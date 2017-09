Koti

Miten asumiskulut pitäisi jakaa, jos muuttaa kumppanin omistamaan kotiin? Asiantuntijat neuvovat

Maija Meikäläinen

Tapa 1. Laskekaa Matin vuokra markkinahinnan mukaan

Tapa 2. Yhtiövastike ja vesimaksu puoliksi

Tapa 3. Suhteuttakaa asumiskustannukset tuloihin

ha­luaisi muuttaa yhteen miesystävänsä Matti Möttösen kanssa. Maija asuu omistamassaan kak­siossa ja Matti puolestaan vuokralla. Pari on sitä mieltä, että Matin kannattaisi luopua vuokra-asunnostaan ja muuttaa Maijan omistamaan asuntoon.Muuttolaatikoita ei ole vielä edes tilattu, kun parille tulee rahasta riitaa. Vaikka Matilla ja Maijalla on suunnilleen samat tulot, he eivät pääse yksimielisyyteen siitä, miten asumiskustannukset pitäisi jakaa.Maijan omistaman asunnon vastikkeet ovat 275 euroa kuussa, jonka päälle tulee 10 euron suuruinen vesimaksu asukasta kohden. Lisäksi Maija maksaa omistusasunnostaan lainanlyhennyksiä ja korkoja yhteensä 650 euroa kuussa.Miten asumiskustannukset pitäisi jakaa? HS kysyi neuvoa ekonomistilta, juristilta ja perheasiantuntijalta.”Matin ja Maijan kannattaa katsoa, mitä Maijan asuntoa vastaava vuokra-asunto maksaisi ja sopia, että Matti maksaa puolet siitä. Jos Matin ja Maijan tuloissa on suuria eroja, toisen asumiskustannuksia voi kohtuullistaa – jos se molemmille osapuolille sopii.Mitään yhtä ja oikeaa lähestymistapaa asiaan ei ole.Mielestäni ei ole väärin, jos Matti osallistuu myös asunnon lainanhoitokuluihin, vaikka se kerryttääkin Maijan omaisuutta. Omaisuuden haltija kantaa riskin esimerkiksi korkojen noususta, asunnon arvon laskusta sekä tilojen kulumisesta. Sitä paitsi lainan kuukausierää voi säädellä laina-ajan pituudella, joten absoluuttisesti se ei ole relevantti mittari.Jos Matin ja Maijan suhde jatkuu, heidän kannattaa jossain vaiheessa miettiä sitä, että yhteinen asunto myös omistettaisiin yhdessä. Silloin tilanne olisi selkeämpi.Yhdessä asumisesta syntyy erilaisia juoksevia kuluja, kuten vesimaksut, saunamaksut ja ruuat. Ne Matti ja Maija voisivat lähtökohtaisesti jakaa puoliksi. Jos arki opettaa, että toinen käyttää jotain juttua paljon enemmän kuin toinen, voidaan miettiä toisenlaisia jakoperusteita.Raha aiheuttaa usein riitoja parisuhteissa. Siksi suosittelen Mattia ja Maijaa käymään syvällisen keskustelun ennen yhteen muuttoa. Asumiskustannusten jakaminen on yksi asia, mutta myös siitä pitää keskustella, miten arjen muut menot rahoitetaan. Pitävätkö Matti ja Maija omat tilinsä vai avaavatko yhteisen?Ylipäänsä ihmisten pitäisi tietää toistensa suhteesta rahaan, kuluttamiseen, velkaan ja säästämiseen. Puoliso saattaa törsätä kaiken heti, kun toinen taas pihistelee kaikessa. Silloin voi olla konflikteja edessä.Amerikkalaisten tutkimusten mukaan yllättävän moni ei kerro veloistaan tulevalle puolisolleen. Salailu heti suhteen alussa on huono lähtökohta yhteiselle tulevaisuudelle, varsinkin taloudellisessa mielessä.””Mielestäni olisi reilua, että Matti ja Maija maksavat asunnon yhtiövastikkeen puoliksi ja Matti maksaa oman osuutensa vesimaksusta. Mitään pakkoa tai velvoitetta ei ole vaan asia on sopimuksen varainen.Matin ei ole lähtökohtaisesti syytä osallistua lainanlyhennysten ja korkojen maksamiseen. Asunto ja laina ovat Maijan. Mutta kukaan ei kiellä Mattia osallistumasta lainanhoitomenoihin.Mikäli Matti osallistuu lyhennyksiin, hänen täytyy varautua siihen, että erotilanteessa hän ei välttämättä saa mitään hyvitystä lyhennyksistä, joilla on kartutettu Maijan varallisuutta.Tilanne muuttuu, mikäli Mattia ja Maijaa pidettäisiin avopuolisoina. Avopuolisoiden yhteis­talouden purkamisesta annetun lain mukaan avopuolisolla on avoliiton päättyessä oikeus hyvitykseen, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että yhteistalouden purkaminen pelkästään omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella.Matin ja Maijan kannattaa kuitenkin muistaa, että mainitun lain mukaan avopuolisoilla tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia parisuhteen osapuolia, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Kovin nopeasti Mattia ja Maijaa ei siis avopuolisoina aleta pitää.Jos Matti ja Maija päättäisivät mennä naimisiin, tilanne muuttuisi. Avioliitto ei muuta puolisoiden välisiä omistussuhteita, mutta avioliiton myötä puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, jos he eivät ole solmineet avioehtoa. Käytännössä avio-oikeuden olemassaolo tarkoittaa esimerkiksi erotilanteessa sitä, että puolisoiden välillä suoritetaan ositus, jossa pääsäännön mukaan puolisoiden kaikki omaisuus jaetaan tasan puolisoiden kesken.Jos heti suhteen alkumetreillä tulee isoja näkemyseroja siitä, miten yhteistä taloutta hoidetaan, kannattaa miettiä yhteis­eloa ylipäänsä. Realiteetti on, että rahankäyttöön liittyvillä tavoilla on suuri vaikutus arjen sujuvuuteen. Talouteen liittyvät asiat ovat monesti parisuhteen suurimpia riidanaiheita. Mikäli ongelmia ilmenee jo alkuvaiheessa, ne harvemmin häviävät.””Suosittelisin Mattia ja Maijaa suhteuttamaan asumiskustannukset tulojensa mukaan. Lisäksi heidän on syytä käydä keskustelua siitä, onko oikein, jos Matti osallistuu lainanhoitokuluihin ja kerryttää Maijan omaisuutta.On nimittäin tärkeää ymmärtää, että se, joka omistaa, sen omaisuus kertyy. Tämän tiedon kanssa he voivat sitten tehdä mitä haluavat.Matin ja Maijan pitää ottaa huomioon asumiskulujen lisäksi elämiskulut. Rahaa menee esimerkiksi lomiin ja viihteeseen. Nekin ovat todellisia kuluja.Koska elämää on vaikea ennakoida, raha-asioista pitää käydä jatkuvaa dialogia. Ei niin, että tehdään sopimus, josta pidetään kynsin ja hampain kiinni.Me suomalaiset olemme kuitenkin erittäin huonoja puhumaan rahasta. Rahasta keskustelemista pidetään Suomessa epäromanttisena. On epäromanttista ennakoida ja puhua varotoimista. Raha pitää pitää piilossa. Sitä on aina liian vähän. Se on meidän historiaa.Oikeasti rahasta puhumisen pitäisi olla kuin puhuisi terveydestä. Että tällaiset ovat minun velkani ja tuloni, mitäs tästä ajattelet?Antaisin muitakin neuvoja: Kun muutatte asumaan yhteiseen vuokra-asuntoon, sopikaa siitä, kumpi jää ja kumpi lähtee, jos ero tulee. Reiluinta olisi, että erohalukas on lähtevä osapuoli, mutta asia pitää neuvotella.Älkää koskaan menkö takaamaan muiden lainoja, edes rakkaimpien. Se on mutkikas tie.Maksakaa aina omat kulunne, myös silloin, kun toinen tienaa enemmän. Muu saattaa synnyttää epäoikeudenmukaisuuden tunteen.Pitäkää omaisuutenne omissa nimissänne.”