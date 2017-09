Työsuhdeasuntona kattohuoneisto Töölössä – HIFK hommasi ruotsalaispelaajalleen lukaalin: ”Kun koti on kunnossa, pelikin kulkee”

Koti

Työsuhdeasuntona kattohuoneisto Töölössä – HIFK hommasi ruotsalaispelaajalleen lukaalin: ”Kun koti on kunnossa

Miltä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Niin

Pelaajat

IFK

Reilun

Ketterer

Yritykset ovat yleensä hyviä vuokranmaksajia

Muun

Suurin

Jos

Jos