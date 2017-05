Koti

Voiko taloyhtiö kieltää asunnon vuokraamisen?

Korvaako taloyhtiö, kun rasvatukos aiheutti vesivahingon?

Rakennusalan töitä koskevien yleisten kuluttajasopimusehtojen mukaan urakoitsija vastaa suorituksessaan olevasta virheestä. Sopimusehdot yhdessä kuluttajansuojalain kanssa turvaavat kuluttajan oikeuksia.Työt pitää tehdä hyvän rakennustavan mukaisesti. Lähtökohta on, että työssä on virhe, jos se ei sisällöltään, laadultaan tai ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä on sovittu, sanoo asianajaja Marina Furuhjelm http://www.hs.fi/haku/?search-term=Marina%20Furuhjelm Hän suosittelee, että työn lopputulosta tulee katsomaan puolueeton tekninen asiantuntija, joka voi antaa lausunnon siitä, onko remontissa tehty jotain hyvän rakennustavan vastaisesti. Lopputulos kannattaa myös valokuvata.Teknisenä asiantuntija voi olla esimerkiksi tavarantarkastaja, joita voi etsiä verkosta: Kauppakamari.fi/tavarantarkastus.Jos urakoitsijalle tehty reklamaatio ei ole tuottanut tulosta, apua saa kuluttajaneuvojilta. He myös neuvovat, miten asian voi saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunta antaa suosituksen riidan ratkaisuun. Kuluttajaneuvojat palvelevat arkisin kello 9–15 numerossa 029 553 6901.Urakkasopimuksessa voidaan sitouttaa urakoitsija käyttämään vain suomalaisia työntekijöitä. Jos asiasta ei ole erikseen sovittu, mutta urakoitsijalla on sopimuksen mukaan ollut oikeus käyttää aliurakoitsijoita, urakoitsija voi päättää, minkä maalaista työvoimaa käyttää.Asunto-osakkeenomistaja saa pääsääntöisesti vuokrata huoneistoaan, mutta yhtiöjärjestyksessä vuokraaminen voidaan myös kieltää, sanoo Vuokranantajien neuvontalakimies Ville Hopsu http://www.hs.fi/haku/?search-term=Ville%20Hopsu Vuokraamisen kieltävän määräyksen lisääminen yhtiöjärjestykseen jälkikäteen edellyttää yhtiökokouksen päätöstä ja kaikkien osakkaiden suostumuksen.Hopsun mukaan asuntojen vuokraamista ei voida kieltää hallituksen päätöksellä eikä edes järjestyssäännöillä.