Kirsti sai aivoinfarktin, mutta voi yhä asua kotona – nämä kodin varusteet voivat pelastaa kaikkien vanhuusajan

Vielä neljätoista vuotta sitten Kirsti teki ruokaa, soitti flyygeliä ja käveli rannalla.

Sitten tuli lievä aivoinfarkti, leikkauksen jälkeinen komplikaatio ja miehen kuolema. Elämä muuttui, ja siksi muuttui myös koti.

”Ensin remontoitiin kylpyhuone. Käsienpesuallas siirrettiin niin, että sen viereen pääsee pyörätuolilla”, kertoo Kirsti, 87. Hän ei halua sukunimeään mainittavan jutussa.

Aivoinfarktin jälkeen Kirstin alaraajat eivät enää toimineet, joten kodissa piti pystyä liikkumaan pyörätuolilla. Pöytää siirrettiin niin, että keskelle lattiaa tuli enemmän tilaa. Kynnysten päälle asennettiin alumiiniset luiskat ja kylpyhuoneeseen tukikahvoja.

”Onneksi talossa on hissi, niin pääsen käymään ulkona”, Kirsti sanoo. Koti sijaitsee kerrostalossa, ja pyörätuoli mahtuu hissiin. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Näiden kahden apukeinon avulla 87-vuotias Kirsti selviää pidempään kotona

Vanhuus ja sairaudet aiheuttavat muutostarpeita kotiin. Mira Helander-Djateu esittelee, mitä Kirstin, 87, kotia on muokattu vanhalle ihmiselle sopivaksi. Toimittaja: Virve Rissanen, kuvaus ja leikkaus: Janne Järvinen

Ikääntyvän ihmisen kotitalon tärkein varuste on hissi ja makuuhuoneessa oikeanlainen sänky, kertoo vastaava johtaja Saija Toropainen Toimivan kodin hoivapalveluista.

Hän oli Kirstin miehen omahoitaja loppuun asti, ja käy tervehtimässä Kirstiä yhä säännöllisesti.

”Sängystä pitää voida nousta helposti. Ja vaikka ei vielä käyttäisi rollaattoria tai pyörätuolia, kannattaa varmistaa että kotitalon hissiin mahtuu apuvälineiden kanssa”, Toropainen sanoo.

Kirstin asunnossa on parveke, mutta hän menee mieluummin ulos.

”Keskiviikkoisin tapaan vanhoja ystäviäni opiskeluajoilta ja sunnuntaisin käyn kirkossa. Invataksilla matkustaminen on onneksi aika halpaa”, Kirsti kertoo.

Suurimman osan päivästä hän makaa kuitenkin sängyssä. Samassa sängyssä, joka ostettiin aikanaan jo hänen miehelleen.

Moottoroidun sängyn päällä oleva ilmapatja säätelee automaattisesti paineita ja ehkäisee makuuhaavoja. Joka päivä Kirsti nostetaan sängystä joko pyörätuoliin tai suoraan suihkutuoliin.

Keittiössä hän on erityisen mielellään, etenkin silloin, kun hoitaja laittaa ruokaa. Keittiön pöytää on korotettu niin, että sen ääreen pääsee istumaan pyörätuolissa.

”Syön siinä aamupalaa joka aamu.”

Kirsti haluaa olla kotona loppuun asti.

”Kotona asuminen merkitsee paljon. Onhan se sentään oma koti.”

Fakta Korjausneuvoja auttaa ilmaiseksi Vanhustyön keskusliitossa työskentelee 15 korjausneuvojaa, jotka auttavat ikäihmisiä pulmatilanteissa ilmaiseksi. He neuvovat mm. miten kotia voisi muuttaa turvallisemmaksi, mistä saa avustusta remontteihin tai mistä löytää remontin tekijöitä. Suurin osa asiakkaista kaipaa remonttia joko asuntojensa pesuhuoneisiin tai sisäänkäynteihin. Tyypillinen pesuhuoneremontti maksaa noin 10 000 euroa, mutta hintahaarukka on suuri. Korjausneuvojien yhteystiedot: Vtkl.fi. Lähde: korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso, Vanhustyön keskusliitto Lähde: korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso, Vanhustyön keskusliitto

Moni ikääntynyt on samaa mieltä. Kotona halutaan pysyä, jos se vain on mahdollista.

Myös hallituksen päätös vähentää hoitopaikkoja tarkoittaa, että tulevaisuudessa yhä useampi asuu kotona loppuun asti.

Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeessa vanhusten kanssa työskentelevät parantavat yhteistyötään, jotta ikääntyvät voisivat asua kotona pidempään.

Projektipäällikkö Tarja Rantee selittää, että ihanne olisi yhden luukun periaate, jossa vanhus saisi kaikki palvelut samasta paikasta.

Hanke on nyt puolessa välissä. Mikkelissä on jo kokeiltu kotikäyntejä, joissa hoiva- ja sosiaalialan työntekijät ja korjausneuvojat liikkuvat yhdessä.

”Aiemmin jokainen asiantuntija on antanut ohjeita omasta näkökulmastaan ja ikääntyneet ovat voineet hämmentyä, jos ohjeet ovat olleet keskenään erilaisia.”

Nyt kokeiltava malli ei tarkoita, että työntekijöiden pitäisi välttämättä päästä paikalle yhtä aikaa. Neuvoa voi kysyä esimerkiksi videopuhelun välityksellä. Teknologiasta on apua sekä työntekijöille että vanhuksille.

Yksi tärkeimmistä oivalluksista Ranteelle oli, että sekä vanhuksilla että heidän kanssaan työskentelevillä pitää olla avoin mieli, jotta teknologiasta olisi hyötyä. ”On tärkeää rohkaista ja tuoda apuvälineitä kokeiltavaksi. Ikääntyneeseen on hyvä suhtautua niin, että hänkin oppii.”

Ranteella on myös omaa kokemusta asiasta. Hänen äitinsä vastusteli tietokoneen hankkimista monta vuotta ja perusteli sitä sillä, ettei kuitenkaan opi käyttämään laitetta

”Ostimme hänelle silti tietokoneen, ja hämmästyin itsekin miten nopeasti hän oppi käyttämään sitä. Nyt hän puhuu Skype-videopuheluita ja surffailee netissä.”

Vanhusta voi innostaa teknologian käyttöön myös katselemalla vaikkapa lastenlasten leikkejä videoilta tabletista.

Jos ikäihminen ei myönnä tarvitsevansa apua, apuvälineitä voi perustella sillä, että ne tuovat turvaa vanhukselle ja helpottavat omaisten huolta.

Laitteita voi ottaa kokeiltavaksi, ja vanhusta voi rohkaista sillä, että aina voi palata entiseen, Rantee neuvoo.

Kodissa on hyvä olla esineitä, jotka kannustavat aktiivisuuteen.

Kirstillä on iso kirjahylly, jossa on paljon luettavaa eri kielillä. Hän pitää kielitaitoaan yllä muutenkin: puhumalla yhden hoitajan kanssa ruotsia. ”On hyvä, että opin puhumaan ruotsia paremmin”, Kirsti sanoo.

Musiikki soi kotona radiosta, televisiosta ja levysoittimesta. Kirsti soittaa yhä myös flyygeliä. Soittimen pyörien alle laitettiin korokkeet, jotta kädet yltävät koskettimille pyörätuolistakin.

”Kulkurin valssi menee vielä ulkoa.” Juttu jatkuu kuvan alla.

Yhdestäkin tukikaiteesta on apua vanhukselle

Vanhuksen kodin varustelua kannattaa alkaa miettiä jo silloin, kun liikkuminen vielä sujuu. Esteettömyysklinikan fysioterapeutti ja asiakkuusvastaava Mira Helander-Djateu kertoo, että ensimmäisenä kannattaa varmistaa kylpyhuoneen varustus. Tukikaiteista ja liukuestematosta on apua peseytyessä. Ne maksavat muutamia kymppejä.

Rollaattorilla tai pyörätuolilla liikkuva tarvitsee kynnysten yhteyteen luiskoja. Halvimmillaan niitä saa alle sadalla eurolla.

Myös liian matala sänky on monille ongelma, Helander-Djateu kertoo.

”Ikäihmisillä näkee paljon sänkyjä, joista he eivät pääse yksin ylös.”

Avuksi myydään joko sänkyyn kiinnitettävää tai patjan alle laitettavaa irtonaista tukikaidetta. Jos pystyy investoimaan uuteen sänkyyn, kannattaa Helander-Djateun mukaan saman tien ottaa sellainen, jonka pohja on moottoroitu. Juttu jatkuu kuvan alla.

Muistisairaus huomataan Helander-Djateun mukaan tyypillisesti siitä, että liesi unohtuu päälle. Muistisairaille kysytäänkin paljon turvaliesiä, jotka sammuttavat lieden tietyn lämpötilan tai ajan ylittymisen jälkeen.

Jos kodin varustaminen ei ole rahasta kiinni, voi kylpyhuoneeseen ostaa 2 000 euron wc-istuimen, joka pesee ja kuivaa. Japanilaishenkinen istuin tekee wc-paperista tarpeettoman. Sitä myydään suomalaisiin koteihin ja palvelutaloihin koko ajan enemmän.

Uutta teknologiaa hyödynnetään myös turvajärjestelmä Oma Seniorissa, joka on vaihtoehto perinteiselle turvarannekkeelle.

Järjestelmään kuuluu liikkeentunnistimia, jotka hälyttävät omaisille tai kotihoitoon, jos ne havaitsevat poikkeuksellista liikettä kuten kaatumisen. Järjestelmä huomaa myös, jos asukas ei ole koko päivänä noussut sängystä.

Monikerroksiseen asuntoon voi hankkia porrashissin. Viiden metrin mittainen hissi maksaa 10 000 euroa.

”Nykyiset 80–90-vuotiaat eivät ole tottuneet kuluttamaan itseensä. Seuraava sukupolvi osaa jo käyttää rahaa hyvinvointiinsa ja on tottunut apuvälineisiin, joten omaiset tukevat hankinnoissa henkisesti ja joskus myös rahallisesti”, Helander-Djateu kertoo. Juttu jatkuu kuvan alla.

Taloyhtiön on hankalaa puuttua vanhuksen asumiseen

Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa (11. lokakuuta) nimimerkki Turhaanko huolestunut kertoi tarinan, jossa huoltoyhtiö ei päästänyt häntä isänsä asuntoon. Kirjoittaja oli huolissaan, koska isä ei vastannut puhelimeen. Kun hätäkeskuksen kautta saatu poliisipartio tuli avaamaan asunnon oven, isä löytyi halvaantuneena lattialta. Hän oli saanut aivoinfarktin.

Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnöselle ongelma on tuttu. Hän kertoo, että laki hankaloittaa ikääntyneen auttamista.

”Vaikka naapurit huomaisivat, että ikääntynyt tarvitsisi apua tai apuvälineitä, laillisia keinoja puuttumiseen ei löydy.”

Taloyhtiön edustaja ei saa vierailla vanhuksen asunnossa kotirauhan vuoksi. Jos omaisia ei tunneta, asiaa ei voi hoitaa heidän kauttaan. Jos henkilö on määrätty edunvalvontaan, hänen tilanteestaan voi kertoa sosiaali- tai holhousviranomaiselle. ”Monesti edunvalvojakin hoitaa lähinnä taloudellisia asioita”, Pynnönen sanoo.

Ikääntynyt tai muistisairas voi esimerkiksi unohtaa lieden tai hanan päälle, jolloin koko taloyhtiön asunnot voivat joutua maksamaan isosta remontista. Turvahanojen ja muiden apuvälineiden asentamisessa taloyhtiö voi auttaa niin, että asennusten tarve kartoitetaan ja niistä tehdään yhteistilaus.

Mikäli taloyhtiössä asuu lähinnä ikäihmisiä, taloyhtiö voi päättää hankkia kaikensinille apua kotiin yhdellä tilauksella.

”Nykyään on lain mukaan mahdollista, että palveluita, kuten aterioita tai siivousta, voi tilata koko taloyhtiölle samalla kertaa”, Pynnönen kertoo.

Ongelmia saattaa tulla, jos ikäihminen haluaa muutoksen kotinsa ulkopuolelle, eikä pyydä lupaa taloyhtiöltä ennen avustuksen hakemista.

Pynnönen tietää tapauksia, joissa taloyhtiö on päättänyt ettei remonttia toteuteta, vaikka siihen olisi saatu avustus. Siksi aina, kun harkitsee hakevansa korjausavustusta esimerkiksi rapun sisäänkäynnin porrasluiskaan, kannattaa ilmoittaa tarpeistaan ensin taloyhtiölle.

Kaikkiin koteihin ei ole otettu edes kotivakuutusta ennen kuin riskit vanhuusiällä kasvavat. Jos ikääntyneen kotia ei ole vakuutettu, omainen voi periaatteessa hankkia vakuutuksen omalla nimellään ja maksaa sen ikääntyneeen puolesta, kertoo Finen jaostopäällikkö Tuomas Korkeamäki.

Käytännöt kuitenkin vaihtelevat. OP:n vakuutuspäällikkö Jenni Reijonen mukaan kotivakuutus pitää olla huoneistossa vakituisesti asuvan nimellä.

”Kotivakuutuksen voi ottaa esimerkiksi muistisairaan samassa taloudessa asuva kumppani, mutta ei muualla asuva omainen”, Reijonen selittää.

Valtakirjalla vakuutusasioita voi hoitaa, ja edunvalvoja pystyy selvittämään vanhuksen vakuutusasiat. Mutta jos vanhus itse ei koe vakuutusta tarpeelliseksi eikä valtakirjaa tai edunvalvontasopimusta ole, vakuutusta ei OP:lta saa.

Ikääntyneellä tai muistisairaalla on muita suurempi riski unohtaa liesi tai hana päälle.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Jukka Lepistö kertoo, että vanhuksia ei kuitenkaan kuole liesipaloihin muita ikäryhmiä useammin. Yleisimmin liesipaloihin kuolee 25–65-vuotias.

Vuosittain noin tuhanteen kotiin joudutaan kutsumaan palokunta liesipalon takia.

”Turvaliesi vähentäisi palonalkuja. Se voi sammuttaa jopa liedellä alkaneen rasvapalon.”

Kaupoista saa monia eri liesimalleja, jotka täyttävät turvavaatimukset.

Lepistö muistuttaa, että palovaarojen ehkäisyssä on tärkeää myös vaihtaa kodin vanhoja sähkölaitteita uusiin. Vanha laite aiheuttaa palovaaran helpommin.

Näin lukijat paransivat omaistensa turvallisuutta

Kylpytuoli

”Äiti kaatui kesällä 2015 Helsingin keskustassa ratikkakiskoille ja hänen molemmat kätensä venähtivät.

Autoin häntä melkein joka päivä kylvyssä. Sen jälkeen on hän on kaatunut uudestaan. Siksi hankimme kylpyhuoneen seinään kahvan ja myös kylpytuolin, joka on kylpemistä rakastavalle ihmiselle verraton apu.”

Seniorisänky ja liesivahti

”Äidille ostettiin pohjalaisen puusepäntehtaan seniorisänky, joka sijoitettiin olohuoneeseen. Sängyssä on siirrettävät tuet, joista voi ponnistaa ylös noustessa ja jotka estävät putoamista. Aivan ehdoton apu ikäihmiselle.

Ostimme myös liesivahdin, jonka sähkömies kävi asentamassa. Vahti katkaisee sähkön, jos liesi on ollut liian pitkään päällä tai liian kuumalla.

Tilasimme myös lieden levyjen ympärille värirenkaat, joiden värit toistuvat katkaisijoihin laitettavissa tarroissa.

Kun askel lyhenee, kasvaa riski kompastua mattoihin, ja myös rollaattori kasasi mattoja. Poistimme yhtä lukuun ottamatta kaikki matot kodista.”

Koiranpentu

”Kun vanhempani ylittivät 80 vuoden ikäpyykin, he kokivat olonsa välillä turvattomaksi omakotitalossaan. Ostin heille koiranpennun, jonka itse ensin opetin sisäsiistiksi.

Ratkaisu osoittautui oivalliseksi. Paitsi että heidän turvallisuudentunteensa parani, todennäköisesti parani myös itse turvallisuus.

Vakuutusyhtiöiden mukaan varkaat yleensä ohittavat oven, jonka takaa kuuluu haukuntaa. Koira myös havaitsee savun huomattavasti ihmistä nopeammin.

Koira myös paransi vanhempieni elämänlaatua. Toisin kuin vartiointiyhtiön henkilökunta, koira oli aina läsnä ja aina kiinnostunut vanhempieni puheesta ja tekemisistä.

Koira vaikutti myös yleiskuntoon. Isäni kävi lääkärintarkastuksessa puoli vuotta sen jälkeen, kun koirasta oli jouduttu luopumaan. ’Yleiskunto romahtanut koiran lähdettyä', kirjoitti lääkäri.

Yövalo

”Äidin pitkälle edennyt muistisairaus tuo haasteita arkeen. Äidin on ollut hyvin vaikea hyväksyä esimerkiksi se, että yöaikaan kotona pidetään himmeää valaistusta päällä, jotta siellä olisi turvallista liikkua. Hän hyväksyi yövalon vasta sen jälkeen, kun putosi portailta.

Kuva- ja ääniyhteys

”Äitini asui yksin kerrostalossa. Kun muistisairaus paheni, aloimme miettiä, apuvälineiden hankkimista.

Kehitin laitteen, jolla olimme kuva- ja ääniyhteydessä Äitiini. Hänen ei tarvinnut tehdä mitään yhteyden avaamiseksi.

Äitini näki monitorissaan vain oman kuvansa, jonka mekin näimme tietokoneelta. Hän pystyi kaukosäätimen avulla lähettämään minulle kutsun tekstiviestinä kännykkääni. Käyttökulut olivat halvat, vain laajakaistaliittymän kuukausihinta.

Järjestelmän ansiosta hän pystyi asumaan vielä neljä vuotta yksin, vaikka muistisairaus eteni. Lopulta hänen oli siirryttävä hoitokotiin.”