaikka yhtiön edustaja valvoisi osakkaan remontin.

Korjaukset jäävät kokonaisuudessaan osakkaan vastuulle, jos poistoveden liitäntä wc:n viemäriin ei ole yhtiön perustason mukainen ja asennus on tehty virheellisesti, Forsblom sanoo.

Jos yhtiö olisi ennallistanut poistoveden liitännän jossakin yhtiön vastuulle kuuluneessa korjauksessa, yhtiö olisi ottanut kunnossapitovastuun asennuksesta.

”Tällöin vastuu virheellisesti tehdyn poistoveden liitännän vaatimista korjauksista kuuluisi kokonaisuudessaan yhtiölle.”

Täytyykö kaupungin järjestää lisää tilaa autoille?

Asumme espoolaisella omakotitaloalueella, missä on voimassa aluepysäköintikielto. Rinnetontillamme on rajoitetusti pysäköintitilaa. Huonojen julkisen liikenteen yhteyksien ja lasten harrastusten takia tarvitsemme kaksi autoa, jotka täyttävät pihan. Lähin parkkipaikka on vajaan kilometrin päässä, mikä on isovanhemmille liikaa. Onko kaupungilla velvoitteita tarjota yleistä pysäköintitilaa riittävästi?

Kaupungilla on melko laaja harkintavalta autopaikoissa, sanoo julkisoikeuden professori Eija Mäkinen Vaasan yliopistosta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki säätelee autopaikkoja vain vähän. Laki määrää ainoastaan, että asemakaavaa laadittaessa on luotava edellytykset esimerkiksi liikenteen järjestämiselle.

Mäkisen mukaan autopaikoista on olemassa pelkkiä asemakaavamääräyksiä, jotka voivat vaihdella eri kaupungeissa.

Asemakaava määrää, montako autopaikkaa tontille tulee vähintään rakentaa.

Espoon pysäköinnin periaatteiden mukaan kaupungin tulee järjestää yleistä pysäköintiä varten yksi autopaikka tuhatta kerrosalaa kohti. Asukaspysäköinti ja vieraspysäköinti sen sijaan kuuluvat kiinteistöille.

Espoossa pientaloalueilla pysäköintitilaa tulee yleensä olla vähintään kaksi paikkaa asuntoa kohti, sanoo kaupungin liikennesuunnittelusta vastaava projektipäällikkö Marno Hanttu.

Hänen mukaansa syitä sille, miksi kadulle ei pystytä osoittamaan yleisiä autopaikkoja, voivat olla esimerkiksi kadun ahtaus, liikenneturvallisuus tai haitta pelastustoiminnoille tai muulle liikenteelle.