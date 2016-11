Isännöitsijätoimisto teki talossamme kosteiden tilojen tarkastuksen. Tarkastuksesta ilmoitettiin asukkaille vain parin päivän varoitusajalla. Riittääkö se? Kuulimme, että isännöitsijätoimisto oli samalla valokuvannut lupaa kysymättä kaikkien asukkaiden kylpyhuoneet ja keittiöt. Saako ihmisten koteja kuvata luvatta? Entä saako kuvia esitellä yhtiökokouksessa koko talolle?

Taloyhtiön hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä tai näiden valtuuttamalla taholla on oikeus päästä sisään asuntoon, kun se on tarpeellista huoneistossa tehtävää muutostyötä tai huoneiston kunnon valvomista varten. Märkätilojen kuntokartoitus tai vastaava on selkeästi tällainen toimenpide, toteaa Kiinteistöliitto Uusimaan johtava lakimies Mia Pujals.

Huoneistoon menemisestä tulee ilmoittaa asukkaille etukäteen. ”Ilmoitusaikaa ei tarkemmin säännellä laissa, mutta mielestäni muutaman päivän varoitusaika on liian lyhyt muuten kuin kiireellisessä tilanteessa, josta tässä ei näyttäisi olevan kyse”, Pujals sanoo.

Valokuvaamista ei asunto-osakeyhtiölaissa säännellä tarkemmin. Valokuvat voidaan kuitenkin nähdä tarpeellisiksi osana kuntokartoitusraporttia. Pujalsin mielestä kuvia on tässä tarkoituksessa oikeus ottaa, mutta asiasta olisi hyvä mainita asukkaille ilmoituksessa.

”Jos tarkastus on suoritettu lyhyellä varoajalla ja siinä on kuvattu ilmoituksesta poiketen keittiö- ja märkätiloja, suosittelen yhtiölle, että valokuvia ei yhtiökokouksessa esitetä, jos yksikin osakas sitä vastustaa.”

Suositeltavampaa on jakaa osakkaille raportti valokuvineen vain heidän omasta huoneistostaan. Sen lisäksi tarkastuksesta kannattaa laatia yhteenveto kaikille jaettavaksi. Koko raportti kaikessa laajuudessaan valokuvineen on lähtökohtaisesti tarkoitettu vain yhtiön hallituksen ja isännöitsijän käyttöön.

Joudunko maksamaan vuokralaiseni sähkölaskun?

Vuokralaiseni jätti monen kuun vuokrat maksamatta. En saanut häntä lähtemään ennen käräjöintiä. Nyt taloyhtiö on lähettänyt vuokralaisen yli 200 euron sähkölaskun minulle. Yhtiö huolehtii sähkönjakelusta. Pitääkö minun maksaa lasku?

Ei pidä, sanoo Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Hänen mukaansa taloyhtiön osakkaan maksuvelvollisuus rajoittuu vain yhtiöjärjestyksessä määriteltäviin vastikkeisiin ja niiden luonteisiin maksuihin, kuten vesimaksuihin.

Jos osakkaan vuokralainen on jättänyt käyttöön perustuvat sähkömaksut maksamatta yhtiölle, ei niitä voida vaatia vuokranantajalta, ellei asiasta ole määräystä yhtiöjärjestyksessä, Koro-Kanerva sanoo.

Mikäli yhtiö ei saa perittyä maksamattomia maksuja vuokralaiselta itseltään, ne jakautuvat viime kädessä kaikille osakkaille hoitovastikkeessa.

Täytyykö taloyhtiön hakea käyttö-tarkoituksen muutosta?

Liikehuoneistomme on merkitty taloyhtiön ja rakennusvalvonnan papereihin myymäläksi. Olemme yrittäneet muuttaa tilan käyttötarkoitusta ravintolaksi, jollaisena se on toiminut pitkään. Voiko taloyhtiö olla hakematta viranomaislupaa käyttötarkoituksen muutokseen?

Ei voi, jos käyttötarkoituksen muutoksesta on päätetty yhtiökokouksessa, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Hänen mukaansa liikehuoneiston käyttötarkoitus voidaan jakaa yhtiöoikeudelliseen ja rakennusoikeudelliseen käyttötarkoitukseen. Huoneiston yhtiöoikeudellinen käyttötarkoitus on määritelty yhtiöjärjestyksessä, ja se voi olla vaikka ravintola, baari tai myymälä.

Rakennusoikeudellinen käyttötarkoitus ilmenee puolestaan kaavasta tai rakennusluvasta.

Yhtiö- ja rakennusoikeudellinen yhtiöjärjestys eivät saa olla ristiriidassa.

Jos yhtiöoikeudellista käyttötarkoitusta haluaa muuttaa esimerkiksi myymälästä ravintolaksi, se edellyttää, että taloyhtiö muuttaa yhtiöjärjestystä, Pynnönen sanoo. Yhtiöjärjestyksen muutos vaatii kahden kolmasosan määräenemmistöpäätöksen.

Samoin kuin asuinhuoneiston, myös liikehuoneiston osakkaalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Pynnönen muistuttaa, että asiaa pitää vaatia kirjallisesti hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta.

Jos yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä, päätös on ehdollinen siihen asti, kunnes rakennusviranomainen myöntää luvan liikehuoneiston käyttötarkoituksen muuttamiseen.

Jos yhtiö ei hae viranomaislupaa eikä valtuuta osakasta siihen yhtiökokouksen päätöksestä huolimatta, osakas voi velvoittaa yhtiötä toimenpiteisiin velvoitekanteella.