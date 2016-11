Vanhempien pitää joskus suostua valistettaviksi – kunhan emme siirrä pelkojamme lastemme harteille

Koti

Kirjoittaja on lastenpsykiatri, psykoterapeutti ja kolmen lapsen inhimillinen äiti.

porttiin on kiinnitetty huomioni helposti herättänyt kyltti. Se ei ole suuri tai värikäs, eikä se vilkuttele valoja. Silti sen viesti meni perille ihan kertalukemisella: ”Suljethan petoportit yöksi.”Muistelin kylttiä erään päiväkodin auki retkottavalla portilla. Tuulessa lepatti iso ja punainen ”Suljethan portin”- lappu, joka ei ollut selvästikään tavoittanut käyttäjäkuntaansa. En mene vannomaan, etteikö salpa olisi jäänyt nimenomaan minulta sulkematta. Portin kun voi jättää raolleen kiireessä, viitsimättömänä tai uhmasta, mutta petoportti… Sen muistaa jotenkin helpommin. Siksipä haluaisin tulla päiväkodin portilla valistetuksi yhtä vaikuttavasti kuin Korkeasaaressa.kyllä väsähtää. Neuvolassa neuvotaan, päivähoidossa ohjataan, tutkijat varoittavat. Kotikutoiset valistajatkin jakavat koskettavia päivityksiä lasten onnettomuuksista, jotka olisivat olleet estettävissä aikuisten huolellisuudella. Kaikkialla tuntuu vaanivan uhka ja siksi mieleen hiipii ikävä mitätöinti: vaaroista paasaaja on tylsä tyyppi. Uhkien besserwisser. Ilonpilaaja. Nyt on kaunis talvipäivä, rentoudu.Niinpä asiantuntevankin valistajan tutkimustulokset ja säntillisesti ilmaistut faktat halutaan tehdä tyhjiksi. Vaaditaan vain tavu tai pari, ehkä kärjistys tai löysä heitto. Non niih. Ei näin. No hyvää päivää. Tälläistä. Pari peukkua päälle ja valistaja onkin vaaraton väärinsiteeraaja, kukkahattuhysteerikko, takakireä inttäjä, akateeminen elämästä vieraantuja ja niin edelleen. Siis kuka jaksaa pelätä kaikkea? Ties montako kertaa petoportti on jäänyt sulkematta ja tässä sitä yhä ollaan.kuka jaksaa tuohtua siitä, että joku valistaa? Korkeasaaren kyltissäkin on puolivillaisuutta, koska avonaisen portin seuraamus jää lukijan oman tietämyksen varaan. Eivät kaikki tiedä mitä tarkoittaa ”peto”. Valistetuksi tulemisen juju onkin siinä, miten siirrämme pelkojamme muiden kannettavaksi. Tavallisia kohteita on kaksi: lapsi tai muut aikuiset.Huolettoman kasvattajan rouheaa karismaa uhkuva vanhempi heittää lapsensa niin sanotusti syvään veteen. Oppikoon elämästä! Minua ei niin vain valisteta! On sitä ennenkin jätetty portit auki! Lapsen kauhistunutta räpiköintiä katselee sydänjuuriaan myöten järkyttynyt, liikaakin valistunut lapsi, joka on saanut oppia, että ihan kaikki saattaa olla vaarallista.Ensi silmäyksellä kovin erilaisilta vaikuttavilla vanhemmuuden tyyleillä on sama lopputulos: vanhemman pelko siirtyy lapsen koettavaksi.valistamisessa velloo samainen pelon aaltoliike, kohteena vain ovat muut vanhemmat. Leikki käynnistyy, kun valistaja postaa kuvan aukinaisesta portista otsikolla: ”Ovatko vanhempien itsekkyys ja kiire todella johtaneet näin järkyttävään välinpitämättömyyteen lastemme turvallisuudesta?”Tietenkään eivät, mutta tunteet tarttuvat. Niin pelko, raivo, myötätunto kuin epämääräinen syyllisyyskin. Silloin sekä kommenttikentän dissaukset että postauksen empaattinen jako ovat kuin kivun poistavia taikatemppuja.Puhallus, laastari ja ei kun leikkejä jatkamaan. Valistajan mieli keventyy, kun dissaajat, nuo kamalat salvan auki jättäjät, mitätöivät vaaraa. Kun jotain sitten tapahtuu, niin minä kyllä varoitin! Minua ei voi syyttää!Petoporteista tärkein on meissä aikuisissa. Suljetaan se, jotteivät omat kauhumme leviäisi muita syyllistämään tai viemään lapsiltamme tutkimisen riemua. Suostutaan joskus olemaan valistettavina. Viestin tyylistä, omasta tietämyksestäni tai kasvatusperiaatteistani viis: en voi heittää muiden perheiden lapsia leijonien eteen.