Kävisikö kotiisi vinyylilankku, keraaminen laatta, mikrosementti vai tekstiililaatta? – Näin valitset ja asennat

Parketin ja laminaatin rinnalle on tullut monta uutta lattiaideaa. Lattia on seinien jälkeen kodin suurin yhtenäinen pinta. Se määrittelee asunnon sisustustyylin ja -tunnelman.

Lapsi- ja koiraperheessä tarvitaan naarmuuntumatonta materiaalia, eteisessä tai keittiössä roiskeen kestävää ja makuuhuoneisiin ääntä vaimentavaa.

Kerrostaloissa askelääniä mittaavan tasoluvun pitää olla alle 53 desibeliä, mikä pitää ottaa huomioon lattiaremontissa. Tasoluku selviää lattiavalmistajan ohjeista, ja tarvittaessa lattiaan on tehtävä lisäeristys pohjatöiden yhteydessä.

Alustan oltava tasainen, puhdas ja kuiva. Pohjustustapa riippuu lattiamateriaalista. Pääsääntönä on, ettei kahta kelluvaa materiaalia voi asentaa päällekkäin.

Uivassa asennuksessa laminaatin tai parketin laudat kiinnitetään toisiinsa lukkoponteilla irrallisena alusmateriaalista. Kiinteässä asennuksessa esimerkiksi mosaiikkiparketti taas liimataan suoraan lattiaan. Vanha uiva parketti tai laminaatti sekä kuhmurainen muovimatto on poistettava uuden tieltä. Juttu jatkuu kuvan alla.

Rio Gandara / HS

Vinyylilankku

Kestävä ja helppohoitoinen vinyylilankku haastaa perinteisen muovimaton. Lankut asennetaan tasaisen betonin, linoleumin tai muovimaton päälle lankku kerrallaan kätevällä lukkoponttikiinnityksellä. Vinyylin alle jäävä muovimatto saa olla enintään kahden millin paksuinen. Pohja ei saa olla liian joustava, koska lukkopontti saattaa aueta.

Vinyylilankut sopivat asennettaviksi myös vanhan, liimatun mosaiikkiparketin päälle. Suoraan uudelle betonipinnalle asennettaessa pohjalle voidaan laittaa valmistajan suosittelema alusmateriaali, mikä vaimentaa askelääntä.

Vain viiden, kuuden millin paksuinen vinyylilankku on oivallinen remonttikohteissa, koska se mahtuu vanhan lattian päälle eikä ovia tarvitse madaltaa. Lankut on helppo kuljettaa ja asentaa eikä työssä tarvita erikoistyökaluja. Mattoveitsi, suorakulma, kynä ja mitta riittävät.

Jalan alla miellyttävä, roiskeveden ja lattialämmityksen kestävänä vinyyli sopii erityisen hyvin eteiseen, keittiöön ja lastenhuoneisiin.

Vinyylilankut maksavat 33–48 euroa neliöltä. Hinta riippuu kulutuskerroksen paksuudesta, pintakäsittelystä ja asennustavasta.

Lukkopontti on hieman kalliimpi kuin alustaan liimattava, mutta asennuskuluissa säästää. Juttu jatkuu kuvan alla.

Rio Gandara / HS

Keraaminen laatta

Isoja keraamisia laattoja halutaan nyt muuallekin kuin kylpytiloihin. Kuivissa tiloissa laatat asennetaan suoraan betonipinnalle tavallisen asennuslaastin avulla. Pisimmillään jopa yli metrin pituiset laatat vaativat erittäin tasaisen asennuspohjan. Keraaminen laatta soveltuu vain omakoti- ja rivitaloihin. Kerrostaloissa se ei täytä askeläänivaatimuksia.

Laatalla saadaan ylellisen tuntuinen, yhtenäinen lattiapinta kaikkiin kodin tiloihin. Nyt suositaan kivikuvioita ja puujäljitelmää. Upeilla, marokkolaishenkisillä kuviolaatoilla tulee mattoa muistuttava pinta.

Laattalattia on huoleton käyttää niin koira- kuin lapsiperheessä eikä se pahastu roiskevedestäkään. Lämpöä johtavana se sopii erityisen hyvin lattialämmityksen kanssa. Juttu jatkuu kuvan alla.

Rio Gandara / HS

Mikrosementti

Mikrosementti sopii vanhan muovimaton tai laatan päälle, mutta parketti, laminaatti tai muu kelluva rakenne on ensin poistettava ja pohja hiottava puhtaaksi. Pinta voidaan tasoittaa myös saneerauslaastilla. Mikrosementti käy myös märkätiloihin, kunhan sen alle tehdään normaali vedeneristys.

Pohjatöiden jälkeen pintaan levitetään valmistajan suosittelema pohjusteaine, joka estää sementtimassaa kuivumasta liian nopeasti. Näin sementti ei kutistu liikaa ja tarttuu alustaansa paremmin.

Kerrostalokodeissa tarvittava askeläänieristys saadaan aikaan käyttämällä askeläänimattoa tai -laattoja. Lattiavalu tehdään niiden päälle. Pohjasta tulee kova ja tasainen, kun lattiaan levitetään liipillä tai erikoistelalla yksi 2–3 millin paksuinen kerros mikrosementtimassaa. Massa kestää jopa 15 millin paksuisen kertalevityksen, siksi mikrosementillä on helppo korjata myös vanhan betonialustan epätasaisuudet.

Valkoinen perusmassa värjätään sekoittamalla massaan väripigmenttejä. Jos pintaan halutaan voimakasta sävyvaihtelua, siihen voidaan hiertää uusi sävykerros runsaan tunnin kuluttua ensimmäisestä käsittelystä. Valmista pintaa ei hiota lainkaan, vaan pinnasta pitää saada suora jo levitysvaiheessa.

Yllättävän pehmeä ja lämpimän tuntuinen mikrosementti on betonin tapaan huokoinen materiaali, joten se kannattaa käsitellä suoja-aineella. Lattian olemukseen kuuluvat rouheisuus ja epätasaisuus, joten elämän jäljet vain parantavat pintaa. Juttu jatkuu kuvan alla.

Rio Gandara / HS

Tekstiililaatta

Vanha kunnon kokolattiamatto on taas muodissa, nyt helposti asennettavina tekstiililaattoina. Keinokuitumatto on oikein hoidettuna myös allergiaystävällinen, koska pöly tarttuu maton pintaan eikä leiju ilmassa.

Myös tekstiililaatat vaativat puhtaan ja tasaisen alustan, jotta ne saa kiinnitettyä pitävästi. Siksi vanha laminaatti tai repaleinen muovimatto kannattaa poistaa.

Nahkean alapinnan ansioista laatat pysyvät hyvin paikoillaan ilman liimausta ja ovat siten myös vahingon sattuessa helpot uusia pala kerrallaan. Raskaiden huonekalujen siirtelyssä kannattaa kuitenkin olla varovainen, ettei mattoon tule kupruja.

Yli 25 neliön tiloissa suositellaan laattojen liimaamista alustaan.

Tekstiililattia toimii hyvänä akustisena pehmusteena esimerkiksi makuuhuoneessa tai lastenhuoneessa. Kotiteatteritiloissa tekstiililattia pehmentää välillä rajuakin äänimaailmaa. Juttu jatkuu kuvan alla.

Tarkett

Kolme vaihtoehtoa: Musta on uusi vanha suosikki

Kasarityyli tuo mustan värin sisustukseen 30 vuoden takaa. Tämä näkyi jo viime kesän Asuntomessukeittiöissä. Lattiassa musta väri on tehokas tausta selkeälinjaisille huonekaluille.

Puuviilulattia on vaihtoehto laminaatille. Se on kokonaan puuta, mutta pintaa ei voi hioa. Puuviilupinnan runkona on tukeva hdf-levy. Se on erinomainen remontteihin, koska lankku on vain 8,5 milliä paksu. 120-senttiset lankut mahtuvat hyvin henkilöautoon, joten kuljetuskin on helppoa. Puuviilulattiaan voi valita mieleisensä puupinnan.

Jos haluaa käyttää laminaattia, voi valita vaikkapa mustaksi hiiltyneitä lankkuja. Orient Occidentin maahantuomassa laminaatissa on aidon näköinen kuviointi sekä pintaa naarmuilta ja kosteudelta suojaavat käsittelyt.

Mustan lattian voi nikkaroida myös itse. Hio lauta- tai parkettilattian vanha maali- tai lakkapinta karheaksi. Tee muut pohjatyöt maalivalmistajan ohjeiden mukaan. Poista pölyt huolellisesti. Pohjamaaliksi käy ohennettu pintamaali, ja lattia saa jo ensimmäisellä kerralla tumman sävyn. Maalaa kerran tai kaksi ohentamattomalla peittävällä mustalla maalilla.

Maalattu lattia on etenkin portaissa vaarallisen liukas. Portaiden ulkoreunaan kannattaa siksi tehdä liukuesteraidat. Rajaa alue maalarinteipillä ja sekoita loppuun pintamaaliin karhennusjauhetta.

