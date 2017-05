Koti

Vietin

Ensimmäisenä

Kuinka kävikään?

lapsuuteni kesät van­hem­pieni mö­killä Oulu­järven tuulisella rannalla. Rantakivien välistä etsimme siskoni kanssa aarteita, simpukankuoria ja sammakonkutua. Iltaisin hehkuva tulipallo laski suoraan veteen Manamansalon taakse. Järvi oli kuin meri ja se tuntui jatkuvan äärettömiin.Oma kesämökkimme sijaitsee uusmaalaisen järven rannalla. Vastarannalla häämöttää rivistö pieniä saunoja ja peltokaistaleet halkovat metsämaisemaa. Naapurista voi kysäistä kuulumisia melkein kuiskaamalla. Koska ranta on matala ja pohja mutainen, päätimme hankkia reilunkokoisen laiturin.Ihailimme uutta laituriamme. Kuinka kätevää siitä onkaan pulahtaa uimaan ja kipittää takaisin rantasaunan pehmeään lämpöön. Myös alueen lintupopulaatio löysi uuden tepastelupaikan. Lokit leuhottivat pitkällä laiturilla kuin riikinkukot. Uuden karheat kestopuulankut värjäytyivät nopeasti valkoisista jätöksistä. Jotain oli tehtävä.kesänä kokeilimme muovista käärmettä, tuloksetta. Vain vieraat säikähtivät. Seuraavana vuonna hankimme muovisen haukan. Siivekkäät kakkamoottorit kiihdyttivät tanssiaan. Viime vuonna anoppi keksi, että tolppien päälle voisi virittää alumiinifoliosta tehdyt pelotteet. Kun saimme tuulessa liehuvat foliohatut teipattua paikoilleen, suurimmat siivekkäät kaikkosivat.Haalistunut punamultainen savusauna siveltiin mustaksi. Pyöröhirret näyttävät nyt lakritsapatukoilta. Appiukko toi pohjoisesta järkälemäiset kiuaskivet ja nikkaroi uudet lauteet. Lämmittäminen vaatii aikaa. Kun häkälöylyt on heitetty, kivikeosta sihisee lämpöä aamuun saakka.Piharemontin alussa kiertelimme pihamessuja ja hymyilimme vinosti jättimäisille porealtaille ja paljuvirityksille. Kuka ha­luaisi tuollaisia vesisyöppöjä rohjakkeita pihaansa rumentamaan? Olisi niin junttia maata jättimäisessä saavissa ja liota kavereiden hikivedessä. Ei ikinä.Koska järvivesi on suurimman osan vuodesta hyytävän kylmää, paneloitu palju kierähti mökkirantaamme nuotiopaikan viereen. Kiinnitimme huomiota erityisesti paljun kaidemateriaaliin. Paneloitua laitaa kiertää sopivan levyinen reunapuu, johon voi laskea kuohuviinilasin.70-luvulla rakennetun lautamökkimme järvenpuoleiset ikkunat olivat mallia parakki. Kolmesta pienestä ikkunasta näkyi vain rantakuusien paksut rungot, jotka metsuri kaatoi. Ikkuna-asentajat suurensivat moottorisahalla vanhat ikkuna-aukot. Järvi välkehti suurista ikkunoista. Maisema oli vihdoin meidän.