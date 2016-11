Kärsitkö aamuisin tukkoisesta nenästä ja aivastelusta? Kylmä huoneilma voi aiheuttaa allergian tyyppisiä oireita

Fakta Asunnon lämpötila 18–26 astetta Sopiva lämpötila on asetuksen mukaan lämmityskaudella 18–26 plusastetta ja lämmityskauden ulkopuolella 18–32 plusastetta. Asetus tuli voimaan 2015. Aiemmin suosituslämpötilat määriteltiin asumisterveysohjeessa. Sen mukaan hyvä taso huoneilman lämpötilaksi oli 21 plusastetta. Jos asunto tuntuu liian kylmältä tai kuumalta, kannattaa ensin ottaa yhteyttä isännöitsijään ja tarvittaessa kunnan terveydensuojeluviranomaiseen. Yleensä taloyhtiö vastaa eristeistä. Jos lämpötila ei ole sopiva, viranomainen voi vaatia, että yhtiö tekee korjauksia.

Liian alhainen lämpötila asunnossa voi aiheuttaa allergiaoireisiin verrattavissa olevaa eli vasomotorista nuhaa, sanoo korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä kirurgisten tautien erikoislääkäri Yrjö Qvarnberg.

Hän on Keski-Suomen keskussairaalan entinen ylilääkäri, joka pitää nyt vastaanottoa Terveystalossa.

”Kun asuntojen pitäisi olla mahdollisimman viileitä energian säästämiseksi, ei oteta terveydellisiä näkökohtia huomioon”, Qvarnberg sanoo.

Hän on työuransa aikana hoitanut lukuisia potilaita, joilla tulee aamuisin aivastuksia, kirkasta eritettä nenästä ja nenä menee tukkoon. ”Kyse ei ole allergiasta, vaan kylmän ilman aiheuttamasta vasomotorisesta reaktiosta.”

Qvarnbergin mukaan kylmyys aiheuttaa myös erilaisia kolotuksia vanhoilla ihmisillä.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asumisterveysasetuksen mukaan huoneilman pitäisi pysyä lämmityskaudella 18–26 plusasteessa ja lämmityskauden ulkopuolella 18–32 plusasteessa. Pitäisikö lämpötilojen alarajoja sitten nostaa?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Ulla Haverinen-Shaughnessy sanoo, että kylmä ilma voi todella lisätä hengitystieoireita ja infektioita. ”Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan vähintään 18 plusasteen lämpötilat eivät kuitenkaan ole terveysriski.”

Joidenkin erityisryhmien, kuten sairaiden, pienten lasten ja vanhusten asunnon alimmaksi lämpötilaksi WHO suosittaa 20:tä plusastetta ja vastasyntyneille 21–24:ää plusastetta.

Tutkijan mukaan myös korkealla lämpötilalla voi olla monia haittavaikutuksia. ”Energiankulutus kasvaa, suhteellinen kosteus alenee, ilma tuntuu tunkkaisemmalta, erilaiset ärsytys- ja yleisoireet lisääntyvät, tuottavuus alenee”, Haverinen-Shaughnessy luettelee.

Hänen mukaansa suuri osa ihmisistä sopeutuu alhaisempiin lämpötiloihin suhteellisen nopeasti. Tutkimusten mukaan yli 65-vuotiaat ovat yleisesti jopa tyytyväisempiä asuntonsa lämpötiloihin kuin väestö keskimäärin.

”Asumisterveyskyselyjen perusteella vain kolmisen prosenttia raportoi liian kylmistä sisälämpötiloista talvella.”

Ministeriön määrittelemät lämpötilarajat perustuvat pitkälti aiemmin käytössä olleeseen asumisterveysohjeeseen. ”Ne ovat arvoja, joiden perusteella lämpötilaongelman selvittämiseksi ja poistamiseksi terveydensuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä. Hyvän sisäilman tavoitearvot ovat toki korkeammat”, sanoo ministeriön neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola.

Hänen mukaansa esimerkiksi rakennuksia suunniteltaessa on pyrkimyksenä, että asunnoissa olisi 21 plusasteen lämpötila. Keskimäärin 21 plusasteen lämpötilaan oleskelutiloissa on tutkimusten mukaan tyytyväisiä suurin osa ihmisistä, kerrotaan Motivasta, joka on valtion asiantuntijayritys.