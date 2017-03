Koti

Kirjoittaja on Tiede-lehden ad, joka harrastaa remontointia, mökkeilyä ja puutarhanhoitoa. hs.koti@hs.fi mailto:hs.koti@hs.fi

valossa se iskee: selittämätön halu maalata. Menneiden vuosien kolhut ja kulumat peittoon, uutta ja kiiltävää pintaa nopeasti kaikkialle, minne auringon­säteet heijastuvat.Lapsuudessani 80-luvun alussa värejä oli kaikkialla. Mummolan ja mammalan seiniä koristivat vielä aiempien vuosi­kymmenten suosikit. Auringonkeltaista, marjapuuroa, minttua, ruskeaa, petroolia, aniliinia. . .Mammalla oli maalla värikästä, kaupungissa asuva mummu oli tarkempi harmoniasta. Mamman ja papan luona vieraat astelivat taloon kysymättä, ja nauru raikui pihamaalle asti. Mummun luona asioitiin perhekunta kerrallaan, ja välillä supatettiin, ettei ukki kuule. Äitini viehättyy hempeästä roosasta. Isäni piti maastonvihreästä, etenkin panssarivaunujen kyljissä.maalasivat minun ja puolisoni kodin kymmenen vuotta sitten kiiltävän mustavalkoiseksi. Tupareissa vieraat jäykistyivät. Onpa teillä hienoa, moni huokaili.Kyllä! Hienoa on, mutta etenkin siivotessa pöly laskeutuu kauniisti mustalle pöydälle. Valkoinen keittiötasokin on periaatteessa tyylikäs, mutta murut ja kahvitahrat ovat esillä turhankin näyttävästi.Jouluna ystäväni huomasi, että lattialistojen valkoinen öljymaali on alkanut kellastua. Sävy oli uhkaavan lähellä maalarinteipin keltaista. Myös seinissä oli jälkiä ja kulumaa.Ajattelin sutia nurkat puhtaan valkoisella maalilla heti, kun päivät pitenevät ja valo kajastaa. Hain maalipöntöt rautakaupasta – kiiltävää listoihin ja mattaa seiniin. Hesareita ei sitten viedä viikkoon paperinkeräyksen, ohjeistin.Koitti maaliskuu. Valo lisääntyi, ja heräsin aamuisin ennen kuutta. Teippasin sanomalehdet nopeasti mattojen päälle. Seinä ja lista kerrallaan telasin ja töpöttelin kuluneimpiin kohtiin paksulti maalia. Mikä kiilto! Välillä roiskahti, ja jouduin rapsuttelemaan kuivunutta maalia parketilta hiki otsalla.iski flunssa. Sitä potiessa eksyin lukemaan blogeja, joissa kaikki on nyt mutaa, terraa ja angoraa. Maailman trendinenien kodit hehkuvat lapsuuteni lämpöä ja tunnelmaa.Entä jos meilläkin olisi jokainen huone vähän erivärinen? Ei vain yksittäisiä räikeitä tehosteseiniä, vaan huoneita, joiden värit eläisivät sulassa sovussa keskenään.Kymmenen vuotta sitten kaikki oli mustavalkoisempaa, oli se pakollinen irtiotto menneestä. Oli joko tai, eikä mitään siltä väliltä. Onneksi ikä tuo lempeämpiä sävyjä, myös seinille.