Koti

Voiko yksi osakas kieltää roskakatoksen rakentamisen?

Taloyhtiömme roska-astiat ovat talon päädyssä. Nyt siellä on tavattu rottia. Uudelle, katetulle roska-aitaukselle löytyi paikka toisaalta, mutta rakentaminen tulisi peruskallion takia liian kalliiksi. Yhtiö voisi myös rakennuttaa katoksen nykyisille roska-as­tioille tai tehdä maanalaiset roskasäiliöt, mutta yksi osakkaista vastustaa tätä. Tarkoittaako yhdenvertaisuus sitä, että yksi osakas voi kumota tarpeellisen uudistuksen?

Mikä on oikea aika yörauhaan?

Yhtiökokous voi tehdä taloyh­tiön piha-alueiden käyttöä koskevia päätöksiä lähtökohtaisesti enemmistöpäätöksinä, sanoo Kiinteistöliitto Uusimaan neuvontalakimies Tiia Tukiainen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Tiia%20Tukiainen Päätös edellyttää, että kyseistä piha-aluetta ei ole jaettu yhtiöjärjestyksessä osakashallintaan eikä siitä aiheudu kellekään osakkaalle kohtuutonta haittaa tai häiriötä. Haittaa tai häiriötä on arvioitava tapauskohtaisesti.Tukiaisen mukaan pelkkää näköyhteyttä ikkunasta roskakatokselle tai -säiliöille ei voida lähtökohtaisesti pitää kohtuuttomana haittana tai häiriönä, jos päätös katoksen tai säiliöiden sijoittamisesta on muuten perusteltu.

Olen asunut vuokralla talo­yhtiöissä, joissa yörauha on ollut kello 23–7. Nyt asun asumisoikeustaloyhtiössä, jonka järjestyssääntöjen mukaan yörauha on arkisin kello 22–6 ja viikonloppuisin kello 23–8. Olen kuullut, että kaupungilla on omat järjestyssääntönsä, joissa määriteltyä yörauhaa pitää kaikkien noudattaa. Miten asia on?

Pitäisikö kodin jäähdytystä voida säätää itse?

Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jaana Sallmén http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jaana%20Sallm%C3%A9n sanoo, että vuonna 2003 voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.Järjestyslaissa ei ole yörauhapykälää, jota taloyhtiöissä asuvien pitäisi noudattaa.Sallménin mukaan jokainen taloyhtiö voi määritellä itse omat järjestyssääntönsä ja sopia yörauhasta.Yörauha ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yöllä täytyisi olla hiirenhiljaa. Normaaleja elämän ääniä saa kuulua myös yöllä, Sallmén muistuttaa.Esimerkiksi suihkussa ja vessassa saa käydä mihin aikaan tahansa, eikä kotona ole pakko sipsutella villasukissa. ”Yörauha tarkoittaa lähinnä sitä, ettei musiikkia soitettaisi täysillä tai porailtaisi tauluja seiniin.”

Uudehkon kerrostalon asunnoissa on huoneistokohtainen jäähdytyslaite, joka viilentää ilmaa ja poistaa kosteutta. Huoneistokansion mukaan laitteen kytkin on eteisen seinässä, mutta todellisuudessa se on asennettu huoltoluukun taakse kattoon. Nyt asukas ei voi säätää lämpötilaa itse. Mitä voi tehdä?

Kuka maksaa homelattian korjauksen?

Vaikuttaa siltä, että järjestelmän asennuksessa on tehty virhe, sanoo Kiinteistöliitto Uusimaan lvi-asiantuntija Arto Kemppainen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Arto%20Kemppainen Hänen mukaansa huoneistokohtaisen jäähdytyksen ohjaus tulisi olla huoneistossa niin kuin myös huoneistokansio kertoo. Jäähdytyslaitteistoa ohjataan yleensä huonetermostaatilla, josta asukas voi itse säätää haluamaansa lämpötilan huoneistoon tai vaikka sammuttaa koko laitteiston.Automatiikan ja asetusten tulisi olla aina jonkun hallinnassa. Jos asukas ei voi ohjata laitetta itse huoneistosta käsin, esimerkiksi huoltoyhtiön tulisi pystyä säätämään huoneistoon haluttu lämpötila, Kemppainen sanoo.Osakkaan kannattaa olla yhteydessä taloyhtiön hallitukseen tai isännöitsijään ja selvittää asia.

Parketin alla olevan muovimaton alta löytyi hometta. Parketti ja muovimatto on poistettava ja lattia hiottava. Asunnossa ei ole sattunut vesivahinkoa. Yhtiöjärjestyksen mukaan taloyhtiössä noudatetaan asunto-osakeyhtiölain mukaista vastuunjakoa. Kenen kuuluu maksaa parketin purku? Entä uuden parketin asennus?