HS vertaili seitsemää nopeaa putkiremonttimenetelmää

Mitä osakkaan tai hallituksen jäsenen tulisi tietää putkiremontista ennen kuin taloyhtiö tekee edes päätöksen miljoonaremontista?

Ainakin sen, uusitaanko vain käyttövesiputkisto vai myös viemärit ja kylpyhuoneet, kuten useimmiten tehdään. Ja sen, että kaikki menetelmät eivät sovi kaikkiin taloihin, vaan valintaan vaikuttavat muun muassa putkiston kunto, käytetty rakennustekniikka sekä talon koko.

Kun työmaa kerran perustetaan, kannattaa putkiremontin yhteydessä tehdä samalla muitakin remontteja. Yli puolessa kohteista uusitaan samalla sähkö-, tietoliikenne- ja antennijärjestelmät. Jos linjasaneerauksessa käytetään moduulimenetelmää, myös sähkö-, tietoliikenne- ja antennikaapeloinnit kulkevat putkien kanssa samassa kotelossa tai tekniikkaseinässä.

Nopeista putkiremonteista on viime viikkoina puhuttu paljon. Helppoa ja nopeaa kuin mikä, on mainostettu.

Kaikki alan ammattilaiset tosin eivät viitsi määritellä, mitä putkiremontilla käytännössä tarkoitetaan ja kauanko koko remontti haitta-aikoineen ja evakkoineen todellisuudessa kestää.

Samaa harmittelee Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta.

”Kun tiedetään, mitä tarvitaan ja halutaan, voidaan soveltuvia korjausvaihtoehtoja tutkia tarkemmin. Niitä on yleensä noin viisi erilaista, ja tilaajan pitäisi valita niistä kohteeseen parhaiten soveltuva.”

Eri korjausvaihtoehtoja ja toteutustapoja arvioidaan hankesuunnittelussa. Virta korostaa, että urakoitsijoiden tietotaitoa kannattaisi hyödyntää jo suunnitteluvaiheessa.

Jos saneerauksen tilaaja eli taloyhtiö voi asioida vain yhdellä luukulla, putkiremontti saattaa nopeutua.

Allianssimallissa taloyhtiö esimerkiksi tekee vain yhden sopimuksen, vaikka mukana on useita urakoitsijoita ja suunnittelijoita. Kokonaisvastuu-urakassa urakoitsija vastaa myös suunnittelusta.

Perinteisessä putkisaneerauksessa vanhat putket poistetaan ja tilalle asennetaan uudet. Huoneistoissa on asumishaittaa keskimäärin kolme kuukautta.

Tätä nopeampia menetelmiä on kokeiltu jo vuosia ja vuosikymmeniä sitten. Esimerkiksi Helsingin Asuntotuotantotoimisto Att pääsi jo 1980-luvun lopussa kuudentoista päivän asuntokohtaiseen korjausaikaan kahdessa talossa.

”Ei nopeissa putkiremonteissa olekaan mitään uutta. Niissä pääasiassa lisätään työvoimaa ja pidennetään työskentelyaikaa. Työn ja työmaan etukäteissuunnitteluun on toki varattava tavallista enemmän aikaa”, sanoo Jari Virta.

Asukkaan kannalta nopean menetelmän putkiremontista tulee muutakin asumishaittaa kuin vain se kaksi, kolme tai neljä viikkoa, jolloin kotoa pitää olla pois.

Valmistelutyöt, kuten asbestikartoitus ja purkaminen vievät oman aikansa, samoin porrashuoneiden kunnostus. Eikä pölyltä ja meteliltä voida välttyä.

Nopea putkiremontti voi vähentää osakkaan valinnanvaraa. Kun aikataulu on tiukka, on helpointa rakentaa kaikille samanlaiset perustason kylpyhuoneet.

Lisätöiden, kuten keittiö- tai oviremontin teettämistä tai kylpyhuoneen tason parantamista persoonallisilla laatoilla ja hanoilla voidaan rajoittaa.

Linjasaneerauksen tilaa taloyhtiö, mutta jos osakas teettää lisätöitä ja tekee oman sopimuksen urakoitsijan kanssa, hänen pitää valvoa ne itse.

Perinteisellä menetelmällä tehtävän saneerauksen aikana osakas pääsee huoneistoon ja voi puuttua virheisiin varhaisessa vaiheessa.

Nopean putkiremontin aikana pääsy työmaalle on yleensä kielletty.

”Onhan se vähän hankalaa, jos ei pääse kotiinsa tarkistamaan, onko jokin työ lähtenyt virheelliseen suuntaan”, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies Jukka Kaakkola.

Reklamaation voi kuitenkin tehdä aina, kun havaitsee virheen tai puutteen. ”Nopeissa putkiremonteissa jokin välikatselmus voisi olla hyvä sekä kuluttajan että urakoitsijan kannalta ”, Kaakkola ehdottaa.

HS ja Rakennuslehti vertailivat seitsemää nopeaa putkiremonttimentelmää

Yhdistelmämenetelmiä

1. Consti Hybridi

Mikä: Yhdistelmämenetelmä, jossa viemäriputket kunnostetaan sukittamalla ja vesijohdot uusitaan perinteisellä tavalla. Remontissa ei pureta vanhaa kylpyhuonetta eikä uusita vedeneristystä. Näin säästyy aikaa.

Kesto: 4–5 viikkoa/putkilinja/asunto kohteesta ja menetelmästä riippuen

Hinta-arvio: 400–500 e/m2

Mihin sopii: Vaihtoehto, kun taloyhtiö ei halua uusia kylpyhuoneita putkiremontin yhteydessä.

Erityistä: Vakuutusrajoituksia, esim. putkivuodoissa ikävähennykset ovat pienempiä kuin perinteisesti tehdyssä remontissa.

2. Fira Ketterä

Mikä: Yhdistelmä perinteisiä ja uusia menetelmiä. Suunnitellaan työ ja työmaa tarkkaan, jotta päästään nopeaan toteutukseen.

Kesto: 2–6 viikkoa/putkilinja

Hinta-arvio: Firan arvioi säästöksi noin 10 prosenttia muihin vastaaviin verrattuna.

Mihin sopii: 20 asunnon taloihin tai sitä suurempiin kohteisiin.

Erityistä: Roihuvuoren 19 asunnon pilottiprojektissa putkiremontti suunniteltiin allianssimallilla. Taloyhtiö teki remontin toteutuksesta sopimuksen vain yhden osapuolen, allianssin kanssa. Siihen kuuluvat pääurakoitsija, suunnittelija, putki- ja sähköurakoitsijat. Taloyhtiötä edustivat johtoryhmässä hallituksen puheenjohtaja, isännöitsijä ja asukas.

Consti / Jukka-Pekka Paajanen

Moduulimenetelmiä

3. Consti Ideal

Mikä: Tehdasvalmisteinen kylpyhuonemoduuli tuodaan vanhan kylpyhuoneen sisälle. Ennen asennusta vanhasta kylpyhuoneesta puretaan kalusteet. Hormia ei yleensä pureta, vanhat putket tulpataan. Laatat jäävät yleensä. Lattia yleensä piikataan, jotta kynnyksestä ei tule liian korkeaa, sillä moduuli nostaa hieman lattiatasoa.

Kesto: 2–3 viikkoa/putkilinja/asunto

Hinta-arvio: 550–700 euroa/m2

Mihin sopii: Järkevä 1960- ja 70-luvun taloissa. Asunnoissa pitäisi olla keskenään samantyyppiset kylpyhuoneet.

Erityistä: Ei aina paras vaihtoehto pieniin kylpyhuoneisiin: rakenne lisää seinän paksuutta noin neljä senttiä. Yleensä seinä-wc. Moduulissa wc-pytyn säiliö on integroitu uuteen hormiin, jotta tilaa säästyy.

Rakennuksessa pitää olla koneellinen poistoilmanvaihto. Yleensä painovoimainen ilmanvaihto koneistetaan urakan yhteydessä huippuimurilla. Näin saadaan ilma kiertämään kunnolla seinä- ja lattiarakenteen takana.

Pilaster

4. Pilaster

Mikä: Putket kulkevat hormielementissä talon ulkopuolella. Se muistuttaa pientä hissikuilua. Samalla asennetaan uudet vesi-, lämmitys- ja viemäriputket sekä sähkö-, data- ja antennijohdot.

Kesto: 1–3 viikkoa/asunto, koko talo puoli vuotta

Hinta-arvio: 400–800 euroa/m2

Mihin sopii: 1960–90-luvun elementtitaloihin. Käytetään myös lisäkerros- ja uudisrakentamisessa.

Erityistä: Myös uudet pohjaviemärit asennetaan talon ulkopuolelle. Samassa kaivannossa voidaan uusia salaojat ja sadevesijärjestelmä, sokkeli ja uusia routaeristeet. Ulkopuolinen asennus vähentää merkittävästi asbestitöitä ja rakennuksen sisällä asumista häiritseviä töitä.

Energiaremontissa asuntoihin asennetaan poistoilmalämpöpumput, joiden avulla asukas säästää energialaskussa keskimäärin 300 e/vuosi.

Jos käytetään aurinkopaneeleita, kesähelteellä saatavaa aurinkosähköä voidaan käyttää poistoilmalämpöpumpuissa asuntojen viilennykseen.

Silotek

5. Silotek-talotekniikkaelementti

Mikä: Tehdasvalmisteinen elementti, jossa sijaitsevat eristetyt putket vuodonilmaisimineen. Kotelorunko on valmiina, joten nousulinja voidaan asentaa uuteen paikkaan, kuten eteiseen.

Kesto: 14–30 päivää/linja

Hinta-arvio: 500–700 e/asuntoelementti (hinta ei sisällä työtä)

Mihin sopii: Parhaiten 1960–80-luvun elementtikohteisiin. Voidaan räätälöidä muihinkin.

Erityistä: Vanhat putket voidaan jättää purkamatta, jolloin säästetään. Elementtiin voidaan sisällyttää myös viemärit, ilmanvaihto, sähkövaraukset sekä kaasu- ja sadevesijärjestelmät. Suuressa 8 kerroksen ja 216 asunnon kohteessa Helsingin Kontulassa asukkaat olivat poissa kotoaan 30 päivää.

Talotekniikkaseinä

6. Flowall

Mikä: Keittiön ja kylpyhuoneen välissä oleva putkihormisto korvataan tehdasvalmisteisella tekniikkaseinällä eli nousuelementillä. Muuten kuin perinteinen putkiremontti. Aikaa säästyy purku- ja asennustyössä.

Kesto: tekniikkahormi 1–2 työpäivää/4–8 asuntoa, tekniikkaseinä 3–4 työpäivää/4–8 asuntoa, koko linja 4–8 viikkoa/putkilinja/asunto.

Hinta-arvio: 550–700 euroa/m2

Mihin sopii: Kehitetty 1960–80-luvun elementtitaloihin. Sopii myös joihinkin paikalla valettuihin 1950-luvun taloihin.

Erityistä: Nopeaan ja monipuoliseen talotekniikan perusparannukseen yhdellä asennuskerralla. Tekniikassa otetaan huomioon myös lisäkerrosrakentamisen erikoistarpeet ja tilamuutokset kerrosten välillä. Uusia kylpyhuoneita voidaan asentaa paikkoihin, joissa niitä ei aiemmin ole ollut.

7. Lehdon TST-remontti

Mikä: Talousohjatusti suunniteltu ja toteutettu malli. Tilaaja tekee vain yhden sopimuksen.

Lehto vastaa suunnittelusta ja toteutuksesta avaimet käteen -periaatteella. Urakoitsija vastaa omalla kustannuksellaan suunnitelmien toteutettavuudesta. Lopullinen hinta on tiedossa hankkeen alusta alkaen.

Kesto: Kokonainen kerrostalo voidaan tehdä valmiiksi suunnittelun aloituksesta luovutukseen jopa kuudessa kuukaudessa. Asuntokohtainen aika viikkoja.

Hinta-arvio: Jopa 30 prosentin säästö toteutuneissa linjasaneerauksissa.

Mihin sopii: Kaikenlaisiin kohteisiin.

Erityistä: Helsingin Munkkivuoressa Lehto saneerasi kaksi vierekkäistä 45 asunnon taloyhtiötä, joista toiseen tehtiin putkiremontti talousohjatulla mallilla ja toiseen perinteisellä urakkamallilla asiakkaan toiveesta. Urakan sisältö oli pääosin sama, mutta talousohjatulla mallilla se tuli 180 000 euroa halvemmaksi.

Tulevaisuudessa myös sijaisasunnot kuuluvat urakkaan.

Perinteinen menetelmä

Mikä: Vanhat putkilinjat ja kylpyhuoneet puretaan. Uudet rakennetaan paikalla.

Kesto: 6–10 viikkoa/putkilinja/asunto

Hinta-arvio: 600–750 e/m2

Mihin sopii: Kaikenlaisiin kohteisiin, etenkin vanhempiin taloihin.

Erityistä: Voidaan räätälöidä täysin kohteen ja asukkaiden ehdoilla.

Hinnat ja läpimenoajat ovat arvioita. Remonttiaikaa voidaan lyhentää ja kustannuksia pienentää vuorotyöllä ja perusteellisella valmistelulla. Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Anne Kurki / Rakennuslehti

Firan ”kahden viikon putkiremontti” alkoi jo elokuussa

Nopeat putkiremontit ovat saaneet viime aikoina paljon positiivista huomiota. Syystäkin – onhan useimmiten kyse kodista, joka monelle se kallein sijoitus elämän aikana.

Rakennusliike Fira on mainostanut nopeaa putkiremonttiaan, jossa asukkaat olivat poissa kodeistaan vain kaksi viikkoa. Fira on viestinnässään venyttänyt aika- ja valmiuskäsityksiä sekä hämmentänyt termeillä. Siksi moni onkin saanut hankkeesta aivan väärän käsityksen.

Yksioikoisesti ajatellen kahden viikon putkiremontti tarkoittaisi sitä, että talossa olisi sen jälkeen kaikki täysin valmista. Oikeasti remonttia ei ole tehty kahdessa viikossa.

Hankkeen suunnittelu aloitettiin toukokuussa ja valmistelevat työt elokuussa. Varsinaista putkisaneerausta tehtiin asunnoissa kaksi viikkoa marraskuussa. Asukkaat ovat joutuneet asumaan jonkinmoisen remontin keskellä elokuusta lähtien. Haittaa aiheuttavat myös viimeistelytyöt, jotka jatkuvat sen jälkeen, kun kotiin on muutettu.

Kun kohdetta esiteltiin valmiina, ulko-ovien karmien välistä näkyi suoraan asuntoihin, sillä uusituista ovista puuttuivat listoitukset. Rappukäytävä odotti maalaamistaan. Osassa huoneistoja keittiöt olivat vielä täysin kesken.

Kohdetta markkinoitiin perinteisenä putkiremonttina vaikka se oli osittain hybridimallinen. Esimerkiksi kiinteistöstä lähtevät pohjaviemärit sukitettiin, mikä nopeutti remonttia. Lisäksi sukitettiin muutaman keittiön linja.

Nopeutta saatiin lisää, kun talo tyhjennettiin asukkaista eli asukkaille ei annettu mahdollisuutta jäädä koteihinsa. Hurjimmillaan töitä teki 19 asunnon talossa jopa 45 miestä samanaikaisesti. Julkisuuteen kerrottiin, että töitä paiskottiin kahdessa vuorossa. Oikeasti vain rappaus- ja laattatöitä tehtiin kahdessa vuorossa, toiset tekivät pidennettyä työvuoroa. Muuhun ei ollut tarvetta, koska logistiikka oli huolellisesti suunniteltu.

Pilottihanke onnistui erittäin tarkan vain kahden tunnin työvaihetarkkuudella tehdyn suunnittelun avulla. Ryhmässä oli koko ajan mukana asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, joka on rakennusalan ammattilainen ja kouluttaa tulevaisuuden tekijöitä. Asunto-osakeyhtiö pääsi mallitapaukseksi.

Asukkaat haluavat tietysti, että putkiremontti sujuu sukkelasti. Alan ammattilaisten pitäisi kuitenkin reilusti kertoa, mitä rajoituksia ja riskejä nopeaan putkiremonttiin voi liittyä. Asiakas ei välttämättä saa sellaista kylpyhuonetta kuin haluaa ja nopeasta toiminnasta huolimatta kustannukset voivat olla lähes samat kuin tavanomaisessakin putkisaneerauksessa.

On huolestuttavaa, jos nopean putkiremontin kohteessa on vain yksi valvoja. Hänen pitäisi hallita sekä sähkö-, putki- että rakennuspuolen asiat ja olla lähes koko ajan työmaalla.

Kiireessä saatetaan hutiloida, kuten oikoa betonin kuivumisajoissa, lattioiden kallistuksissa ja vesieristyksen riittävyydessä. Jos laatoittaja on huolimaton, hänen työnsä jäljestä voi jäädä pysyvä muisto asukkaalle. Rakentaminen on aina erilaisten liitosten tekemistä. Ne voidaan tehdä hyvin ja huolella – tai sitten ei.

Putkiremontissa päätetään myös elinkaaresta

Miten naapuritalon putkiremontti sujui ja paljonko se maksoi? Mitä ovat nopeat putkiremonttimenetelmät?

Nämä ovat tyypillisimpiä kysymyksiä, joihin rakennusinsinööri Kari Uusikukka törmää asukastilaisuuksissa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus korjausten suunnittelusta, tekemisestä, ja valvonnasta.

Kokenut insinööri osaa selkeästi kertoa putkiremontin eri vaiheista. ”Ammattislangi pitää unohtaa. Sekoitin on asukkaalle hana”, kertoo Wise Groupissa työskentelevä Uusikukka.

Menetelmiä valittaessa tehdään päätös myös korjauksen elinkaaresta.

Perinteinen menetelmä on yhä yleisin. ”Se on hyvin varma tapa tehdä. Onnistuminen on helppoa. Ei ole tilaongelmaa, kun puretaan vanhat putket pois ja asennetaan uudet tilalle”, sanoo insinööri Jaakko Laksola.

Hänet tunnetaan Suomen Mr Putkiremonttina, sillä hän työskenteli pitkään asiantuntijana Kiinteistöliitossa ja on ollut mukana 150 putkiremontin suunnittelu- ja valvontatehtävissä.

Jos vesi- ja viemäriputket korvataan uusilla, niiden käyttöikä on keskimäärin 50 vuotta. Sisäpuolisella korjausmenetelmällä kuten sukituksella tehtyjen putkistojen käyttöikä on arvioitu lyhemmäksi, koska niistä ei ole vielä vuosikymmenten kokemusta.

VTT:n testauksissa on sukituksessa käytettävien materiaalien vanhenemiskäyttäytymisen perusteella käyttöiäksi arvioitu 40 vuotta. Sukituksessa putken sisään viedään sukka, joka kyllästetään esimerkiksi epoksilla.

Viemärit kunnostetaan kolmasosassa remonteista sisäpuolisilla menetelmillä. Sukitusta käytetään Uusikukan mukaan esimerkiksi silloin, kun viemärien paikat halutaan pitää ennallaan eikä kylpyhuoneiden ja keittiön pohjiin tule muutoksia. Jos muutoksia halutaan, viemärit pitää uusia kokonaan.

Jos taloyhtiön haluaa korjata viemäriputket erittäin halvalla ja nopeasti ja ilman evakkoaikaa, ne sukitetaan, kertoo kehityspäällikkö Jari Virta Kiinteistöliitosta.

”Perinteinen kahden kolmen viikon viemäreiden sukitusremontti maksaa 5 000–6 000 euroa huoneistoa kohden. Viikon sukituksessa työväkeä on enemmän ja työajat pidempiä. Silti tällainen maksaa murto-osan perinteisellä tavalla tehtyyn remonttiin verrattuna. Sukituksen yhteydessä ei kylpyhuoneen pintoja kuitenkaan uusita.”

Kun märkätilat uusitaan kokonaan, kosteusvaurioiden riski pienenee.