Mitä asunnonvälittäjät ajattelevat oikeasti asiakkaistaan? Järjettömiä hintapyyntöjä, harhaisia omakotiunelmia ja olemattomia miljoonaperintöjä

Koti

Mitä asunnonvälittäjät ajattelevat oikeasti asiakkaistaan? Järjettömiä hintapyyntöjä, harhaisia omakotiunelmia

Oletko miettinyt,

Ainakin yksi asia

”450 000 euron arvoisesta asunnosta pyydetään 600 000 euroa.”

Markkinoiden laitkin

Media

”Kännykkäkameralla otetut kuvat enää riitä.”

Monet ostajat

Asunnon

Todellisia

mailto:noona.backgren@hs.fi

Tausta: Kiinteistönvälittäjä-nimikettä saavat käyttää vain kokeen suorittaneet

Kiinteistönvälittäjät

Kiinteistönvälittäjien