Koti

Melkein

Kuntotarkastusten

Pätevyystodistuksen voi hankkia vapaaehtoisesti, mutta se kiinnostaa harvoja tarkastajia.

Ovatko

Mistä

”Ei lääkärikään pysty verikokeesta näkemään, että kuuden kuukauden kuluttua havaitaan syöpä.”

Mistä

Mummolalta tuoksuvaa taloa ei kannata ostaa, eikä tarkastusta pidä tehdä silloin, kun on juuri keitetty kahvit.

Kiire