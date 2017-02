Chilit ja latva-artisokat voi jo kylvää, ja tomaatitkin maaliskuussa

Koti

peittää vielä ­lumi, puutarhuri rapistelee siemenpusseja kaupoissa ja haaveilee jo kesästä. Kylvökausi on alkanut ja jatkuu koko kevään.Siemenpusseista näkee oikeat kylvöajat eri kasveille. Ohjeissa kerrotaan oikeat ajat sekä esikasvatukseen että suorakylvöön.Esikasvatuksessa siemenistä kasvatetaan pienet taimet kotona tai kasvihuoneessa. Esikasvata taimia sisällä, jos voit tarjota niille riittävästi valoa ja viileän kasvupaikan. Taimet tarvitsevat lisävaloa huhtikuulle asti 10–12 tuntia vuorokaudessa. Viileässä niistä kasvaa tanakoita, vahvoja taimia.Jotkut kasvit on pakko esikasvattaa, sillä ne eivät aina muuten ehdi kukkia tai tuottaa satoa Suomen oloissa.tehdään suoraan ulos kasvimaalle tai kukkapenkkiin huhti–kesäkuussa.Kasvihuone aikaistaa satokautta. Voit kylvää sinne siemenet aiemmin kuin ulos.Voit myös siirtää esikasvatetut taimet sinne etu­ajassa. Yleensä esikasvatetut taimet istutetaan ulos kesäkuussa, kun hallan vaara on ohi.Myös lasitetulle parvekkeelle voit kylvää ja siirtää taimia aikaisemmin kuin ulos.kylvövuorossa ovat pitkän kasvukauden vaativat koristekasvit ja vihannekset, kuten chilit. Maaliskuussa voit kylvää jo tomaatin ja yrttien siemeniä.Kylvetyn siemenen päälle tulee multa­kerros, joka on 2–3 kertaa siemenen koko. Mitä isompi siemen, sen syvemmälle se pitää laittaa.Pienet siemenet kylvetään lähelle pintaa ja kaikkien pienimmät mullan pinnalle. Jätä mullan pintaan myös ne siemenet, jotka itävät valossa. Osa siemenistä on sellaisia.käyvät turveruukut, pienet muoviruukut, paperipotit, jugurttipurkit ja minikasvihuoneet.Tee astian pohjaan pari reikää, joista liika kasteluvesi valuu pois.Käytä kylvömultaa. Se on hiekkaista, vähäravinteista ja ilmavaa. Vesi ei seiso siinä eikä hukuta siemeniä. Kylvömullaksi sopii myös kaktusmulta. Älä lannoita pikku taimia.Siirrä taimet isompiin ruukkuihin, kun niissä on sirkkalehdet ja ensimmäiset oikeat lehdet. Käytä taimimultaa. Ala lannoittaa maltillisesti.Kylvä ja esikasvata sisällächilitjuurisellerijättisipulilamopinaattilatva-artisokkalaventelimunakoisopaprikatpurjorosmariinisitruunaruohodianathopeäkäpäläjättiverbenakarjalanneitokeijunmekkokelloköynnöskesäbegoniamiinanköynnösorvokkipelargoniaKylvä ja esikasvata sisälläananaskirsikkabasilikaiisoppikiinansipulimeiramipersiljapurjoryytisalviaselleristeviasitruunamelissatimjamitomaattiyrtti-iisoahkeraliisaelefanttiheinäelämänlangatisosamettikukkajaloritarinkannusjapaninhumalajättiverbenakeijunmekkokelloköynnöskesäpäivänhattukoruköynnöslobeliatmustasilmäsusannaneilikatpetuniatpunakosmosrevonhäntäriippalobeliasievikkitarhaorvokkitimanttikukkaKylvä ja esikasvata sisälläavomaantomaattikaalitkasvihuonekurkkukeräsalaattikyntelilaventelimeiramimelonitmaissimintutparsahernepinaattisalaattifenkolivenäjänrakuunaKylvä suoraan ulossamettiruusutidänunikkoisotsinniaillakkojättiolkikukkakaunosilmäkesäpäivänhattukiinanasterikrassitkoristekaaliruiskaunokkiKylvä ja esikasvata sisälläavomaankurkkukesäkurpitsamuutkurpitsatkiinankaaliruusupapusalkopapuKylvä suoraan uloshernelehtikaalilanttunaurispalsternakkapinaattiporkkanapunajuurisalaatitauringonkukkahopeähärkkikaunosilmäkehäkukkakesämalvikkikesäpäivänhattukiinanasterikoristekaalikrassitmirrinminttupuistolemmikkisamettikukattarhalaukkaneilikkatuoksuherne