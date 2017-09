Mies kaatoi pastakattilan lattialle Punavuoressa – alkoi riita, jonka seurauksena taloyhtiö vaatii mieheltä 30 000 euron korvauksia

Koti

Mies kaatoi pastakattilan lattialle Punavuoressa – alkoi riita, jonka seurauksena taloyhtiö vaatii mieheltä 30

Taloyhtiö

Helsingin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Huoneistossa

Käräjäoikeuden

Vuokranantaja

Asunto-osakkeessa

http://www.kiinteistolakimiehet.fi/kodissa-epaillaan-kosteusvauriota-milloin-tarvitaan-avuksi-lakimiesta/

http://nordiclaw.fi/kosteusvauriot-vuokrahuoneistossa/

Tässä