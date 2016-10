Onko se Myrna vai Paratiisi? Testaa, tunnetko Arabian kupit – ja mitkä niistä käyvät kaupaksi

Arabian kahvikupit ovat jo vuosikymmenten ajan olleet kunniavieraana suomalaisten kahvipöydissä. Joistain on ajan saatossa tullut myös keräilyharvinaisuuksia.

Vanhan tavaran kaupassa eniten maksetaan yli sata vuotta vanhoista Arabian astioista, kertoo Harri Koski turkulaisesta Wanhat kupit -liikkeestä. Kaikilla tuon ajan astiastoilla ei ole edes nimeä.

Myös uudemmat, yksittäiset Arabian astiat voivat olla arvokkaita. Vanhan tavaran liikkeistä niistä saattaa saada 50–100 euroa kappaleelta.

”Ne ovat usein uniikkeja yksittäiskappaleita. Käsin maalatut sarjat ovat arvokkaammasta päästä”, sanoo Koski.

Koski ostaa mielellään 1960- ja 1970-lukujen puhalluskoristeisia, värikkäitä retrokuppeja. Ne eivät ole arvokkaita, mutta käyvät hyvin kaupaksi.

”Nuoret aikuiset tykkäävät niistä. Yli kuusikymppiset eivät niistä välitä.”

Jos kupin ostaa vanhan tavaran liikkeestä, sille saattaa tulla lautasen kanssa hintaa 20–30 euroa. Jos taas haluaa myydä vanhoja kuppeja, Koski maksaa niistä 10–15 euroa kappale.

Puhalluskoristeisten retrokuppien suosion on huomannut myös Tiina Westerlund helsinkiläisestä Astialiisasta.

”Ihmiset pitävät usein astioista, joita oli kotona heidän varhaislapsuudessaan. Puhalluskoristeiset kupit miellyttävät etenkin nelikymppisiä.”

Westerlundin mukaan myös Kaj Franckin 1950-luvun Sointu on trendikäs astiasto. Tosin hän on huomannut, että melkein jokaiselle astiastolle on ottajansa.

”Esimerkiksi 1930- ja 1940-lukujen kukallisia astioita tarjotaan paljon. Niillä onkin omat ystävänsä: ne liittyvät söpöilytrendiin ja romanttiseen sisustukseen.”

Myrna oli aikoinaan suosittu, kukallinen ja kultareunainen astiasarja.

Jopa niin suosittu, että Harri Koski ei halua sitä tällä hetkellä myyntiin.

”Myrnaa tarjotaan monta kertaa viikossa, mutta en osta. Niillä, jotka sellaisen haluavat, on jo Myrna-astiasto. Se ei käy kaupaksi.”

Tällä hetkellä epäsuosiossa on Kosken mukaan myös esimerkiksi siniraitainen Uhtua-astiasto. Kuitenkin siitäkin esimerkiksi ruokalautaset saattavat käydä kaupaksi.

”Niitä myydään yllättävän paljon. Vaikka Uhtuaa ei juuri kerätä, se on käyttöastiasto. Uhtuan lautasia ostetaan täydennykseksi.”

Testin tiedot perustuvat Helena Leppäsen ja Katri Lehtolan kirjaan: Arabian kahvikupit 1916–2016. Testin kuvat 2, 3, 5 ja 8: Katri Lehtola. Kuvat 1, 6, 9 ja 10: Pertti Kärki. Kuvat 4 ja 7: Fiskars Finland Oy.