Sarjamuuttaja tekee muutosta hyvän elämyksen: Katriina Huttunen on vaihtanut kotia jo 30 kertaa ja luopunut samalla kaikesta turhasta

kierros, 57, kotona Helsingin Etu-Töölössä.Aloitetaan eteisestä. Täällä ei ole muuta kuin pyöreä palli. Kaikki kengät ja takit ovat kaapissa, ja niitä on vähän.Mennään seuraavaksi kylpyhuoneeseen. Ei yhtään ylimääräistä esinettä, ei edes hiuspinniä tai puoliksi puristettua hammastahnatuubia.Sitten on jäljellä enää pieni huone, jossa on myös avokeittiö. Neliöitä asunnossa on 28,5 m2. Tavaroita on niukasti, ja kaikki on siististi paikoillaan.Nyt kyllä tutkitaan kaapit. Ne taatusti pursuavat kamaa!Mutta ei. Huttunen esittelee auliisti komeronsa, sillä nekin ovat hyvässä järjestyksessä. Ja mikä ihmeellisintä: kaappeja on vain muutama, mutta silti niissä on useita tyhjiä hyllyjä.Tässä vaiheessa herää epäilys, että KonMarin kehittänyton varastanut ideansa Katriina Huttuselta. Tai ainakin hänen pitäisi tulla ihastelemaan tällaista ihmettä.tämä kaikki on mahdollista?Siten, että Huttunen pelkää tavaroita ja epäjärjestystä. Hän pitää siitä, että asunto toimii.Toinen syy on se, että Huttunen on muuttanut elämänsä aikana noin kolmekymmentä kertaa.Supermuuttajana hän on vähitellen luopunut kaikesta ylimääräisestä.”En harrasta kirpputoreja, korkeintaan käyn siellä myymässä”, hän sanoo.Ennen Etu-Töölöön muuttoa Huttunen asui puoli vuotta Hangossa. Sieltä hän vuokrasi asunnon, joka oli valmiiksi kalustettu. Niinpä hän päätti myydä lähes kaikki huonekalunsa ja taulunsa pois.Nettisivustoilla Huttunen kohtasi itsensä vastakohdan: hamsterit eli tavaran kartuttajat.”Sain pari vakiostajaa, jotka halusivat melkein kaiken, mitä myin. Hupaisaa oli, että toinen heistä kysyi vähän aikaa sitten, että ’ei sulla sattuisi olemaan taas jotain kivaa myytävää’?”luopuminen ei ole Huttuselle vaikeaa, päinvastoin.”Se antaa ihanan vapauden tunteen. Koskaan en ole kaivannut mitään, mistä olen luopunut. En kiinny tavaraan. Tärkeimmät asiat meillä kulkevat aina mukana sisimmässämme.”Kerran Huttunen luopui kotikirjastostaankin.“Minulla oli miesystävä, joka oli astmaatikko. Hänen mielestään kirjat keräsivät liikaa pölyä, enkä saanut koskea niihin. Ensin lähtivät kirjat, myöhemmin lähti mieskin.”Kirjoja on sittemmin kyllä kertynyt uudestaan. ”Miehiä ei.”Onko Huttusella mitään, mistä hän ei luopuisi?On lasten kuvia. On myös vanha lasinen kynttilänjalka ja paperipaino, jotka hän on ostanut Budapestistä antiikkiliikkeestä.“Näistä kahdesta pienestä aarteesta pidän kiinni”, hän sanoo.“Tai no, voisin kai luopua niistäkin, jos joku ne haluaisi.”on ammatiltaan pohjoismaisten kielten suomentaja.Hän on suomentanut muun muassaTaisteluni-sarjan. Nyt työn alla on tanskalaisenuusi romaani.Huttunen tekee töitä aina kotona, erillistä työhuonetta hänellä ei ole koskaan ollut.”Aamupäivät teen kotitöitä, iltapäivät ja illat istun koneella. Sama juttu seitsemän päivää viikossa. En myöskään lomaile, vaan kaikki matkani liittyvät työhön.”Kun Huttunen palasi vuo­den­vaih­teessa Han­gosta Helsin­kiin, hän joutui ostamaan itselleen uuden sängyn ja kirjahyllyn. Kirjoituspöytä ja vanha korituoli olivat ainoat huonekalut, joita hän ei ollut myynyt.”Tämä on pienin asunto, jossa olen koskaan asunut. Mutta ei minulta puutu mitään, täällä on kaikki mitä tarvitsen. Ja nyt kun asun näin keskustassa, kahvilat ja puistot ovat toinen olohuoneeni.”Huttunen halusi nyt nimenomaan Helsingin keskustaan. ”Minulta kuoli viime vuonna tytär. Siksi halusin lähelle Hietaniemen hautausmaata.”Pohjoisen Rautatiekadun talo on uutuuttaan kiiltävä.“Enää en rakenna enkä remontoi. Kämpän pitää siis olla hyväkuntoinen ja valmis: minä vain muutan, maksan ja asun.”kertoo, että häntä on kritisoitu ankarastikin siitä, että hän muuttaa niin usein. Muuttaminen ei ole hänelle kuitenkaan tavoite tai elämäntapa. Niin on vain käynyt.“Jokaiseen muuttoon on aina ollut hyvä syy, ja joskus vain kulutan kaupunginosan tai asunnon loppuun.”“Jos asunto osoittautuu huonoksi, en jää valittamaan vaan muutan pois.”Omistusasuntoa hän ei enää halua. “Vuokra-asunnossa on kuukauden irtisanomisaika. Sanoo vain itsensä irti ja lähtee. Katson tietysti aina seuraavan asunnon sitä ennen valmiiksi.”on kuitenkin raskasta puuhaa, jopa kokeneelle muuttajalle.”Ei se hauskaa ole, mutta ei sitä kannata pelätäkään. Ei siinä ole minusta suurta dramatiikkaa. Toisille muutto on kuulemma yhtä vaikeaa kuin avioero.”Huttusen mielestä muutosta voi tehdä myös hyvän elämyksen.“Lapsistakin muuttaminen voi olla jännittävä seikkailu, kun he saavat auttaa ja tehdä tärkeää työtä.“Siihen hän on tottunut, että muutossa aina katoaa jotain ja jotakin menee rikki.“Tällä kertaa rikki menivät ainakin nokkakärryt. Piti käydä ostamassa kesken muuttopäivän uudet.”Huttunen on luopunut suurimmasta osasta vaatteitakin. “Jos pärjää neljällä mekolla, miksi niitä pitäisi olla kaapissa 25?”muutot sujuvat täsmällisesti.Hän suunnittelee kaiken aina hyvissä ajoin etukäteen. Hän on sitä tyyppiä, joka palauttaa veroehdotuksen korjaukset aina samana päivänä, kun kirje kolahtaa postilaatikosta – eikä viimeisenä jättöpäivänä, kuten monet muut.”Minulla on kaikki valmiina jo muuttoa edeltävänä päivänä. Muuttoaamuna istun takki päällä vanhan kodin ikkunalaudalla.”“Järjestän muuttoauton aina aamupäiväksi. Päivällä voin purkaa laatikot. Haluan, että kaikki paikat ovat kunnossa jo muuttopäivän iltana.”Uuteen asuntoon Huttunen kotiutuu nopeasti. ”Siitä on tarkoitus tehdä heti koti.”Huttunen sanoo olevansa todellinen koti-ihminen. ”Koti on minulle tärkeä paikka ja turvallinen pesä. Olen melkein aina kotona. En käy missään vaan teen töitä, luen, nukun paljon, olen yksin ja kotoilen.”Hän suosittelee muillekin, että suhtautumista tavaraan on välillä hyvä päivittää.“Jos tavarapaljous ahdistaa tai ei löydä enää mitään, silloin tavarat estävät tekemästä asioita. Ainakin osasta kannattaa hankkiutua eroon.”muuttohistoriaan mahtuu monenlaista. Hän on kotoisin Iisalmesta ja on asunut eri puolilla Suomea ja Helsinkiä.”Olen asunut myös asunnoissa, jotka ovat olleet täynnä tavaraa.”Perheen kanssa hän asui pitkään Tehtaankadulla, ravintola Saslikin yläpuolella. ”Siinä asunnossa haisi aina valkosipuli.”Tavaroiden karsimisen hän aloitti viimeistään silloin, kun tytär muutti pois kotoa. Poika oli muuttanut jo aiemmin, samoin aviomies. ”Tyttären lähdettyä muutin pienempään asuntoon. En halunnut kokea tyhjän pesän syndroomaa.”Huttunen on kokenut paljon menetyksiä. Hän arvelee, että ne ovat vaikuttaneet siihen, miten hän suhtautuu muuttamiseen.”On tullut tunne, että mikään ei ole pysyvää. Olen menettänyt niin paljon: lapsen, perheen, ystäviä, rakkauden. Mitä jää jäljelle? Se jokin sisäinen voima, jonka varassa vielä sinnitellään. Silloin tuntuu pikkusieluiselta olla materian, paikan tai tottumusten orja”, hän sanoo.Huttunen haluaa kumota käsityksen, että Helsingissä on vaikea löytää vuokra-asunto.”Minulle se on aina ollut helppoa, ja olen yleensä saanut haluamani. Pari kertaa hämmästyin, kun en saanutkaan.”Huttunen ei kilpaile samoilla vuokramarkkinoilla kuin esimerkiksi opiskelijat.”Hyvä yksiö Helsingin keskustassa maksaa yleensä tonnin, ja se karsii monet vuokralaisehdokkaat”, hän toteaa.Hankoon häntä vetivät paitsi hiekkarannat ja pikkukaupungin idylli, myös edulliset hinnat.”Hangosta sai yksiön noin 300 eurolla. Itse maksoin keskustakolmiosta 680 euroa.”Asuminen uudessa kaupungissa alkoi kuitenkin tuntua vähän ahdistavalta. Terveyshuoletkin vaivasivat. ”En silti kadu sitäkään. Epäonnistuneetkin kokeilut ovat hyviä kokemuksia.”Missä luulet asuvasi parin vuoden kuluttua?”Toivottavasti tässä, vaikka haaveilenkin vähän Bulevardista…”lopuksi Huttusen kellarissa. Täällä on 23 muovista muuttolaatikkoa ja muutama taulu. ”Ostin omat muuttolaatikot, ettei niitä tarvitse joka kerta vuokrata.”Puolityhjässä kellarikomerossa on myös kaksi matkalaukkua. Mitä niiden sisällä on?Tietenkin kuplamuovia ja pakkaustarvikkeita seuraavaa muuttoa varten.on monelle todella stressaava asia. Miksi?”Muuttaminen on usein äärimmäisen epämukavaa: kaikki on tuntematonta ja kontrolloimatonta”, sanoo psykologi, psykoterapeutti”Olemme tottumustemme vankeja. Olet tottunut siihen, että makuuhuoneesta on tietty matka kylpyhuoneeseen. Uusi koti tuntuu aluksi vieraalta.”Koti ei ole vain fyysinen vaan myös psykologinen paikka. ”Me kiinnymme paikkoihin.”Muutto on eräänlainen erotilanne. Psykologin mukaan muuttamisessa ja parisuhteen päättymisessä on tiettyjä yhtäläisyyksiä.”Molemmissa on kyse separaatiosta. Ero on aina pieni kuolema: jokin asia menee pois. Jokainen käsittelee sen omalla tavallaan.”Muuton yhteydessä joutuu usein tekemään surutyötä. Muutto voi ahdistaa, koska se tuo mieleen aiemmat muuttokokemukset. Jos ne ovat olleet huonoja, muuttamiseen on vaikea suhtautua myönteisesti.Muuttamisen tuskaan saattavat vaikuttaa myös tiedostamattomat asiat, kuten lapsuuden kokemukset.”Jos muutot ja erotilanteet tärkeistä ihmisistä ovat olleet lapsena ennakoimattomia, muuttaminen on aikuisena varmasti vai­keampaa.”Muuttaminen on yleensä helpompaa, jos sen tekee vapaaehtoisesti eikä pakon edessä.ja turvalliset tavarat helpottavat muuttoahdistusta. Kaikkea vanhaa ei kannata heittää kerralla pois.”Ota edes jonkin verran tuttua ja turvallista mukaan. Omat, tutut tavarat toimivat siirtymäobjekteina ja auttavat kotiutumisessa. Elämä jatkuu.”Aminoffin mukaan on melkein helpompaa luopua tavaroista myöhemmin kuin muuton yhteydessä.”Kun muutimme viimeksi, otimme uuteen asuntoon mukaan vanhan ruokapöydän, vaikka se oli tarkoitus vaihtaa. Se toimi siirtymäesineenä. Ostimme uuden myöhemmin.”Hän neuvoo katselemaan valokuvia vanhasta asunnosta. ”Se voi helpottaa eroahdistusta.”on usein sitä raskaampaa, mitä enemmän se tuo muutoksia elämään. Jos muutto johtuu avioerosta, asian käsittely voi kestää pitkäänkin. Jos muuttaa toiselle paikkakunnalle, kaikki on uutta. Uudet ihmiset ja uusi asuinalue voivat aluksi tuntua stressaavilta.”Muuttamisen tuskasta kannattaa puhua perheen ja ystävien kanssa. Puhuminen usein auttaa.”Muutto voi olla helppokin, Aminoff sanoo.”Jos olet löytänyt uuden kivan asunnon ja remontoinut sen hienosti, muutto varmasti tuntuu positiiviselta. Silloin muuttaminen voi olla yhtä jännittävä asia kuin ulkomaanmatka tai uusi parisuhde.”