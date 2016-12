Omistusasuminen tekee joistakin vauraita, mutta toisille se on pallo jalassa

Koti

Onko

Moni asuntovelkansa

Suomessa

omistus­asumisesta tullut suomalaisen elämäntavan pakkopaita? Enää joka neljäs asuu vuokralla, ja asunnoista vain vajaa kolmannes on vuokrakoteja.Vuokra-asuminen oli pitkään yleisin asumismuoto Helsingissä, myös varakkaiden keskuudessa. Omistusasuminen alkoi lisääntyä Suomessa 1950-luvun taitteessa, kun sotien synnyttämän valtavan asuntopulan keskellä alettiin suunnata valtion tukia oman asunnon hankintaan. Tuolloin valittiin päinvastainen linja kuin esimerkiksi Ruotsissa. Omistusasumista alettiin tukea edullisilla aravalainoilla ja korkojen verovähennyksillä. Suomalaiset sidottiin elämänmittaiseen asuntosäästämisen projektiin, ja siihen olemme tottuneet.kanssa kituuttanut on lohduttautunut lastensa pääsevän helpommalla. Perillisille säästämiseltä on kuitenkin putoamassa pohja pois, kun Suomen kantaväestö sinkkuistuu ja syntyvyys vähenee. Helsingissä jo puolet asuntokunnista on yhden hengen talouksia, koko maassa 42 prosenttia. Kuinkahan moni yksinasuvista tai lapsettomista pareista pohtii elinikäisen asuntosäästämisen mielekkyyttä?Tunnen lukuisia helsinkiläisiä, joiden omistusasunnon hinta on moninkertaistunut, ja jotka pähkäilevät kuinka käyttäisivät siitä saatavat sadat tuhannet eurot eläkepäivinään. Tunnen myös monia, jotka eivät ole voineet tai halunneet ostaa asuntoa, ja jotka siksi joutuvat nykyisin maksamaan ennätysmäisen korkeaa vuokraa ja asumaan ahtaasti.asuntovarallisuus ja asumistaso jakautuvat yhä jyrkemmin, mikä jumittaa tuhansia ihmisiä paikalleen. Jos perhe onnistuu löytämään taantuvalla paikkakunnalla sijaitsevalle omakotitalolleen ostajan, saattaa myyntihinta riittää vain vanhaan yksiöön pääkaupunkiseudun lähiössä. Osalla ensiasunnon ostajista ei ole varaa edes siihen. Kasvukeskuksissa on asuntopula, ylihinnoiteltuihin vuokriin myönnetyt asumis- ja toimeentulotuet valuvat asuntosijoittajille ja omistusasuminen hyödyttää yhä harvempia.Asuntopoliittista keskustelua hallitsevat mediassa sijoittajien, gryndereiden ja pankkien puhemiehet, jotka väittävät asumisen kalleuden johtuvan muka kaavoituksen ja rakentamisen sääntelystä. Todellinen syy on roisi rahastus asumisella.Jos asunto-ongelmat jätetään markkinoiden hoidettavaksi, yhteiskunnallinen eriarvoistuminen ja kansan kahtia jakautuminen lisääntyvät. Sen sijaan tarvittaisiin kuntia ja yleishyödyllisiä yhteisöjä rakennuttamaan ja ylläpitämään huomattavasti nykyistä enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Mallia voitaisiin hakea niistä Euroopan maista, joissa suurin osa asuntokannasta on vuokrahuoneistoja ja joissa asuminen ei ole yhtä suuri este työvoiman liikkuvuudelle ja ihmisten elämänmuutoksille kuin täällä asuntosäästäjien luvatussa maassa.