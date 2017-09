Koti

Vuotovahinkoja sattuu lähes sata päivässä – näillä vinkeillä vältät vesivahingot

sattuu paljon vesivahinkoja. Finanssialan mukaan vahinkoja on lähes sata päivässä eli noin 36 000 vuodessa.Vuotovahingot aiheuttavat valtavat kulut. Vakuutusyhtiöt korvaavat vuotovahinkoja noin 160 miljoonalla eurolla vuosittain. Korvauksiin kuluu siis lähes 440 000 euroa joka päivä.Eniten vahinkoja tapahtuu kerrostaloissa ja 1980-luvulla rakennetuissa taloissa, kertoo Finanssialan tekemä selvitys. Vuodot saavat alkunsa useimmiten putkistoista, astianpesukoneesta ja vesikalusteista. Syy on yleensä mekaaninen rikkoutuminen tai kuluminen.Astian- ja pyykinpesukoneiden letkut kuluvat ja voivat alkaa vuotaa. Siksi kannattaa ottaa tavaksi tarkistaa letkut säännöllisesti. Kaikki pesukoneisiin liittyvät asennustyöt tulee teettää pätevällä putkiasentajalla.Asennus on hyvä antaa ammattilaiselle jo vastuun vuoksi. Jos laite vuotaa ja vesivahingon syynä on asennusvirhe, vahingot korvataan asennuksen tehneen yrityksen vakuutuksesta.Isännöintiliitto suosittelee puhdistamaan lattiakaivot kerran kuussa. Kaivon kannen alle voi halutessaan asettaa suodattimen, joka kerää irtohiukset ja karvat. Jos lattiakaivon puhtaudesta ei huolehdi, kaivo voi tukkeutua ja aiheuttaa vesivahingon. Tukoksen avaaminen kuuluu taloyhtiölle.Vuonna 1998 ja sen jälkeen rakennettujen talojen kylpyhuoneissa täytyy olla vedeneristys.Keittiöissä vedeneristys on vapaaehtoinen, mutta sinnekin eristystä kannattaa harkita keittiöremontin yhteydessä. Se todennäköisesti pienentää mahdollisen vahingon laajuutta.Ellei isoja remontteja ole tulossa, vesitiiviin muovisen vuotokaukalon asettaminen astian- ja pyykinpesukoneen sekä jääkaapin alle on vähintä, mitä voi tehdä. Jos vuotokaukaloa ei ole, vakuutusyhtiöt saattavat pienentää korvaussummaa.Jos kotona on vesimittari, sille on järkevää tehdä pistokokeita pari kertaa kuussa silloin, kun kukaan ei käytä vettä. Vuodosta voi kieliä se, jos mittari liikkuu, vaikkei vedenkulutusta ole. Vuodosta voi kertoa myös merkittävästi kasvanut vesilasku.Ilman valvontaa ei saa jättää astian- tai pyykinpesukonetta. Sama koskee pakastimen sulattamista. Pesukoneita ei saa jättää pyörimään yksin edes lyhyen kauppareissun ajaksi. Hana on suljettava aina käytön jälkeen.Automaattisesti toimivat älyhanat ehkäisevät vuotoja ja säästävät vettä, koska ne eivät jää vahingossakaan auki. Hana aukeaa, kun kädet työntää sen alle, ja veden tulo loppuu itsestään.Vesivahingon riskit pienenevät, jos tiski- ja pesualtaan vesilukkojen ja hanojen tiivisteet ja liitokset viitsii tarkistaa säännöllisesti. Samalla on pieni vaiva kurkata keittiön allaskaappiin, jonne huonosti liitetty tai rikkoutunut vesijohto vuotaa.Wc-istuimeen saa heittää vain vessapaperia. Muuten vessanpönttö voi tukkeutua. Isännöintiliitto suosittelee, että taloyhtiö puhdistaa viemärit noin viiden vuoden välein painehuuhtelulla. Jos viemäri tukkeutuu, vesi nousee lattiakaivosta, pesualtaista ja pöntöstä.Putkivuotoja voi ehkäistä varmistamalla, ettei lämpötila laske esimerkiksi mökillä alle 12 asteen. Jos rakennus on pitkään kylmillään, putkisto kannattaa tyhjentää ja venttiilit sulkea.Jos vahinko pääsee tapahtumaan tai sellaista epäilee, tulee heti olla yhteydessä huoltoyhtiöön. Päivystävän huoltomiehen puhelinnumero kannattaa tallentaa puhelimeen.Myös vuotavista hanoista ja vesikalusteista on ilmoitettava pikaisesti, vaikkei vahinkoa olisi vielä tapahtunut.