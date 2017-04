Pönttö irti, viemäri tukossa – tällaisiin virheisiin putkiremonteissa tyypillisimmin sorrutaan

Koti

Rikkonaisia

Eräässä taloyhtiössä oli porattu reikä uuteen viemäriputkeen.

Asukkaan näkökulmasta

Kaikkein ikävintä

laattoja ja huonosti tehtyjä saumauksia kylpyhuoneessa. Nämä ovat yleisimpiä laatuvirheitä putkiremontissa. Laatan pinnassa oleva lasitus tai koko keraaminen laatta on voinut murtua tai lohjeta esimerkiksi kuljetuksen tai asennuksen aikana. Laatta voi hajota myös muiden töiden yhteydessä vaikkapa, kun sen päälle putoaa painava työkalu.Saumauksen ongelmat – kuten vajaat saumat tai rumasti asennetut silikonit – johtuvat usein siitä, että laatoittaja on huolimaton tai hänen ammattitaitonsa on huono.yleisimmät ongelmat liittyvät vesikalusteiden asennuksiin ja viemäreihin. Wc-istuimet ja pesualtaat voivat olla huonosti kiinni ja viemärit tukossa niihin joutuneiden rakennusjätteiden takia. Eräässä taloyhtiössä oli porattu reikä uuteen viemäriputkeen.Viidenneksi eniten korjataan remontin aikana asuntoihin ja taloyhtiön tiloihin tulleita kolhuja sekä paikataan maalauksia. Liian kiireisen aikataulun vuoksi asentamatta saattaa jäädä myös listoja tai ovenkahvoja.Tyypillisimmät virheet käyvät ilmi Rakennuslehden teettämästä tuoreesta tutkimuksesta, jossa haastateltiin 200:aa isännöitsijää ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa pääkaupunkiseudulta.laatuvirheiksi voi luokitella myös lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiin tehtäviä tarkastuksia tai säätöjä.Ammattilaisten mielestä on täysin normaalia, että oikeaa tasapainoa voidaan joutua hakemaan jopa vuoden päivät. Selkeä laatuvirhe sen sijaan on se, että esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmä ei toimi lainkaan.Asumista haittaa myös, jos pesutilojen lattiakaadot on väärin tehty. Väärä kaato kuljettaa suihkuveden lattiakaivon sijaan kohti kynnystä tai keskelle kylpyhuoneen lattiaa. Virheen korjaaminen on työlästä.on, jos joku kavaltaa putkiremonttirahat tai firma menee konkurssiin ja remontti jää kesken. Niin kuin kävi eräälle asunto-osakeyhtiölle pääkaupunkiseudulla. Töitä ei päästä heti jatkamaan, koska urakka joudutaan kilpailuttamaan ja työmaa perustamaan uudelleen. Näistä tulee lisäkuluja.Jos urakoitsija menee konkurssiin siinä vaiheessa, kun remontti on valmis, takuutyöt ja laatuvirheiden korjaukset joudutaan teettämään uudella urakoitsijalla erillistä maksua vastaan.