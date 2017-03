Koti

Veronpalautukset

Vähennykseen

ovat monelle parasta verotuksessa. Palautusten saamista auttaa muun muassa kotitalous­vähennys, jonka suosio on kasvanut hurjasti 20 vuodessa.Esimerkiksi vuonna 2015 kotitalousvähennystä sai vajaat 400 000 hakijaa, kun vuonna 1998 saajien määrä oli alle 20 000.Muutosta selittää ainakin se, että vähennyksen tunnettuus on lisääntynyt ja kotitaloustöitä tarjoavien palvelujen määrä on kasvanut. Esimerkiksi siivouspalveluiden tarjonta on parantunut.Kotitalousvähennyksen tarkoituksena on edistää rakennusten kunnossapitoa, parantaa työllisyyttä ja torjua harmaata taloutta kannustamalla kotitalouksia teettämään töitä ulkopuolisilla.oikeuttavat esimerkiksi kotitalous-, kunnossapito- ja perusparannustyöt, kuten ­siivous, uusien huonekalujen kokoaminen, ruuanlaitto, tarjoilu perhejuhlissa, haravointi ja puutarhatyöt, maalaus, tapetointi, tuholaisten torjunta sekä lumi- ja auraustyöt piha-alueella.Vähennyksen määrä on sahannut vuosien aikana ylös ja alas. Välillä sitä alennettu ja välillä nostettu. Suurin osa vähennykseen oikeuttavista töistä on säilynyt samana vuosikaudet.Joitakin muutoksia on tullut tuomioistuimien tekemien päätösten ansiosta. Kerromme niistä seuraavassa aikajanassa.Kotitalousvähennyksen kokeilu alkaa Etelä-Suomen, Oulun ja Lapin läänissä. Vähennystä saa enintään 900 euroa vuodessa.Vähennys tulee voimaan koko maassa. Omavastuu on 100 euroa. Runsaan kolmen vuoden kokeilun aikana vähennystä sai vajaat 80 000 henkilöä.Vähennyksen enimmäismäärä nousee 1 150 euroon. Ennakkoperintärekisteriin merkitylle yrittäjälle ja yritykselle maksettavasta työkorvauksesta saa vähentää aiemman 40 prosentin sijaan 60 prosenttia. Jos palkkaa itse työntekijän, myös maksetusta palkasta saa vähentää 10 prosenttia. Ennen sai vähentää vain palkan sivukulut.Vähennyksen määrä nousee taas: maksetusta palkasta saa vähentää nyt 30 prosenttia. Vähennyksen saa myös työstä, joka on tehty omien, puolison tai edesmenneen puolison vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten käyttämässä asunnossa.Kotitaloustyöstä tehtävä vähennyksen enimmäismäärä nousee 2 300 euroon. Kunnossapito- ja perusparannustyöstä se säilyy 1 150 eurossa.Nyt vähennyksen saa pientalon lämmitysjärjestelmän perusparannustyöstä myös silloin, kun korjaukseen on saanut energia-avustusta. Muista kunnossapito- tai korjauskustannuksista ei saa vähennystä, jos korjaukseen on myönnetty julkista avustusta.Korkein oikeus (KKO) tekee linjauksen, jonka mukaan remontti­yrityksellä on velvollisuus kertoa asiak­kailleen, ellei makse­tusta työstä saa koti­talous­vähennystä.KKO velvoitti remonttiyrityksen korvaamaan asiakkaalleen 750 euroa vahingonkorvausta tämän menettämästä 1 165 euron vähennyksestä. Yritys ei ollut kertonut, ettei se kuulu ennakko­perintärekisteriin.Rekisteriin kuuluminen on edellytys vähennyksen saamiselle. Riittää kuitenkin, että yritys kuuluu rekisteriin silloin, kun asiakas tekee yrityksen kanssa sopimuksen työstä.Vähennys nousee jo 3 000 euroon ja laajenee koskemaan kodin tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvää asennus-, kunnossapito- ja opastustyötä.Korkein hallinto-oikeus (KHO) antaa lisäksi ratkaisun, jonka mukaan vähennyskelpoista on myös piha-alueella tehtävässä asennuksessa käytettävien koneiden osuus.Näin esimerkiksi omakotitalon piha-alueella tehtävät vesijohtojen, jätevesijärjestelmän, sähköistyksen, valaistuksen ja tietoverkkojen kunnostus- ja perusparannustyöt saa vähentää verotuksessa, vaikka niissä käytettäisiin konetta.Verohallinto katsoi aiemmin, että suurin osa laskusta tulee koneesta, kun piha-alueella tehdään työtä, jossa käytetään vaikka kaivinkonetta. Vähentää sai vain tietyn tuntihinnan työstä.KHO:n päätöksellä myös vanhan talon laaja perusparannus oikeuttaa nyt vähennykseen.Leikkuri iskee rajusti, ja vähennyksen enimmäismäärä laskee 2 000 euroon. Yrittäjälle tai yritykselle maksetusta työ­korvauksesta myönnettävä vähennys laskee merkittävästi 60 prosentista 45 prosenttiin ja työstä maksetusta palkasta vähennyskelpoista on vain 15 prosenttia 30 prosentin sijasta.Vähennystä alkaa saada teetetystä työstä kotitaloudessa, joka on jossain toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa. Vähennystä saa myös takautuvasti aiemmilta vuosilta.Vähennyksen enimmäismäärä nousee 2 400 euroon.Vähennys kohenee taas. Se nousee 45 prosentista 50 ­prosenttiin ennakkoperintä­rekisteriin merkitylle yrittäjälle tai yritykselle maksetusta työkorvauksesta ja 15 prosentista 20 prosenttiin työstä maksetusta palkasta.´