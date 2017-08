Koti

Onko oikein, että vesimaksu sisältyy hoitovastikkeeseen?

Yhtiöjärjestyksen mukaan hoitovastike määräytyy huoneistojen pinta-alojen suhteessa ja vedestä suoritetaan eri korvaus. Vesimaksun perusteena on huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärä. Tästä huolimatta taloyhtiössämme ei ole vesimaksua, vaan se sisältyy hoitovastikkeeseen. Voiko hallitus siirtää vesimaksun vastikkeeseen, vaikka niillä on eri maksuperuste?

Kuka vastaa trampoliinin aiheuttamista vahingoista?

Ei voi, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Tommi Leppänen http://www.hs.fi/haku/?search-term=tommi+leppanen Hänen mukaansa hoitovastikkeen ja vesimaksun täytyy määräytyä yhtiöjärjestyksen mukaan. Hallituksella ei ole toimivaltaa muuttaa maksuperusteita omin luvin.Osakkaan tulee vaatia hallitukselta, että taloyhtiö alkaa periä vesimaksua oikein eli yhtiöjärjestyksen mukaisesti.Toinen vaihtoehto on muuttaa yhtiöjärjestystä. Yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää yhtiökokouksen määräenemmistöpäätöstä ja suostumusta kaikilta osakkailta, joiden maksuvelvollisuus muuttuu.Enemmistöpäätös riittää, jos yhtiö siirtyy laskuttamaan veden kulutusta todellisen käytön eli luotettavien vesimittareiden mukaan.

Taloyhtiömme pihalla on trampoliini. Sääntöjä trampoliinin käytölle ei ole. Lapselleni sattui trampoliinissa hyppiessä pieni vahinko, mutta selvisimme säikähdyksellä. Kuka on vastuussa, jos trampoliinissa tapahtuu jotain vakavampaa?

Oikeuttaako yllättävä putkien korjaus hinnanalennukseen?

Taloyhtiön pihalla pitää pystyä leikkimään ja liikkumaan turvallisesti. Yhtiön täytyy varmistaa, että sen omistama trampoliini on kaikin puolin toimintakuntoinen.Jos trampoliinissa ei ole esimerkiksi asianmukaisia turvaverkkoja tai se on epäkunnossa ja joku loukkaa itsensä tämän takia, yhtiöllä on vastuu vahingoista, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jaana Sallmén http://www.hs.fi/haku/?search-term=jaana+sallmen Jos taas trampoliini on jonkun osakkaan omaisuutta ja yhtiö on luvannut, että trampoliini saa olla yhtiön pihalla, vahingoista vastaa viime kädessä osakas. Tällöin on suositeltavaa, että yhtiö tekee osakkaan kanssa kirjallisen sopimuksen trampoliinista.Sallmén muistuttaa, että vanhempien täytyy valvoa lasten pomppimista trampoliinissa tai ainakin ohjeistaa heitä, miten trampoliinia käytetään turvallisesti. Haitaksi ei ole, että trampoliinissa on ohjeet turvallisesta käytöstä.

Ostimme asuinhuoneiston runsas vuosi sitten 28 vuotta vanhasta rivitaloyhtiöstä. Kiinteistönvälittäjä kertoi ennen kaupantekoa, ettei taloyhtiössä ole suunnitteilla remontteja, jotka nostaisivat vastiketta. Remonteista ei ollut mainintaa myöskään viiden vuoden korjaussuunnitelmassa. Hiljattain yhtiössämme tapahtui putkivuoto, ja ylimääräinen yhtiökokous päätti, että käyttövesiputket uusitaan. Tämä nostaa vastiketta. Onko meillä oikeus hinnanalennukseen?