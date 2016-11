Tällainen on sisustussuunnittelua opiskelleen koti – lentoemäntä ja ravintolatyöntekijä vaihtoivat alaa

Marika Hisingerin koti Sipoossa kohoaa rinteessä kallioisen metsikön laidalla. Kaksikerroksisessa omakotitalossa on suuri olohuone ja siihen yhdistetty avokeittiö, viisi makuuhuonetta, työhuone, sauna ja pari isoa terassia.

Sisustusta hallitsevat valkoiset, beesit, kullanhohtoiset ja siniset sävyt.

Perheeseen kuuluu Hisingerin ja hänen miehensä lisäksi kaksi pientä tyttöä. Olohuoneeseen ja alakertaan on jätetty tilaa, jossa lapset voivat juosta ja leikkiä.

Tavaraa ei ole missään liikaa. Viherkasvit värittävät tasoja ja pöytiä.

”Kasvit tuovat raikkautta kotiin ja niillä saa kivaa ilmettä edullisesti. Pidän avarasta tilasta. Tunnelmaa saa aikaan tekstiileillä ja pikkutavaroilla”, Marika Hisinger sanoo.

Televisiolle on varattu pieni lasitettu tila olohuoneen kyljessä. Siellä saa loikoilla tyynyillä ja patjoilla, kun katselee ohjelmia.

”Tilasta piti tulla viherhuone, mutta se toimii enemmänkin televisiotilana.”

Kodin sisustus on kokonaan Marika Hisingerin suunnittelema. Perheessä rakennettiin uutta taloa, kun Hisinger alkoi opiskella sisustussuunnittelua. Sisustaessaan kotia hän sai testata oppeja käytännössä. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Sisustusala oli Hisingerin mielessä jo lukion jälkeen, mutta opintoneuvoja tyrmäsi alan.

”Sisustaminen ei ollut 1990-luvulla niin pinnalla kuin nykyään. Opiskelin toista alaa ja työskentelin lentoyhtiössä matkustamon esimiehenä, kun vanhin tyttäremme syntyi. Hoitovapaalla aloin miettiä alanvaihtoa ja pääsin toteuttamaan haaveeni.”

Hisinger sai opiskelupaikan Harmonia Sisustuskoulusta Helsingistä. Seitsemän ja puoli kuukautta kestävä koulutus sopi hänen elämäntilanteeseensa.

”Opiskelimme muun muassa teknistä piirtämistä ja saimme tietoa erilaisista materiaaleista, väreistä ja valaistuksesta. Harjoitukset olivat käytännönläheisiä.”

Nyt Hisinger jatkaa opintoja ja suorittaa suunnittelutöiden ohella sisustajan näyttötutkintoa.

Omaa tyyliään hän ei halua lokeroida, mutta mieltymykset vaihtelevat modernista skandinaavisesta tyylistä koristeellisempaan art decoon.

”Innostun niin mummonmökin kuin modernin omakotitalon suunnittelemisesta. Pidän luonnonläheisistä materiaaleista kuten puusta ja kivestä. Materiaaleissa pyrin mieluummin ajattomuuteen ja käytännöllisyyteen kuin seuraamaan viimeisimpiä trendejä.”

Ideoita Hisinger saa ulkomaisilta nettisivuilta, lehdistä ja sisustusalan tapahtumista.

Hisingerin tavoin espoolainen Jonna Rönnberg on aina ollut innokas sisustaja. Hän hoiti kotona viisi vuotta kolmea pientä poikaansa ja pohti alanvaihtoa.

Hän jätti työt ravintolassa ja aloitti sisustusopinnot samassa koulussa kuin Hisinger.

Rönnbergien talo Espoossa on sisustettu merihenkisesti. Vaaleat ja siniset värisävyt huonekaluissa ja tekstiileissä luovat harmoniaa.

Alakerrassa on olohuone, keittiö ja työhuone, yläkerrassa neljä makuuhuonetta. Olohuoneen terassilta aukeaa näkymä golfkentälle.

”Lempihuonekaluni on kierrätetystä puusta tehty iso ruokapöytä. Tilasin sen Haaparannasta, ja hintaa kertyi kuljetuksineen 1 600 euroa. Suomessa pöytä olisi maksanut monta sataa euroa enemmän”, kertoo Jonna Rönnberg.

Pöytää ympäröivät rottinkituolit ja seinällä kohoaa kookas valkoinen vitriini, jossa säilytetään astioita.

”Sain vitriinin yllätyslahjana mieheltäni eräänä äitienpäivinä. Sekin kuuluu suosikkeihini.”

Olohuonetta hallitsee beesi sohvakalusto. Sohvat ja nojatuolit perhe hankki Ikeasta. Pöydän hän löysi Tori.fi:n kirpputorilta.

”Sisustamisen ei tarvitse olla kallista. Hyviä löytöjä voi tehdä internetin kierrätyssivuilta. Myyn siellä itsekin tavaraa.” Juttu jatkuu kuvasarjan jälkeen.

Kotiin on kuitenkin kertynyt hollantilaisen Riviera Maisonin tuotteita. Niitä ovat muun muassa erilaiset rottinkikorit ja seiniin kiinnitetyt koukut. Olohuoneen nurkassa seisoo sukulaisilta peritty vanha maitotonkka.

”Koulussa opin ajattelemaan sisustamista kokonaisuutena. Lähtökohtana ovat aina tila ja asukkaat. Yhdistämällä erilaisia materiaaleja, värejä ja kuoseja sekä vanhaa ja uutta syntyy kiinnostava ja kerroksellinen sisustus.”

Värien harmonia, kodikkuus rentous ja käytännöllisyys ovat Rönnbergille tärkeitä. Vanhempien makuuhuone pursuaa tyynyjä. Kynttilät ja pöytälamput levittävät pehmeää valoa.

Sisustustyyliään Rönnberg kuvailee sanalla New England. Merellinen tyyli on peräisin Yhdysvaltojen itärannikolta.

”Materiaaleissa pidän rottingista, sisalista, pellavasta ja kierrätetystä puusta, joka tuo karheutta sisustukseen.”

Koulu vahvisti Rönnbergin halua työllistyä alalle. ”Otin ison askeleen ja irtisanouduin silloisesta ravintola-alan työstäni. Viime helmikuusta olen työskennellyt keittiösuunnittelijana.”

Marika Hisinger ja Jonna Rönnberg ovat molemmat käyneet Harmonia Sisustuskoulun Helsingin Käpylässä.

Sisustusarkkitehti Sonja Hukkanen perusti koulun viisi vuotta sitten, koska hänen mielestään alalle tarvittiin yksilöllistä ja käytännönläheistä koulutusta.

Koulussa alkaa kaksi kurssia joka vuosi. Opiskelijoita on ollut runsaat 130. Suurin osa opiskelijoista on ollut naisia, joita yhdistää intohimo kodin sisustamiseen. ”Monet opiskelijat ovat vaihtaneet alaa, koska ovat päässeet sisustuskoulun jälkeen töihin sisustusalalle. Sisustusalalla on hyvä työllisyys”, kertoo Sonja Hukkanen.

Sisustussuunnittelija on palveluammatissa, ja asiakkaina on paljon tavallisia oman kodin sisustajia.

”Monille on suuri kynnys ottaa yhteyttä sisustussuunnittelijaan. Yksi syy tähän on television sisustusohjelmat, jotka antavat väärän kuvan sisustussuunnittelijan työstä. Emme arvostele ihmisten koteja, vaan autamme tilaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja annamme käytännön neuvoja sisustamiseen.”

Sisustussuunnittelija työskentelee hyvin yksityisellä alueella, ihmisen kotona. Sitä pitää kunnioittaa.

Sisustusneuvoja kaivataan yleensä silloin, kun elämäntilanne muuttuu. Perhe ostaa uuden asunnon, muuttaa tai lapset lähtevät pois kotoa.

Silloin kodin tiloja halutaan uusia vastaamaan omia toiveita. Kotia uusitaan myös remontin yhteydessä.

Sisustussuunnittelija neuvoo esimerkiksi kalusteiden ja materiaalien valinnassa, seinien tapetoinnissa ja maalauksessa.

Suuret rakenteelliset muutokset kuten seinien purkamiset vaativat usein rakennussuunnittelijan tai arkkitehdin apua.

Kodin sisustusta voi Hukkasen mukaan uusia melko pienelläkin budjetilla. Parin tunnin konsultaatio sisustussuunnittelijan luona maksaa 250 euroa. Rahaa säästyy, jos remontin tekee itse.

”Kotia voi remontoida vähitellen oman budjetin ja taitojen mukaan.”

Kaunis koti on Hukkasen mielestä sellainen, jossa asukas viihtyy ja arki sujuu.

”Persoonalliset kodit ovat kiinnostavia. Kannustan ihmisiä tekemään rohkeasti valintoja omien mieltymysten mukaan.”

Kotiin ei kannata ostaa uutta tavaraa, ellei ole pakko. Vanhoille tavaroille ja huonekaluille voi keksiä uutta käyttöä ja huonekaluja voi korjauttaa, kierrättää ja maalata.

Monessa kodissa on liikaa tavaraa, eikä tärkeille esineille riitä tilaa. Säilytyspaikat kannattaakin suunnitella tarkasti, Hukkanen neuvoo. Harrastusvälineet, kengät ja vaatteet löytyvät, kun niillä on omat paikkansa.

Hukkasen mukaan sisustuksessa korostetaan nyt yksilöllisyyttä, inhimillisiä arvoja, omaa tyyliä, ekologisuutta, aitoutta, pelkistämistä ja karsimista. Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Näin opiskelet sisustusalalle

Suomessa on erilaisia reittejä opiskella sisustamista. Korkeakoulutasoista opetusta saa Aalto-yliopistossa Helsingissä, Lahden muotoiluinstituutissa, Lapin yliopistossa Rovaniemellä ja Metropoliassa Helsingissä.

Aalto-yliopistossa oppiaineena on sisustusarkkitehtuuri. Opiskelijat oppivat suunnittelemaan erilaisia tiloja. He voivat työllistyä alan suunnittelutehtäviin. Taiteen kandidaatiksi sisustusarkkitehtuurista voi jatkaa opintoja muotoilun laitoksen maisteriohjelmassa.

Lapin yliopistossa järjestetään sisustus- ja tekstiilimuotoilun opetusta, joka keskittyy tekstiilien suunnitteluun, tekstiilitaiteeseen ja tilasuunniteluun. Yliopistosta valmistuneita opiskelijoita sijoittuu muun muassa matkailualalle hotellien palvelukseen.

Lahden muotoiluinstituutista valmistuu sisustusarkkitehtejä, jotka voivat suunnitella julkisia ja yksityisiä tiloja. Kohteita ovat esimerkiksi yksityisasunnot, kahvilat, hotellit ja sairaalat.

Helsingissä Metropolia-ammattikorkeakoulu tarjoaa opetusta sisustusarkkitehtuurissa. Sisustusarkkitehti valmistuu muotoilun tutkinto-ohjelmasta. Opiskelijat perehdytetään muun muassa tila-, valaistus-, kaluste ja rakennussuunnitteluun.

Sisustusalan ammattitutkintoja voi suorittaa monissa ammatti- ja aikuisopistoissa eri puolilla Suomea. Opinnot kestävät yleensä vuodesta kahteen vuoteen. Opiskelijat saavat sisustamisen lisäksi valmiuksia asiakaspalveluun ja myyntityöhön muun muassa sisustusalan liikkeissä.

Sisustusalan ammattitutkinnon voi suorittaa 1–2 vuodessa esimerkiksi Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa, Vantaan ammattiopisto Variassa, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa ja Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa.

Opintojen sisältö vaihtelee eri kouluissa. Vantaalla Varia tarjoaa sisustusalan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta, joka on toisen asteen ammatillista koulutusta ja perustuu näyttötutkintoon. Ammattitutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena työnantajan kanssa. Se kestää yleensä kaksi vuotta.

Savonlinnassa voi suorittaa käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon tai sisustusalan ammattitutkinnon.

Valkeakoskella sisustusalan ammattitutkinto painottuu käytännön taitoihin, opinnoissa on muun muassa sisäpintojen käsittelyä ja tilasuunnittelua. Tampereella opiskellaan sisustusremontointia.

Sisustusalan työllisyysnäkymät ovat tällä hetkellä melko hyvät.

”Näkymät vaihtelevat suhdanneherkällä alalla paljonkin, mutta monipuoliset opinnot antavat mahdollisuuden työllistyä esimerkiksi kalusteliikkeisiin suunnittelija-myyjiksi ja suunnitteluassistenteiksi suunnittelutoimistoihin”, kertoo sisustusalan vastuukouluttaja Kati Taivalanti Variasta.

Suomessa on myös yksityisiä sisustussuunnittelua tarjoavia kouluja. Helsingin Käpylässä sijaitseva Harmonia Sisustuskoulu on yksi niistä. Seuraava sisustussuunnittelun kurssi alkaa ensi keväänä. Yksityisiä sisustuskouluja ovat myös Sisustusakatemia ja Helsinki Design School. Opiskelu kestää 7–11 kuukautta.

Sisustussuunnittelua voi opiskella myös työn ohessa. Sisustussuunnittelun ammatillinen jatkokoulutus (ajk) kestää 14 kuukautta.