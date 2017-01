Laiska siivoaja, muista nämä vinkit – näin teet kodin, jonka siivous on helppoa

Koti

sujuu helposti, kun kotia ei ole kalustettu liian täyteen. Jätä huonekalujen väliin niin paljon tilaa, että mahdut liikkumaan vaivattomasti myös imurin kanssa. Suosi kalusteissa sileitä pintoja, jotta pölyjen pyyhkiminen kävisi vaivattomasti.Hanki sohva, jonka alta mahtuu imuroimaan. Pintamateriaaliksi sopii nahka. Se ei kerää pölyä ja kestää pyyhkimistä.Jos valitset mieluummin kangasverhoilun, käsittele kangas myrkyttömällä ja ympäristöystävällisellä tekstiilisuoja-aineella. Se suojaa kankaan pintaa likaantumiselta ja vähentää puhdistustarvetta.Jos et halua lisätä kemikaalikuormaa, puhdista kangassohva kostealla rätillä heti, kun siihen ilmestyy tahra. Tee ylläpito­siivous tekstiilihöyrypesurilla.Valitse kankaiden väri huolellisesti. Valkoinen kangas näyttää kauniilta mutta likaantuu nopeasti. Tummemmissa kankaissa pieni lika ei näy.sileäpintaisia kaapinovia. Mitä enemmän sorvauksia pinnoissa on, sitä vaikeampi ne on puhdistaa. Sormenjäljet eivät erotu mattapintaisista ovista yhtä hyvin kuin kiiltäviltä pinnoilta.Työtasojen materiaaliksi sopii kestävä ja helposti puhdistettava laminaatti. Myös graniitti ja teräs ovat hyviä valintoja. Puutaso näyttää kauniilta, mutta vaatii säännöllistä öljyämistä. Öljyämätön puutaso imee herkästi kosteutta.Kodinkoneiden puhdistus käy helposti, kun ne on sijoitettu sopivalle korkeudelle. Markkinoilta löytyy myös itsepuhdistuvia pyrolyysiuuneja, joiden pesusta ei tarvitse huolehtia.kuuluu kodin pölyisimpiin paikkoihin, joten se kannattaa sisustaa mahdollisimman yksinkertaisesti. Jos haluat säilyttää huoneessa esimerkiksi kirjoja tai muuta irtaimistoa, säilytä niitä kaapeissa, älä avohyllyillä. Valitse jalallinen sänky, jonka alta mahtuu imuroimaan.Suosi liinavaatteissa tiiviskankaisia tekstiilejä, kuten puuvillaa tai satiinia. Pellava ja villa keräävät enemmän pölyä.Vuodevaatteet kannattaa tuulettaa säännöllisesti, ihannetilanteessa kerran viikossa. Pölypunkit kuolevat, kun vaatteet vie vuorokaudeksi 18-asteiseen pakkaseen. Ihanteellisin sijainti makuuhuoneelle on parvekkeen tai uloskäynnin lähettyvillä.ei tarvitse olla täysin vesitiivis, valitse veden roiskumisen estäjäksi konepestävä suihkuverho. Verhon puhdistaminen on vaivattomampaa kuin suihkuseinän. Tosin jos omistaa vaikkapa höyrypesurin, suihkuseinänkin saa helposti puhtaaksi ilman kemikaaleja.Suosi seinään kiinnitettäviä kalusteita: valitse vaikkapa seinä-wc, niin lattian pesu käy helposti. Suunnittele kaappien määrä sen mukaan, mitä aiot kylpyhuoneessa säilyttää. Mieti oma säilytyspaikka hammasharjoille, pesuaineille, wc-paperille ja muille kylpyhuoneen tarvikkeille sekä kosmetiikalle.omakotitalossa, päällystä pihapolut mieluummin kivetyksellä kuin hiekalla. Näin vähennät sisään kulkeutuvan hiekan määrää.Sijoita portaille tai kuistille harjoilla varustettu rappuralli, jossa kengistä saa irtoliat näppärästi pois sisälle tuloa.ulko-ovelle karhea kuramatto, joka kerää pahimmat liat kengistä. Hyvä vaihtoehto on rautakaupoista saatava, lateksipohjainen matto. Se ei päästä kosteutta läpi, ja tumma väri häivyttää tahrat. Matto on riittävän pitkä, kun mahdut ottamaan sillä kaksi askelta.Jos haluat eteiseen myös tavallisen maton, valitse sisal-, juutti- tai kookosmatto. Luonnonkuidut hylkivät likaa. Matolle kulkeutunut hiekka valuu maton läpi lattialle, josta se on helppo imuroida.Kengille on hyvä rakentaa tai hankkia kaappi, jotta niitä ei tarvitse nostella pois siivouksen tieltä. Erillisen pesupiste eteisen lähellä on kätevä, jos perheessä on lapsia tai kotieläimiä. Silloin kurat saa huuhdottua suoraan viemäriin.suunniteltaessa on hyvä pohtia, missä eri tavarat, kuten harrastusvälineet, vaatteet ja lelut säilötään. Koti pysyy paremmin järjestyksessä, kun jokaiselle esineelle on oma paikkansa.Tavarat ovat pölyltä suojassa kaapissa tai laatikoissa. Hyödynnä komeroiden sisään sijoitettavia korijärjestelmiä, koukkuja ja vetolaatikoita, niin saat kaiken säilytystilan hyötykäyttöön. Säilytä vaatteita mieluiten pyykinpesutilan lähellä.sileitä, puhdistuksen kestäviä pintoja samaan tapaan kuin keittiössä. Hanki jalalliset kaapit, joiden alta mahtuu imuroimaan. Piilota tavarat kaappeihin tai laatikoihin. Hanki kannellinen pyykkikori tai kätke pyykkikori kaappiin.Varaa tilaa pyykin kuivaukseen ja silittämiseen. Rakenna kiinteä pyykkiteline, jotta et joudu etsimään sopivaa kuivauspaikkaa jokaisen pyykinpesun jälkeen. Hanki ulosvedettävä silityslauta – sen saa piiloon kaappiin tai laatikkoon, kun sitä ei käytetä. Varmista, että laudan ympärille jää riittävästi tilaa, kun se vedetään ulos.Suunnittele kodinhoitohuoneeseen siivouskaappi, josta löytyy paikka kaikille välineille. Jos kodissasi on monta kerrosta, hanki jokaiseen kerrokseen omat siivousvälineet. Siivous käy näppärämmin, kun et joudu kantamaan tarvikkeita kerroksesta toiseen.puhdistaminen on helppoa, kun sen pinta kestää vettä ja kemikaaleja. Siksi paras valinta keittiöön, pesutiloihin ja eteiseen on kivi- tai kaakelilattia. Mitä isokokoisempia kaakelit ovat, sitä helpommin niiden puhdistus sujuu. Hyvä vaihtoehto on myös kosteudenkestävä muovimatto tai mikrosementtipinnoite.Valitse lattian ja kaakelisaumauksen värit järkevästi: tahrat erottuvat helpoiten valkoisilta tai hyvin vaaleilta pinnoilta.Kylpyhuoneeseen ei kuitenkaan kannata valita liian tummaa lattiaa, jos alueen vedessä on kalkkia. Vaaleat kalkkeumat näkyvät tummalla pinnalla ikävästi.sujuu hyvin riittävän kirkkaassa valossa. Kotiin kannattaa hankkia himmennettävät valaisimet, joilla voit säätää valaistuksen joka tilanteeseen sopivaksi.Älä sijoita valaisimia liian lähelle kulkuväyliä, niin et joudu väistelemään niitä liikkuessa tai siivotessa. Valaise myös komerot, niin näet helposti, missä mikäkin esine on.sijoittelua kannattaa pohtia jo remonttivaiheessa. Television ja tietokoneiden johdot voi koteloida tai kätkeä jalkalistoihin, jolloin ne eivät ole siivotessa tiellä. Mieti, mihin pistorasiat kannattaa sijoittaa, jotta imurointi sujuisi joka huoneessa helposti.Asiantuntijat: sisustusarkkitehti Pirkko Kaartinen, tutkija Tarja Marjomaa, Työtehoseura.Pese tyhjällä koneella 90 asteen pesuohjelma pari kertaa vuodessa. Lisätehoa saat apteekin sitruunahapolla. Laita sitä 100 grammaa pesuainelokeroon ja pese tyhjällä koneella 90 asteen ohjelma ilman esipesua.Pese koneen sisäosat ruokasoodalla ja vedellä. Laita pesuainelokeroon ruokasoodaa ja anna koneen käydä tyhjänä lyhyimmän ohjelman ajan.Poista kalkkisaostumat sitruunahapon avulla. Laita 20–30 grammaa sitruunahappoa pesuainelokeroon ja pese 60–65 asteen pesuohjelmalla.Kytke kone pois päältä ennen kuivausvaihetta. Pyöritä ohjelman jälkeen toinen pesu tyhjällä koneella pesuaineen kanssa.Raikasta astianpesukone ripottelemalla koneenpohjalle pieni määrä ruokasoodaa. Käynnistä kone tyhjänä.Ripottele kuivaa ruokasoodaa kostealle kankaalle ja puhdista sillä jääkaappi ja pakastin. Huuhtele vedellä.Pidä avointa ruoka­soodapakkausta jääkaapin taka­osassa, niin ikävät hajut poistuvat. Toimii myös pakastimessa.Ripottele vihanneslaatikon pohjalle ruokasoodaa ja peitä se talouspaperilla. Uusi käsittely joka toinen kuukausi.Pese kannu ja suppilosuodatin käytön jälkeen tiski­aineella ja kuumalla vedellä. Pese välillä myös vesisäiliö: irrota keitin sähköverkosta ja pese säiliö astianpesuaineella.Puhdista kalkkisaostumat keittimestä laimennetun väkiviinaetikan avulla. Annostele liuokseen saman verran etikkaa ja vettä. Kaada liuos keittimen vesisäiliöön ja kytke virta päälle.Kun puolet säiliön vedestä on valunut kannuun, kytke virta pois ja anna liuoksen vaikuttaa noin 5–10 minuuttia. Kytke virta uudelleen päälle. Keitä lopuksi 2–4 kannullista puhdasta vettä ja huuhtele kannu hyvin.Tarkista käyttöohjeesta, voiko höyryraudasta puhdistaa kalkkisaostumia vedellä ja etikalla (molempia yksi osa). Höyryraudassa voi olla myös automaattinen kalkinpoisto- tai esto-ominaisuus.Varovaisin tapa puhdistaa kylmän silitysraudan pohja on hangata sitä tiskiaineliuokseen kostutetulla liinalla.Lähde: Martat, Paul Andrea: Ruokasoodan ihmeet -kirja