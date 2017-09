Koti

”Olga” tarjosi kaksiota Helsingin Sörnäisistä 500 eurolla kuussa – Näin tehdään vuokra-asuntohuijaus

Helsingin

Olga kertoo

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Varmistan vielä

Komisario

Asunnonvuokraushuijauksiin

”Jos asunto kuulostaa liian hyvältä, se ei ole totta.”

Usein

Oikotiellä

Varausmaksua ei kannata maksaa, ellei ole nähnyt asuntoa.

Jätin Sörnäisten

Helsingin Sanomat, Oikotie ja Rakennuslehti kuuluvat Sanoma-konserniin.