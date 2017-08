Koti

Uhkat on monet – uusin tuttavuus on radon

Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja ja journalismin opettaja, joka opettelee ­perheineen elämää vanhassa omakotitalossa

kuulin keskus­telun, josta jäi mieleen yksi sana: radon. Se on kaasu, jota vapautuu maaperästä ja jota esiintyy Suomessa poikkeuksellisen paljon. Lisäksi se on erityisen haitallista terveydelle.Olinkin juuri hädin tuskin ehtinyt selättää pelon sädesienestä, asbestista ja liiasta hiilidioksipitoisuudesta sisäilmassa.Ihan aluksi yritin unohtaa koko asian. Sitten ryhdyin selvittelemään tilannetta, ja pahaltahan se vaikutti. Talo kun sijaitsee hiekkamaalla, harjumaisessa ympäristössä, ja kuinka ollakaan, juuri sellaisessa maastossa radonia yleensä esiintyy paljon.asuneet talossamme melko tarkkaan vuoden, ja sinä aikana olen ehtinyt kohdata ja ohittaa monta uhkaa.Teetimme tietenkin aikanaan kuntotarkastuksen, mutta myöhemmin (onneksi vasta myöhemmin) ymmärsin, ettei tarkastus ole minkäänlainen takuu tai vastuuvapauslauseke. Tarkastus oli toki hyvä tilaisuus saada tietoa talon rakenteista ja tehdyistä remonteista, mutta siinä se.Moni asia voi talohommissa mennä pieleen. Hakematta tulee mieleen kodissamme eräs putki, joka johtaa talosta tonttiviemäriin. Katson sitä välillä kellarissa pelonsekaisella kunnioituksella. Kuuntelen, tutkin, tarkkailen. Kestäähän se? Pakkohan sen on. Eikö vaan?Entäpä sitten salaojat: onko suurempi uhka se, että salaojia ei mahdollisesti ole, vai se, että salaojat tehdään ja prosessi vaikuttaa talon vakauteen jotenkin, esimerkiksi niin, että nurkka vajoaa toimenpiteen vuoksi muita alemmas. Tällaistakin kuulemma tapahtuu.Moni on myös kuullut tarinoita siitä, kuinka jokin perhe on asunut tietyssä talossa 30 vuotta täysin terveenä, mutta uudet asukkaat sairastuvat välittömästi.tulokset tulivat juuri ennen lomia. ”Ei vaadi toimenpiteitä”, kirjeessä luki. Siunattua. Uusien putkien tai imureiden asentaminen taloon ei juuri remontin päätyttyä olisi tuntunut lainkaan inspiroivalta.Lisäksi ”toimenpiteet” tietenkin maksavat. Nekin pennoset voisin säästää tulevien uhkien eliminoimiseen, vanhasta talosta kun ei oikein täyttä takuuta voi koskaan saada. Eikä uudestakaan sen paremmin, tai oikeastaan mistään. Epävarmuutta on kai vain pakko oppia sietämään.