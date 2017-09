Koti

Sata vuotta suomalaista kotielämää – Kuvat kertovat, miten asuminen on muuttunut vuosikymmenten aikana

Lähteet: Taidehistorian professori Kirsi Saarikangas, YIT ja Sanoman arkisto.

adassa vuodessa suomalaisten asuminen on muuttunut melkoisesti. Hellahuoneesta on ollut pitkä matka älykotiin – vaikka molemmissa onkin avokeittiö.Sotien jälkeen ihmiset muuttivat maalta kaupunkeihin, ja lähiöitä rakennettiin kiivaasti. 1980-luvulla rakentajien katseet kääntyivät takaisin keskustoihin, kun teollisuudelta vapautui alueita.Yksin asujia on yhä enemmän, nyt reilut 1 112 000. Asuntokunnan keskikoko on 2,04 henkilöä per asunto, kun se vuonna 1960 oli 3,34. Asumispinta-ala henkilöä kohti on 40,1 neliötä. 1990-luvun alussa se oli 31,4 neliötä.Pitkään asumisessa vaalittiin yksityisyyttä, mutta 2000-luvun trendi on yhteisöllisyys.