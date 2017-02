Omakotitalossa ensi kertaa asuva pärjää rohkeudella ja maalaisjärjellä, vakuuttaa vantaalainen Auli Kinnunen

Koti

Auli Kinnunen

Kesäkuussa

”Pelkäsin, että saan hometalon.”

Keltainen

Kinnusella

”Remonttifirma tuputti väkisin tarjousta uudesta katosta.”

Omakotitalo

Kinnusella

Sisällä

Auli Kinnunen

Lukijat kertovat omakotitalon hankkimisesta:

Haave omakotitalosta vei Pohjois-Karjalaan

Yllätyksiä on tullut yksi toisensa jälkeen