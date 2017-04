Koti

Kirjoittaja on Tiede-lehden ad, joka harrastaa remontointia, mökkeilyä ja puutarhanhoitoa, hs.koti@hs.fi

lohduton. Kesä­mökkim­me piha oli saanut rehottaa vuosi­kymmeniä oman onnensa nojassa. Vesi seisoi savisella pihamaalla ja pusikossa viihtyivät kaikenlaiset inisijät. Edellinen omistaja oli kasvattanut kymmenkunta viinimarjapensasta yhdeksi jättimäiseksi vyyhdeksi. Tienposkessa muinainen perunapelto kukki kaikissa rikkaruohon sävyissä. Järvimaisema oli hävinnyt tiheän vesakon taakse.Koska olimme perehtyneet aiemmin lähinnä parvekekukkien riuduttamiseen, palkkasimme ammattiapua. Kokenut pihasuunnittelijamme jakoi pitkulaisen mökkitonttimme kolmeen osaan. Etupiha saisi metsittyä rauhassa.keskelle tuli pieni läntti nurmikkoa. Sellainen, jonka ajaisi puolessa tunnissa ennen kuin vieraat saapuvat. Lisäksi helppohoitoisia havuja ja pari marjapensasta, kiitos. Yksi omenapuu. En halunnut kykkiä puskissa ja kitkeä penkkejä tuntitolkulla. Kesälauantait loikoilisin aurinkoisella terassilla ja siemailisin puolikuivaa valkoviiniä.Ensin tulivat pensasmustikat. Seuraavana vuonna pihalle ilmestyivät kasvatuslaatikot. Niissä nököttivät pian porkkanat, sipulit ja salaatit. Viime keväänä kaupunkikodin ikkunalaudoilla kasvatetut taimet pursusivat elokuussa ennätyssatoa. Paitsi lehtikaalin taimet, jotka istutin liian aikaisin paleltumaan. Harmittaa vieläkin. Kesällä teimme vihdoin maapenkin kesäkurpitsalle ja ystävien tuomalle raparperille. Puoliso kokosi pienen kasvihuoneen tomaateille, kokeilumielessä. Työkaveri neuvoi miten tehdään kunnon mansikkamaa. Jos siirtäisin havuja vähän syrjempään?salaa naapurin puolityhjästä, täydellisen tasaisesta tontista. Sinne sopisi jättimäinen kasvihuone, kurpitsapelto, omenatarha… Siellä huristelisin pienellä traktorilla tai vähintäänkin mönkijällä pitkin tiluksia olkihattu päässä keikkuen. Syksyllä säilöisin sadon maakellariin. Kaupasta ostaisin vain sokerin ja suolan.Onneksi kasvukausi on lyhyt, mökkilaina suuri ja viikonlopussa on rajallinen määrä tunteja. Perjantai-iltaisin ryntään pihalle toteamaan viikon vauriot. Ehdin nipin napin kitkeä ja kastella kaiken ennen seuraavan työviikon alkua. Terassista on tullut ohikulkupaikka, kätevä oikoreitti kiemuraiselle kasteluletkulle. Kokopäiväiseksi auringonpalvojaksi ei ole enää paluuta. Puuhailu puutarhassa on parasta.