Liian pihi remontoija voi hölmöyttään altistua syöpää aiheuttavalle asbestille – lisäksi hän rikkoo myös uutta lakia

Liian pihi remontoija voi hölmöyttään altistua syöpää aiheuttavalle asbestille – lisäksi hän rikkoo myös uutta

Remontin aloittaminen

HS:n saamien

vanhassa talossa ilman asbestikartoitusta on terveysriski. Esimerkiksi muovimaton liimassa ja tapetin alla olevassa tasoitteessa saattaa olla asbestia.Tästä huolimatta jotkut remontoijat repivät mattoja ja tapetteja huoletta irti ja saattavat altistua syöpävaaralliselle asbestipölylle: osa tietämättään, osa tietoisesti säästösyistä.Asbestikartoituksesta tuli pakollista viime vuoden alussa, mutta silti kaikki eivät siitä tiedä. Asbestilainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, etteivät remonttia tekevät altistuisi asbestille. Viranomainen ei kuitenkaan valvo omatoimisia remontoijia.tietojen mukaan vanhojen materiaalien purkaminen huoneistoremonteissa on vähentynyt, koska asunto-osakkaat pyrkivät välttämään asbestipurkua. Osa remontoijista esimerkiksi jättää vuosikymmeniä vanhat muovimatot uuden lattian alle tai asentaa designlevyn keittiön vanhojen laattojen päälle välttääkseen ylimääräisiä remonttikuluja.Vanhan muovimaton jättämistä uuden lattian alle ei suositella, sillä se voi aiheuttaa sisäilmaongelmia.

1. Mitkä työt vaativat asbestikartoituksen?

Asbestikartoitus pitää tehdä, jos talo on rakennettu ennen vuotta 1994, remontissa korjataan tai puretaan talon rakenteita ja työstä syntyy paljon pölyä.Esimerkiksi kylpyhuone­remontti ja keittiön välitilan laattojen tai lattiamateriaalin vaihto ovat tyypillisiä tilanteita, jolloin asbestikartoitus pitää tehdä. Myös tapetointi voi edellyttää kartoitusta, jos seinästä poistetaan vanhaa tapettia.Asbestikartoitusta ei tarvita vähäisissä töissä. Tällaisia ovat esimerkiksi taulun, valaisimen ja verhotangon kiinnitys. Seinään ja kattoon saa siis porata reikiä. Samoin vanhan tapetin päälle voi tapetoida ja pintoja maalata ilman asbestikartoitusta.Kartoitus ei ole välttämätön myöskään silloin, kun taloyhtiö tai omakotiasuja on tutkituttanut kiinteistön jo aiemmin ja sillä on luotettava dokumentti rakenteiden asbestipitoisuudesta. Tällainen on tosin harvinaista.

2. Kuka tilaa, valvoo ja maksaa kartoituksen?

Kartoituksesta vastaa remontin teettäjä: asunto-osakas hänen omassa muutostyössään, kuten keittiö- ja kylpyhuoneremontissa, ja taloyhtiö linjasaneerauksen kaltaisissa laajoissa kiinteistöremonteissa.Omakotiasuja vastaa kaikesta itse.Taloyhtiöissä asbestikartoituksen noudattamista voi jossain määrin valvoa taloyhtiön johto eli isännöitsijä ja hallitus, kun se myöntää lupia remontteihin.Aina tämä ei ole mahdollista. Ongelmia tulee remonteissa, joista osakas ei tee muutostyöilmoitusta. Tällöin taloyhtiö ei pääse ohjeistamaan asbestiasiassa. Pienissä taloyhtiöissä ei taas välttämättä ole ammattimaista isännöitsijää hallituksen tukena.

3. Entä jos asbestia löytyy?

4. Mistä tunnistaa pätevän asiantuntijan?

http://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi/

Jos kartoituksessa selviää, että remontoitavassa tilassa on asbestia, tila täytyy purkaa asbestipurkuna.Purku on tehtävä asbestipurkuna myös silloin, kun rakenteen asbestipitoisuudesta ei saada täyttä varmuutta edes asbestinäytteille tehdyn laboratorio­analyysin jälkeen.Asbestiurakoitsijan on tehtävä ennakkoilmoitus aluehallinto­virastoon viikkoa ennen purkutöiden aloittamista. Työnjohtaja huolehtii, että työ tehdään turvallisuussuunnitelman mukaan.Jos asbestipurun tekevä yritys ei toimi lain mukaisesti, se voi menettää toimilupansa ja joutua vahingonkorvauksiin ja rikosoikeudelliseen vastuuseen.Päteviä kartoituksen tekijöitä ovat esimerkiksi asbesti- ja haitta-aineasiantuntijat sekä rakennusterveysasiantuntijat. VTT ylläpitää rekisteriä asiantuntijoista, joille se on myöntänyt henkilösertifikaatin. http://vtt-todistus.fi/ Henkilösertifiointi on osoitus osaamisesta.

5. Milloin pitää tehdä ilmamittaus?

Ilmamittaus täytyy tehdä silloin, kun asbestipurku tehdään osastointimenetelmällä. Menetelmässä remontoitava tila eristetään ja alipaineistetaan ja sinne kuljetaan kolmiosaisen sulkutunnelin kautta.Mittaus tehdään ennen kuin osastointi puretaan ja varsinainen remontti voi alkaa. Näin varmistetaan, että tila on siivottu huolellisesti asbestista ja asbestipitoisesta materiaalista.Tilan saa siivota vasta asbestipölyn laskeutumisajan jälkeen. Ilmassa leijuva asbestikuitu laskeutuu lattialle ja kalusteiden pinnoille normaalissa huone­tilassa keskimäärin kahdeksassa tunnissa.Asbestia ei saa olla enempää kuin 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä ilmaa.Laboratoriotuloksen saa Helsingissä parhaimmillaan samana päivänä. Pienemmillä paikkakunnilla tuloksia voi joutua odottamaan pari päivää.

6. Mitä asiakirjoja asbestipurusta pitää saada?

Asbestikartoitus ja -purku täytyy dokumentoida. Purun ja ilmamittauksen jälkeen työn tilaaja ja asbestiurakoitsija tekevät yhdessä asiakirjan, josta ilmenee, ettei tilassa eikä sen pinnoilla ole asbestia.Asiakirjassa tulee myös todeta tilan turvallisen käytön kannalta olennaiset havainnot, kuten se, onko asbestia jäänyt rakenteisiin. Asiakirja liitetään rakennuttajan eli taloyhtiön, osakkaan tai omakotiasujan turvallisuusasiakirjaan.

7. Paljonko asbestikartoitus maksaa?

Asbestikartoitus näytteineen voi maksaa muutamasta sadasta eurosta yli tuhanteen euroon. Hintaan vaikuttaa kartoitettavan kohteen laajuus ja mahdollisten näytteiden määrä.Esimerkiksi keittiön välitilan laatoituksessa voidaan selvitä yhdellä näytteellä. Joskus joudutaan ottamaan näyte myös seinätasoitteesta ja lattiasta.Ammattikartoittaja voi pystyä kertomaan jo rakennusmateriaalien perusteella, sisältävätkö ne asbestia, jolloin näytteenotto ei ole välttämätöntä.Kartoituksella voidaan välttää turhia kustannuksia: jos selviää, ettei rakenteissa ole asbestia, rakenteita ei tarvitse turhaan purkaa asbestipurkuna.

8. Miten tämä kaikki vaikuttaa asumiseen?

Asbestikartoitus ei estä asumista. Asbestipurussa asumiseen vaikuttaa se, mitä puretaan. Jos purku tehdään osastointimenetelmällä, huoneistossa voi olla käytännössä mahdotonta asua.Asbestin altistumisalueella ei saa olla muita kuin työtä suorittavat luvan saaneet purkutyön­tekijöitä asianmukaisesti suojautuneena.

9. Miten asbestijäte hävitetään?

Asbestipurun tekijän tulee viedä asbestijäte käsittelyyn kaatopaikalle kestävissä ja tiiviissä pakkauksissa erillään muusta jätteestä. Pakkauksista pitää selvitä, että ne sisältävät asbestia.Pienet kuormat voi viedä pääkaupunkiseudulla esimerkiksi Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen Sortti-asemalle Espoossa. Helsingin seudun ympäristöpalveluiden mukaan asbestijätteen hinta on 10 euroa alkavalta 100 litralta. Talon roskikseen asbestijätettä ei saa laittaa.

10. Mitä tapahtuu, jos remontin tekee omin luvin?

Asbesti voi aiheuttaa syöpää

Remontoiva osakas tai omakoti­asuja voi asettaa hengenvaaraan paitsi oman myös muiden terveyden. Väärin käsiteltynä asbesti leviää helposti laajalle: kirjoihin, vaatteisiin, sohvan alle, jääkaappiin – joka paikkaan.Jos asukas alkaa käsitellä asbestia sisältävää kohdetta, asbestia saattaa päätyä myös remontoitavan tilan ulkopuolelle, pahimmassa tapauksessa rappukäytävään ja naapurihuoneistoihin. Tällöin koko kerrostalossa pitää tehdä kallis asbestisiivous. Laskun maksaa remontoija.Asbesti on mineraalikuitu, joka on rikkoutuessaan hengenvaarallinen. Rakenteissa oleva ehjä asbesti ei ole vaarallista eikä sitä tarvitse poistaa.Asbesti pöllyää helposti eikä haihdu pois ilmasta itsestään. Se päätyy helposti keuhkoihin hengitettävän ilman mukana.Mitä pitempään ihminen altistuu asbestipölylle, sitä suuremmaksi kasvaa riski sairastua esimerkiksi keuhkosyöpään.Asbestihiukkaset ovat niin pieniä, ettei silmä erota niitä. Ne aiheuttavat oireita vasta vuosikymmenien kuluttua.Suomessa asbestia on käytetty vuosina 1922–1992. Erityisen suosittua se oli vuosina 1963–1979.Asbesti aiheuttaa eniten työperäisiä kuolemia Suomessa. Sen aiheuttamiin sairauksiin sairastuu vuosittain tuhatkunta ihmistä.