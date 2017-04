Putkiremontti ei ollut keneenkään hallussa, kertoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja – näin pelätty remontti sujuu Helsingin seudulla

Koti

Kaikki uusiksi tai pelkkä sukitus, kertovat isännöitsijät ja puheenjohtajat

ei ollut kenenkään hallussa. Paitsi putkimies pelasti tilanteen”, kertoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja.Kahta muuta puheenjohtajaa harmittivat suuret kustannukset:”Rakennuttajakonsultti ja urakoitsija syyttelivät toisiaan ja me maksoimme.””Projekti oli valtavan kallis, pitkä ja onneton.”Mutta ei siinä vielä kaikki:”Koko remontti meni täysin pieleen. Siitä näki, miten huonossa mallissa suomalainen rakentaminen on. Remonttiin liittyi muun muassa petos ja konkurssi”, kertoo erään taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja.on asukkaalle ikävimmillään vuosikausia kestävä, venyvä painajainen, joka maksaa paljon eikä tunnu valmistuvan koskaan. Sitä mukaa kun remontti pitkittyy, myös kustannukset karkaavat käsistä. Putkiremontti on usein taloyh­tiön merkittävin korjaushanke, jossa uusitaan ja kunnostetaan talon vesi- ja viemäriputkisto.Asukas joutuu olemaan evakossa kotoaan putkiremontin vuoksi keskimäärin kahdeksan viikkoa, selviää Rakennuslehden teettämästä tutkimuksesta. Siihen vastasi yhteensä 200 isännöitsijää ja taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajaa pääkaupunkiseudulta.Jos remontissa käytetään niin sanottua perinteistä menetelmää, asukas olemaan evakossa keskimäärin 8–12 viikkoa. Pahimmillaan asunnon remontti voi kestää pitkälti yli 13 viikkoa.tehdään Rakennuslehden kyselyn mukaan selvästi yleisimmin perinteisellä menetelmällä, jossa uusitaan käyttövesi-, lämmitysvesi- ja viemäriputkien lisäksi märkätilojen vesieristykset, laatoitukset ja vesikalusteet. Tämän lisäksi voidaan korjata kiinteistön rakenteita tarpeen mukaan.Yhden asunnon korjausaika ei kerro mitään siitä, kuinka kauan putkiremontti häiritsee koko taloyhtiön asukkaiden elämää. Kokonaisuudessaan suunnittelu- ja korjausvaiheineen se kestää tutkimuksen mukaan koko taloyhtiössä noin puolitoista vuotta. Kello alkaa käydä, kun taloyhtiö tekee korjauspäätöksen. Ajan­otto päättyy, kun putki­remontti on valmis.Niin, jos kaikki sujuu hyvin.ovat ajankohtaisia, kun kerrostalon vesi- ja viemäri­putkistot tulevat 40–50 vuoden ikään. Asunnoissa on tuohon mennessä yleensä jo ollut erilaisia putki­vuotoja ja vesi­vahinkoja. Vakuutus­maksut ovat nousseet ja vakuutusyhtiö on voinut jopa irtisanoa kiinteistön vuoto­vakuutuksen.Tutkimuksessa isännöitsijät ja hallitusten puheenjohtajat kertoivat, että kun vahinkoja alkaa tulla, myös huoltokulut nousevat. Vuotovaurioiden korjaaminen voi jopa maksaa enemmän kuin ajoissa tehty putkiremontti.putkiremontti maksaa pääkaupunkiseudulla keskimäärin 1 170 euroa asuntoneliöltä, selviää Rakennuslehden kyselystä. Puolella vastanneista remontti maksoi 600–1 000 euroa ja viidenneksellä 1 000–1 400 euroa neliöltä. Alle 600 euroon päästiin vain 16 prosentilla vastanneista.Myös perinteistä putkiremonttia kevyemmillä menetelmillä tehtävät putkiremontit maksavat yllättävän paljon. Niissä vain runsaassa kolmannesosassa neliöhinta painui alle 500 euron. Viidesosalla putki­remontti maksoi 700–900 euroa ja 16 prosentilla alle 200 euroa neliöltä.putkibarometrin mukaan perinteinen putkiremontti maksaa pääkaupunkiseudulla keskimäärin 940 euroa neliö­ltä.Mediaanihinta eli joukon keskimmäinen hinta on pääkaupunkiseudulla 830 euroa neliöltä, kun muualla Suomessa selvitään 530 eurolla.Pääkaupunkiseudun kalleutta selittää se, että helsinkiläisissä kerrostaloissa on paljon yksiöitä ja kaksioita, siis myös paljon kylpyhuoneita. Putkiremonttien sisältö voi myös olla muuta maata laajempi, sillä panostuksen voi arvella näkyvän asunnon myyntihinnassa.Korkeita hintoja selittää osin myös se, että Rakennuslehden kyselyn taloista 40 prosenttia on valmistunut 1950-luvulla tai aiemmin. Vanhojen talojen putkiremontti maksaa yleensä enemmän kuin elementtitalojen. Neljä viidestä kyselyn talosta sijaitsee Helsingissä.Kustannusarvio piti kutinsa noin puolessa putkiremonteista. Kustannukset alittuivat neljäsosassa remontteja, mutta toisaalta joka viidennessä hankkeessa kustannukset ylittyivät jonkin verran. Merkittäviä ylityksiä oli kolmessa prosentissa.voi pakottaa eläke­äisen myymään asuntonsa, jos hän ei selviä remontti­lainasta. Talo­yhtiöiden normaali käytäntö on, että osakkaat voivat maksaa putki­remonttiin otettavan yhtiö­lainan kerralla pois tai lyhentää lainan kuukau­sittain perittävässä rahoitus­vastikkeessa.Halvoilla alueilla taloyhtiöt eivät saa putkiremonttilainaa, koska asunnon vakuusarvo on liian pieni. Putkiremontti ei nosta asunnon arvoa siihen käytetyn rahan verran. Toisaalta asunnon arvo putoaa, jos vuotavien putkien annetaan pilata rakenteet.Kasvukeskusten ulkopuolella taloyhtiön kannattaa miettiä perinteisen putkiremontin sijasta halvempia menetelmiä. Putkien ei tarvitse kestää 50:tä vuotta, jos talo uhkaa jäädä tyhjilleen tulevina vuosikymmeninä.putkiremontteja tehdään etenkin 1960- ja 70-luvuilla rakennettuihin kerrostaloihin. Kevät ja kesä ovat rakennusyh­tiöissä putkiremonttien kiivainta ja taloyhtiöille kalleinta sesonkiaikaa. Moni asukas haluaa, että putkiremontti tehdään kesäkaudella, jotta pääsee pölyä pakoon lomamatkalle tai mökille.Rakennusliikkeet saattavat tarjota taloyhtiöille alennusta, jos putkiremontti aloitetaan talvella. Rakentaja hyötyisi tasaisemmasta työkannasta. Kuopiolainen urakoitsija lupaa talvella alkavaan putkiremonttiin kymmenen prosentin alennuksen.”Oli niin kaikki vanhaa ja huonokuntoista niin päädyttiin siihen, että vesiputket uusittiin ja pystyviemärit.” Hallituksen puheenjohtaja.”Positiivisia puolia oli se, että saatiin kaikki uutta. Ja koska oli vanha talo, putket olivat rakenteiden sisällä.” Isännöitsijä”Saadaan kaikki asunnot samantasoiseksi. Yhtiölle ei tule riskiä, jos joku huoneisto jää tekemättä. Voidaan tehdä muitakin muutoksia samalla, kuten keittiöt.” Isännöitsijä.”Tämän ikäisessä talossa kaikki putket vuotivat ja viemärit olivat haperoita.” Hallituksen puheenjohtaja.”Kaikki uusiksi. Kun vanhat revittiin pois, näki miten hauraat vanhat putket olivat.” Hallituksen puheenjohtaja.”Perinteisellä menetelmällä tehty putkiremontti kesti kauan ja maksoi paljon.” Hallituksen puheenjohtaja.”Perinteinen menetelmä oli ainoa järkevä, kun kylpyhuoneet piti joka tapauksessa remontoida. Tuli halvemmaksi. Hallituksen puheenjohtaja.”Vaihtoehtoja olisi ollut, mutta päädyttiin perinteiseen menetelmään. Hinta, sukitus ei ole ikuinen vaan täysi uusiminen oli pidempiaikainen vaihtoehto.” Hallituksen puheenjohtaja.”Perinteinen menetelmä on kallis ja hidas verrattuna pinnoitukseen.” Hallituksen puheenjohtaja.”Kun tehtiin säästöversio putkien sisäpuolisella menetelmillä, niin märkätiloja ei uusittu. Näin ollen isoa remonttia siirrettiin. Ajankohtaa koska tulee ei tiedetä.” Isännöitsijä.”Sisäpuolinen menetelmä tuli paljon halvemmaksi. Hinta ratkaisi.” Hallituksen puheenjohtaja.