Saako omalla parvekkeella nakuilla? Periaatteessa kyllä, mutta sääntöjäkin on – Näin suomalaiset hyödyntävät parvekkeitaan

Koti

Saako omalla parvekkeella nakuilla? Periaatteessa kyllä, mutta sääntöjäkin on – Näin suomalaiset hyödyntävät p

Tyhjät

Tuunattu parveke

Asukkaat:

Parveke:

Melissa:

Voimailuparveke

Käyttäjä:

Parveke:

Tomaattiparveke

Asukas:

Parveke:

Työparveke

Asukas:

Parveke:

Tiedätkö, saako omalla parvekkeellaan...

Lähde: Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen

parvekkeet ovat surullisen näköisiä. Niille on ehkä hankittu pieni pöytä ja pari tuolia, mutta kukaan ei tunnu käyttävän parvekkeita mihinkään erityiseen.Sitten taas on parvekkeita, joista otetaan kaikki ilo irti. Niiden viisi, kuusi neliömetriä ovat tehokäytössä: niillä viljellään, niille on rakennettu koiranpeti ja ihmisen daybed, niillä nautitaan aamukahvit ja illan viinilasilliset. Ne on sisustettu ja somistettu huolella samaan henkeen kuin muu koti. Ne ovat urbaanin kesän keitaita.Helsingin Sanomat vieraili neljällä erilaisella pääkaupunkiseudun parvekkeella.”Nuorempana olin himoshoppaaja, mutta muutama vuosi sitten ryhdyin pohtimaan, miten voisin elää ekologisemmin. En enää osta tuotteita, jotka on teetetty alipalkatuilla ihmisillä. Itse asiassa en osta uutena enää oikein mitään. Vanhojen huonekalujen ja vaatteiden tuunaus on elämäntapani. Se näkyy myös parvekkeellamme.Muutimme Turusta Helsinkiin viisi vuotta sitten, kun mieheni Juho pääsi opiskelemaan. Löysimme vuokra-asunnon VVO:lta. Parveke on metsikköön päin, ja täältä näkyy pelkkää vihreää. Tämä pohjoishelsinkiläinen asuinalue on huippupaikka.Tyylini on rönsyilevä ja boheemi, ja siltä näyttää parvekkeemmekin. Suosikkipaikkani on farkkupeti, johon tein patjansuojuksen vanhoista farkuista ja jossa löhöilen iltaisin ja selailen uusia kierrätysideoita Pinterestistä tai kirjoitan blogia.Kun olemme perheen kanssa kävely- ja pyörälenkeillä, tarkastelemme joskus muiden parvekkeita. Monella on peruskalustus, mutta ihmiset eivät näytä viettävän parvekkeillaan aikaa.Asumme parvekkeella pääsiäisestä koulujen syyslomaan asti. Kesäisin syömme kaikki ateriat partsilla, ja samassa paikassa istutaan yöhön asti juttelemassa ja nauttimassa elämästä. Lomalla nukutaan myöhään, ja aamupäivällä syödään parvekkeella brunssi, johon kuuluu munia, mansikkapiirakkaa ja kahvia.””Parvekkeella voi venytellä, joogata ja tehdä kehonpainoharjoituksia kuten punnerruksia ja vatsalihasliikkeitä. Paras parveketreeni tehdään kahvakuulalla, sillä kuulalla pystyy tekemään tehokkaita liikkeitä hyvin pienessä tilassa.Puolen tunnin tehoharjoitukseen kahvakuulalla kuuluu kyykkyjä, pystysoutua ja kiertoja. Monet luulevat, että treenin pitää kestää tunti, mutta hyvin käytetty puolikas riittää. Eikä aina tarvitse lähteä jonnekin harrastamaan liikuntaa, kotona voi treenata vaikka mitä.Olen ammatil­tani personal trainer, ja elokuu on bisnek­sessämme vilkasta aikaa, yhtä vilkasta kuin tammi­kuu. Noina kuukausina ihmiset haluavat aloittaa uuden liikunnallisen elämän.Se on ihan ok, mutta vielä parempi olisi ottaa urheileminen osaksi elämää ilman katkoja. Toki kesällä voi elää rennosti, mutta pari kolme kertaa viikossa olisi hyvä ottaa hiki päälle. Se on kropan hyvinvoinnille tärkeää. Kesä ei ole vain kaljaa ja makkaraa. Mökillä voi juosta, pyöräillä, harrastaa vesijuoksua järvessä tai vaikka vetää aamujumppaa terassilla kuunnellen heräilevää luontoa. Näin ei tule syksyllä morkkista kesäkiloista tai kunnon huononemisesta.Minulla on omassakin kodissani parveke, mutta se on pieni ja sitä käytetään nykyisin lähinnä vauvan nukuttamiseen. Treenaan mieluummin tällä äitini yksiön parvekkeella Käpylässä. Olen itsekin asunut tässä asunnossa. Olin silloin sinkku ja elin kovin erilaista elämää kuin nykyisin. Silloin en treenannut, vaan join parvekkeella viiniä ystävieni kanssa ennen kuin lähdimme Helsingin yöhön.””Kesäisin haluan olla vihannesten suhteen niin omavarainen kuin mahdollista. Ihannetilanteessa kesällä ei tarvitsisi kaupasta ostaa lainkaan yrttejä ja salaatteja.Minulla on paitsi parveke täynnä viljeltävää myös puutarhapalsta Toukolassa. Valitettavasti etanat söivät sen salaattisadon, ja rusakko pisteli poskeensa fenkolin ja parsakaalin. Parvekkeella taas tomaatit eivät ole meinanneet kypsyä ollenkaan, kun kesä on ollut niin viileä.Ennen minulla oli parvekkeella ruukkuja, mutta tänä keväänä mieheni dyykkasi jätelavalta ison puulaatikon, johon mahtuu kasvamaan vaikka mitä: tomaatit ja niiden alla lehtipersiljat ja tavalliset persiljat, jotka pärjäävät varjossakin. Wärtsilän laatikko on paras löytö ikinä.Olen ammatiltani puutarhuri, mutta parvekeviljelyssä paras opettaja on yritys ja erehdys. Olin varma, että parveke olisi täydellinen vesimelonille, mutta se ei lähtenyt kasvamaan. Sen sijaan tomaatin varret ovat kasvaneet hurjaa vauhtia. Parhaiten olen tänä kesänä kuitenkin onnistunut kesäkukkien kasvattamisessa. Sain niillä kodin koristeltua Taisto-vauvan nimijuhlia varten.””Kotini sisustus on valkoinen ja minimalistinen, koska työssäni olen koko ajan värien, eri materiaalien ja vaihtuvien kalusteiden kanssa tekemisissä. Työskentelen stylistinä ja sisustustoimittajana. Haluan, että silmäni lepäävät kotona. Parveke jatkaa samaa sisustuslinjaa kuin muu kotini: vaaleaa, ajatonta ja harmonista.Kutsun parvekettani loungeksi. Kesällä saan parvekkeesta kotiini toisen olohuoneen. Parvekkeella teen töitä, pelaan lautapelejä siskontyttöjen kanssa ja katson Netflixiä tabletilta. Tällä hetkellä työstän sisustuskirjaa rintamamiestaloista. Se ilmestyy ensi keväänä.Kesäiltaisin saatan istua parvekkeella kaverin kanssa viiniä juomassa. Silloin on muistettava, etteivät jutut ylly äänekkäiksi. Äänet kulkevat estotta parvekkeelta toiselle, samoin tupakansavu.Parveketupakoinnin kanssa on taisteltu tässä taloyhtiössä. Toivoisin, että se kiellettäisiin kokonaan. On hirveää saada tupakanhajut kotiin jonkun parvekkeelta.Parvekkeeltani on näkymä taloyhtiön sisäpihalle. Talot on rakennettu vuonna 1970, ja nämä olivat Karakallion ensimmäisiä elementtitaloja. Nämä ovat niin sanottuja momo-koteja. Momo tulee sanoista modern ja modest. Momo-talot eivät ole ulkoapäin kovin kauniita, mutta sisältä asunnot ovat viihtyisiä ja järkevästi suunniteltuja.Parvekkeeni sisustus koostuu kukista, parista betonijakkarasta ja sohvasta, jonka nikkaroin itse vanhasta laverista tuossa makuuhuoneen lattialla. Lasitetun parvekkeen lämpötila nousee helposti 40 asteeseen, joten kukkia on muistettava kastella usein.Loppukesästä saan kotiin koiranpentuni, jolla tulee olemaan lupa loikoilla sohvalla, hypätä jakkaralle ja katsella sieltä, mitä pihalla tapahtuu.”Jos taloyhtiön järjestyssäännöissä ei ole erikseen mainittu grillaamista, naapuria ei voi kieltää tekemästä sitä, vaikka ruuankäry kuinka ärsyttäisi. Poikkeuksena on tilanne, jossa grillaaminen aiheuttaa turvallisuusuhkan kuten selvän palovaaran.Käytän­nössä grillaa­minen sähkö- ja kaasu­grillillä on sallittua, hiili­grillillä ei, koska hiilillä grillaaminen on avotulen tekemistä.Taloyhtiö voi kieltää parveke­grillaamisen järjestyssäännöissään. Silloinkaan taloyhtiö ei voi kuitenkaan käytännössä tehdä mitään, vaikka asukas grillaisi jatkuvasti. Huoneiston haltuunoton perusteeksi rikkomus ei riitä.Parvekkeilla tupakointi voidaan kieltää taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Se on harvinaista, sillä se edellyttää kaikkien osakkaiden suostumusta.Toinen tapa lopettaa sauhuttelu parvekkeilla on hakea tupakointikieltoa taloyhtiön huoneistojen parvekkeille kunnan terveysviranomaiselta. Tämä on ollut mahdollista vasta tämän vuoden alusta, ja kieltoja on haettu vain vähän.Aloitteen käsittelyyn voi tehdä taloyhtiön osakas tai hallitus. Hakemisesta päätetään yhtiökokouksessa, ja hakemuksen lähettämiseen tarvitaan yhtiökokouksen enemmistön suostumus. Ennen hakemuksen lähettämistä kaikkia asukkaita on kuultava.Jokainen saa järjestää satunnaisia juhlia asunnossaan, ja juhlijat voivat voivat viettää aikaa myös parvekkeella. Yörauha ja naapurit tulisi kuitenkin huomioida. Taloyhtiön järjestyssääntöjen mukaan yörauha alkaa yleensä kello 22 tai 23.Häiritsevänä öistä biletystä voidaan pitää, jos se on toistuvaa tai jatkuvaa ja paheksuttavaa. Paheksuttavana pidetään esimerkiksi toistuvaa hoilottamista öisin.Tulevista juhlistaan kannattaa ilmoittaa naapureille paperi­lappusella rappu­käytävän seinässä ja kertoa, ettei juhlien ole tarkoitus jatkua myöhään yöhön.Parvekkeella saa säilyttää tavaroita. Joskus näkeekin parvekkeita, joiden ylä- ja alaosa on läpinäkyvää lasia ja jotka ovat täynnä tavaraa kuin vinttikomero. Se on ruman näköistä, mutta pelkkä estetiikka ei riitä syyksi puuttua asiaan.Jos parveke on avoin eli lasittamaton, varastoidut tavarat eivät saa pursuta kaiteen yli ja aiheuttaa vaaraa.Autonrenkaita ei saa säilyttää huoneistossa, eli ei parvekkeellakaan. Moottoripyörää voi säilyttää, jos siitä on otettu bensat ja öljyt pois. Parvekkeella saa säilyttää korkeintaan 25 kiloa nestekaasua. Säiliötä ei kuitenkaan tulisi säilyttää aurinkoisessa paikassa.Vaivihkainen vilvoittelu saunan jälkeen parvekkeella on ok. Sen sijaan jos parvekkeella ollaan alasti jatkuvasti ja huomionhakuisesti, kyseessä voi olla sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen eli rikos.Asunto-osakeyhtiön ulkoseinä ei kuulu osakkeenomistajan hallintaan. Sen kunnossapitovastuu kuuluu yhtiölle. Niinpä osakas ei saa esimerkiksi porata reikää ulkoseinään ilman taloyhtiön hallituksen lupaa. Esimerkiksi lautasantennin ja lämpöpumpun kiinnittäminen vaatii luvan taloyhtiöltä.Parvekkeen lattia ei ole osa julkisivua, joten sitä voi sisustaa, kaakeloida tai maalata. Samoin voi maalata parvekkeen kaiteen alapuolista seinää, joka näkyy vain parvekkeelle päin.Lemmikkien oleskelu parvekkeilla on lähtökohtaisesti sallittua. Esimerkiksi koira ei kuitenkaan saa aiheuttaa häirintää haukkumalla. Kissan parvekeverkon asentaminen puolestaan on muutostyö, jolle pitää kysyä lupa taloyhtiöltä, sillä parvekkeen muutokset eivät saisi vaikuttaa talon julkisivuun.Suomen kiinteistöliiton mukaan naapurit valittavat helposti eläinten äänistä, jopa papukaijan aamuisesta juttelusta. Äärimmäinen esimerkki on tapaus, jossa eläinsuojeluviranomainen on joutunut puuttumaan siihen, että poni oli asutettu parvekkeelle.