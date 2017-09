Koti

Pitääkö osakkaan maalata piha-aidat?

Mitä tarkoittaa yhtiöjärjestyksen kohta, jonka mukaan osakas on velvollinen pitämään kunnossa hallintaansa kuuluvan piha-alueen? Kuuluuko osakkaalle pienkerrostalon pihoja erottavan aidan maalaus? Maalaus on iso ja kallis urakka. Tämä lienee yhdenvertaisuuskysymys, koska yläkerran asukkailla on pelkät parvekkeet.

Kuka maksaa hajulukon tukoksen avaamisen?

Kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut asianajaja Marina Furuhjelm http://www.hs.fi/haku/?query=marina+furuhjelm sanoo, että osakas vastaa hallinnassaan olevien tilojen, myös piha-alueiden, sisäpuolisista osista.Pihan kunnossapito tarkoittaa muun muassa nurmikon leikkaamista, istutuksista huolehtimista ja aitojen pihan puolen pintojen maalaamista.Aitojen rakenteesta vastaa taloyhtiö, ellei osakas ole itse rakennuttanut niitä.Furuhjelm ei näe ongelmaa osakkaiden yhdenvertaisuudessa: samanlainen kunnossapitovastuu on kaikilla osakkailla, joilla on piha.Samalla tavalla osakkaalla on velvollisuus huolehtia parvekkeensa sisäpuolisista osista, jos huoneistossa on pihan sijasta parveke.”Yhdenvertaisuus ymmärretään väärin hyvin usein”, Furuhjelm sanoo.

Asukkaalla on vastuu pesualtaan hajulukon puhdistamisesta, vaikka viemärit ovat taloyhtiön vastuulla. Kenen kustannuksella tukos hajulukossa avataan? Entä kuka maksaa avauksen, jos wc-istuimen tukoksen syyksi paljastuu sinne kuulumaton tavara? Onko vastuunjaon kannalta merkitystä, tiedottaako taloyhtiö asukkaita näistä asioista ja velvollisuuksista?

Kuka päättää kosteusvaurion korjaustavasta?

Asukkaan tehtävä on puhdistaa hajulukko, mutta tukoksen poistaminen kuuluu taloyhtiölle, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jaana Sallmén http://www.hs.fi/haku/?query=jaana+sallmen Tukoksen poistamisesta aiheutuvat kustannukset maksaa tukoksen aiheuttaja.Maksaja on siis asukas, jos tukos on syntynyt siksi, ettei asukas ole puhdistanut hajulukkoa huolellisesti tai hajulukkoon on päässyt sinne kuulumaton esine.Jos asukas ei itse osaa puhdistaa hajulukkoa, siihen voi pyytää apua vaikka huoltoyhtiöstä.Samalla periaatteella menee wc-istuimen tukoksen avaaminen.Sallménin mukaan taloyhtiöllä ei ole velvollisuutta tiedottaa, miten kunnossapitovastuu jakautuu: osakkaan ja asukkaan vastuu ei vähene sillä, että yhtiö ei viesti asumiseen liittyvistä asioista.Vastuunjaosta on kaikesta huolimatta hyvä tiedottaa, sillä se voi ennalta ehkäistä isojen ja kalliiden vahinkojen syntymistä, Sallmén sanoo.

Asunnon katossa havaittiin kosteusvaurio. Vesi oli vuotanut yläkerran naapurin kylpyhuoneesta. Syynä olivat 20 vuotta vanhat tapetit ja muovimatto. Taloyhtiön palkkaamat asiantuntijat suosittelivat, että kylpyhuoneen lattiamatto poistetaan ja kastunut alue jyrsitään ja kuivataan. He kehottivat korjaamaan kylpyhuoneen niin, että se vastaa nykyisiä vedeneristysmääräyksiä. Hallitus esittää, että taloyhtiö tiivistää lattian saumat, asentaa muovitapetin suihkun alueelle ja kuivaa rakenteen tarvittaessa alapuolelta. Mitä osakas voi tehdä, jotta korjaukset tehtäisiin kuten asiantuntijat suosittavat?