Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja ja journalismin opettaja, joka opettelee perheineen elämää vanhassa omakotitalossa, hs.koti@hs.fi

aloittaa liki satavuotiaan talon remontin, edessä on iso lista pieniä päätöksiä. Mitä vanhasta jätetään, mikä saa mennä?Talossa oli asunut meitä ennen oikeastaan vain kaksi perhettä. Iso remontti oli tehty 1990-luvun lopulla, jolloin talotekniikka oli pitkälti laitettu uusiksi. Tuon ajan tyyli oli jäänyt vallitsevaksi muutenkin.Me halusimme kaivaa esille jotain talon alkuperäisestä hengestä. Siis parkettien tilalle laitettiin lankkulattiat, lasikuitutapetit tasoitettiin piiloon, sisäkaton paneeli maalattiin. Keittiö revittiin pois, ja tilalle tuli uusi, mielikuviemme 50-lukua jäljittelevä, turkoosiksi maalattu malli.keittiössäni, mutta välillä olen pysähtynyt miettimään, miksi juuri 50-lukulaisuus tuntui oikealta aikakaudelta? Mikä tekee siitä enemmän arvokasta kuin vuosikymmenet sitä ennen tai sen jälkeen?Tuskin mikään. Aitoa 50-lukua keittiössä ei tosiasiassa ole paljonkaan: kaapit ovat tietenkin tuunattua tyyliä, valkopestyä vanhaa. Lisäksi 50-luvulla nykyinen tilanhaaskaus olisi tuntunut rienaukselta, eikä kenelläkään olisi ollut tarpeeksi rojua täyttämään kaikki kaappimme.50-lukuun tulee kaiketi mummolan keittiöstä. Kokemus on tarpeeksi kaukana, jotta se on ”vanha”, mutta kuitenkin niin lähellä, että siitä on omia muistijälkiä. Lisäksi ”vanha” on muotia, on ollut jo pitkään.Ehkä hiukan rehellisempää olisikin sanoa, että remontoimme puhtaasti omien esteettisten mieltymystemme mukaan. Ja vielä rehellisemmin: teimme remonttimme aika lailla tämänhetkisen muodin mukaan.On helppo uskoa, että niin tekivät myös talomme aiemmat omistajapolvet. Jos nyt eläisimme aikaa, jolloin muovimattoja vedettäisiin lankkulattioiden päälle, löytyisi sillekin varmasti ihan kelvollinen perustelu.Perustelu oli taatusti sillekin, että lasikuitutapetti oli vedetty kattoa myöten puurunkoiseen taloon. Nyt se on muisto vain.arvoa ei ole ihan helppo ennustaa. Harmittaakohan joskus tulevaisuudessa se, että 90-luvun vaaleankultaiset meleeratut wc:n kaakelit joutuivat tuhottavien listalle? Olisivatko ne tulevaisuudessa sittenkin edustaneet jollain jännittävällä tavalla ”alkuperäistä” tai ”aitoa”?Tuskin minun sukupolvelleni. Se sijaan seuraavalle sukupolvelle 90-luku voi olla omasta mummolasta tuttu, nostalginen ja turvallisuuden tunnetta ruokkiva aikakausi. Sitä tuttuutta moni tuntuu etsivän kotiinsa.