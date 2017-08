Kokematonkin tuunaaja onnistuu, kunhan välineet ovat oikeat – vanhat huonekalut saavat uuden ilmeen helposti

Koti

Asiantuntija: Artesaani, teknisen työn tuntiopettaja Juki Nieminen

Sohvan tahralle kyytiä

Siinä

Mikäli

Asiantuntijat: Kehittämispäällikkö Teija Jerkku Martoista ja tuotepäällikkö Sami Markula Askosta

Uusi kuosi vanhalle nojatuolille

Vanha

Ota

Kun

Asiantuntija: Verhoilijamestari, Suomen verhoilijamestarien liiton hallituksen puheenjohtaja Katariina Steuer

ovat vanha, maalipinnaltaan kulunut pinnatuoli, sohva, jonka verhoilu on kärsinyt ruokatahroista, sekä todennäköisesti 1950-luvulta peräisin oleva nojatuoli, joka kaipaa uutta ilmettä.hiomista ja maal­aamista varten tarvitset kahta eri karkeutta hioma­paperia (150 ja 240), pohjamaalia, pintamaalia, harjan, rätin ja kaksi erikokoista pensseliä sekä tarvittaessa puuliimaa ja kalustekittiä.Kannattaa valita kalustemaali, joka on tarkoitettu kestämään kulutusta. Maalipurkki, jossa on 0,225 litraa, riittää yhden tuolin maalaamiseen monta kertaa.Kannattaa huomioida, että hiomisesta syntyy paljon hiontapölyä. Ennen maalaamista kannattaa suojata lattia esimerkiksi sanomalehdillä.tarkistamalla tuolin kunto. Jos pinnat ja jalat heiluvat, kokeile, lähtevätkö ne helposti kokonaan irti. Silloin liimaus on helpompaa, koska koloihin voi laittaa suoraan puuliimaa.Levitä liimaa puutikulla myös liimattaviin osiin. Laita ne liiman levittämisen jälkeen paikoilleen ja naputa niitä puunuijalla. Vasarakin käy, mutta kannattaa laittaa puupalikka väliin, jottei tuoliin tule ylimääräisiä koloja. Kun tuoli on taas kasassa, harjaa siitä pölyt ja pyyhi kostealla rätillä.Hio tuoli. Tuolin maalipinta pitää rikkoa, jotta maali tarttuu ja pysyy. Jos pintaa ei hio, maali saattaa jäädä niin kevyeksi, että se lähtee pois kynnellä rapsuttamalla. Hiomalla pinnasta myös tulee tasaisempi.Käytä ensimmäisessä hionnassa karkeaa hiekkapaperia eli 150:tä. Hio kaikki osat, jotka aiot maalata. Puupintaa ei tarvitse hioa näkyviin, vaan riittää, että maali tai lakka himmenee. Tärkeintä on saada kiilto pois. Silloin maali tarttuu.Harjaa hionta­pölyt pois. Pyyhi taas kostealla rätillä.Jos tuolissa on ylimää­räisiä koloja, korjaa ne tässä vaiheessa kaluste­kitillä.pohjamaalaus pohjamaalilla. Jos pintamaali on vesiohenteinen, valitse vesiohenteinen pohjamaali. Maaliliikkeessä voi pyytää sävyttämään pohjamaalin samansävyiseksi kuin pintamaali.Ravista maalipurkkia ennen avaamista, jotta maali sekoittuu. Vesiohenteista maalia voi tarvittaessa ohentaa vedellä. Liuotin­ohenteiset maalit ohennetaan tärpätillä.Maalaaminen kannattaa aloittaa ylhäältä, jolloin valumat on helpompi korjata. Vedä maalia ohut kerros tasaisin ja pitkin vedoin. Istuinosa kannattaa maalata pystysuuntaan, ei vaakasuuntaan. Vaihda pensseliä sen mukaan, mitä osaa maalaat. Pinnoihin ja jalkoihin tarvitaan pientä pensseliä.Anna pohja­maalin kuivua. Tee sen jälkeen välihionta. Hio tuolia kevyesti 240:n hiekka­paperilla. Tarkoitus on poistaa epätasai­suuksia. Harjaa lopuksi pölyt ja pyyhi kostealla rätillä.Tee toinen kerros pohjamaalausta. Anna kuivua, tee taas välihionta ja pyyhi.pätevät samat ohjeet kuin pohjamaalaukseen. Ravista maalipurkkia ja ohenna tarvittaessa. Maalaa ohuesti, pitkin ja tasaisin vedoin. Monta ohutta kerrosta on parempi kuin yksi paksu.Pinta­maalaus kannattaa tehdä kaksi, kolme kertaa. Tee väli­hionnat maalausten välissä.Kun lopetat maalaamisen, pyyhi maalipurkista kannen tienoilta maalit, jotta kansi aukeaa seuraavalla kerralla helposti. Vesiohenteinen maali lähtee pensselistä vedellä ja saippualla.se on ollut monta kuukautta – tumma tahra punaisessa sohvassa. Sohvalla on ruokailtu, tahra saattaa olla mansikkahilloa. Tahrat pitäisi poistaa aina tuoreena. Jos se on päässyt pinttymään, se ei välttämättä irtoa.Tahran voi kuitenkin yrittää poistaa käsin. Tahranpoistoon käytettävää ainetta kannattaa aina ensin kokeilla huomaamattomaan kohtaan sohvassa, sillä kaikki kankaat eivät kestä pesuaineita tai hankausta. Tahranpoistoon sopii käsiastianpesuaine, jota on laimennettu tarpeeksi vedellä. Pyykinpesuaineissa saattaa olla esimerkiksi valkaisuaineita. Huonekaluliikkeissä myydään myös sohvanpuhdistukseen tarkoitettuja aineita.Poista tahra näin: Levitä tahralle pesuainetta ja anna vaikuttaa hetki. Pyyhi kostealla liinalla. Tahra ei leviä, kun sitä pyyhkii reunoilta keskustaan päin.Jos tahra ei lähde, tutki, onko sohvassa irrotettavat ja pestävät tyynynpäälliset. Jos on, etsi päällisistä pesulappu – päälliset voi kenties pestä pesukoneessa. Epäselvissä tilanteissa voi kysyä ohjeita huonekaluliikkeestä.Vaikka päälliset voisi pestä pesukoneessa, pesu saattaa silti vahingoittaa kangasta. Väri voi haalistua, ja päällisistä tulee eriväriset kuin sohvan kiinteä runko-osa. Tee siis jälleen pieni testi huomaamattomaan osaan sohvaa. Laita pesuainetta sohvalle ja hankaa sitä valkoisella kankaalla. Jos väriä irtoaa, verhoilukangas ei välttämättä kestä pesua. Vaikka väriä ei irtoaisikaan, konepesu voi haalistaa värejä.Huomioi, että jos isot päälliset ahtaa liian pieneen pesukoneeseen, ne saattavat tulla ulos likaisina tai huonosti huuhtoutuneina. Pesuloissa on tarpeeksi suuria pesukoneita. Pesula on oikea osoite myös, jos päälliset vaativat kemiallisen pesun.Älä kuivaa päällisiä kuivausrummussa tai -kaapissa, vaan kuivata ne oiottuina ja levitettyinä tasoasentoon.tahra ei lähde ja se häiritsee, peitä se kauniilla kankaalla tai verhoile sohva uudelleen. Joihinkin sohviin myydään huonekaluliikkeissä erikseen vaihtopäällisiä, tai ne voi myös tilata.Sohvatyynyjen päällisiä ei tarvitse pestä, jos ne eivät ole likaisia. Turha pesu vain kuluttaa niitä. Sohvan imurointi ja tyynyjen pöyhiminen riittää.Sohvaa ostaessa kannattaa pohtia, millaiseen käyttöön se tulee. Jos sohvalla ruokaillaan tai loikoillaan koira kainalossa, vaalea puuvilla- tai pellavaverhoilu tuskin pysyy puhtaana. Myyjältä kannattaa aina kysyä, miten päälliset voi pestä.Sohvan voi käsitellä siihen tarkoitetuilla suoja-aineilla, jotka suojaavat tahroilta.Suojauksen voi myös tilata tehtaalta sohvaa ostaessa, jolloin kangas suojataan aineilla ennen kuin sitä leikataan ja ommellaan.tuoli on ollut pitkään piilossa varastossa. Verhoilu on rikki ja haalistunut. Tuolin saa kuitenkin uuteen uskoon joko verhoilemalla sen itse tai teettämällä työn ammattilaisella.Esimerkiksi Suomen verhoilijamestarien liiton nettisivulle on listattu verhoilijoita maakunnittain ja kunnittain. Näin löytää lähellä sijaitsevat ammattilaiset.verhoilijaan yhteyttä esimerkiksi sähköpostilla. Kerro, mitä toivot, liitä mukaan kuva verhoiltavasta huonekalusta ja mainitse sen mitat.Lähestyessä voi myös kysyä hinta-arviota. Parhaiten verhoilija osaa arvioida hinnan vasta, kun näkee huonekalun.Hinta muodostuu työstä, kankaasta ja muista materiaaleista. Työtuntimäärät saattavat tuolista riippuen vaihdella paljonkin. Helpoimmillaan esimerkiksi 1950-luvun nojatuolin kankaan vaihtaa viidessä, kuudessa tunnissa, vaikea tapaus taas voi viedä 40 tuntia. Hankala verhoiltava on esimerkiksi laiskanlinna, jossa on jousitettu istuin, selkä ja käsinojat.verhoilija näkee huonekalun, hän osaa yleensä arvioida, kannattaako sille tehdä muutakin kuin vaihtaa kangas. Vaikka haluaisi rahaa säästääkseen vaihtaa vain kankaan, voi tulla halvemmaksi hoitaa koko tuoli kerralla. Jos jouset pettävät lähivuosina, kankaan joutuu kuitenkin taas vaihtamaan.Kannattaa kertoa verhoilijalle, millaiseen käyttöön tuoli tulee. Silloin saa suosituksen, mikä on kyseiseen käyttöön sopivin kangas. Kankaalta vaaditaan enemmän, jos perheessä on eläimiä tai pieniä lapsia. Verhoilijoilla on verhoilukankaita, mutta kankaan voi ostaa itsekin. Silloin tosin ostaa herkästi liikaa.Kankaiden metrihinta vaihtelee kymmenistä euroista satasiin. Hintaan vaikuttavat muun muassa raaka-aine, kudontatekniikka ja design. Esimerkiksi tiheä mohair on kalliimpaa kuin keinokuituinen plyysi.Kankaan valinnassa voi säästää, mutta se ei ole välttämättä fiksua. Jos kangas ei kestä, tuoli pitää pian verhoilla uudelleen. Kannattaa valita myös rohkeita kuoseja. Kankailla voi leikitellä: ei ole pakko ottaa tylsää mutta turvallista harmaata. Tuolinhan voi aina verhoilla uudelleen.