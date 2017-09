Uppiniskainen asukas säilyttää lastenvaunuja porraskäytävässä huomautuksista huolimatta – taloyhtiö voi ottaa huoneiston haltuunsa

Koti

Uppiniskainen asukas säilyttää lastenvaunuja porraskäytävässä huomautuksista huolimatta – taloyhtiö voi ottaa

Voiko taloyhtiö kieltää ilmalämpöpumpun?

Pelastuslaki kieltää kaikenlaisten tavaroiden säilyttämisen talon kulkureiteillä paloturvallisuuden vuoksi. Siksi esimerkiksi kerrostalon porrashuoneessa tai kellarin käytävillä ei saa säilyttää lastenvaunuja. Jos ne syttyvät tuleen, niistä leviää myrkyllisiä savuja, jotka ovat vaaraksi asukkaille. Vaunut voivat olla myös tukkeena hätätilanteessa.Taloyhtiön johdon tehtävä on huolehtia siitä, että yleiset tilat ovat esteettömiä, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jaana Sallmén http://www.hs.fi/haku/?query=jaana+sallmen Asukkaan tulee säilyttää lastenvaunuja joko omassa asunnossaan tai esimerkiksi pyöräkellarissa. Jos pyöräkellarissa on täyttä, hallitus voi yrittää raivata sieltä tilaa lastenvaunuille.Ellei asukas noudata talo­yhtiön sääntöjä, piittaa palo­turvallisuudesta eikä ratkaisua löydy keskustellen, yhtiöllä on viime kädessä mahdollisuus ottaa huoneisto hallintaansa, Sallmén sanoo.Kyllä, taloyhtiö voi kieltää ilmalämpöpumpun asentamisen, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Tommi Leppänen http://www.hs.fi/haku/?query=tommi+leppanen Hänen mukaansa osakkaan muutostyöoikeus rajoittuu huoneiston sisälle. Pumpusta osa tulee talon ulkopuolelle ja vaikuttaa vääjäämättä julkisivuun.Lisäksi yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että jos yhtiö antaa yhdelle osakkaalle luvan ­ilmalämpöpumppuun, myös muiden osakkaiden täytyy saada lupa.Ulko-oven ja sen ulkopuolisten tiivisteiden kunnossapito kuuluu yhtiön vastuulle. Jos osakas epäilee lämpövuotoa ja ilmoittaa siitä, yhtiön täytyy tutkia asia. Yhtiön voi olla järkevää selvittää samalla kaikkien ovien tiiviys. On koko yhtiön etu, että ulko-ovet ovat tiiviitä.

Pitääkö autotallin käyttäjien maksaa remontti?

Miten taloyhtiö voi muuttaa vastuunjakoa?