Sienimetsästä löytyy tänä vuonna hyvä sato – Testaa, tunnetko tatit

Tämä viikonloppu lienee vuoden vilkkainta sienestysaikaa, sillä sieniaiheisia tapahtumia on ympäri Suomea ja sieniä on noussut metsiin hyvin.

”Tänä vuonna on hyvä sienisatotilanne isossa osassa maata, mutta Länsi-Suomessa on ollut paikoin kuivaa, mikä on vähentänyt sienisatoa. Vastaavasti Keski-Pohjanmaalla on ollut paikoitellen jopa liian märkää”, sieniasiantuntija ja biologi Tea von Bonsdorff Luonnontieteellisestä keskusmuseosta kertoo.

”Se on aina vähän arvoitus, että milloin on hyvä satovuosi.”

Bonsdorff arvioi, että sienisadosta kerätään talteen vain muutama prosentti.

Janne Järvinen HS

Lauantaina Joensuun Heinävaarassa mitellään herkkutattien keräilyn maailmanmestaruudesta. Maastoon lähtee noin 25 sienestäjää, joiden tehtävänä on poimia laadukkaita herkkutatteja kahden tunnin ajan. Eniten hyväksyttyjä tatteja poiminut kruunataan maailmanmestariksi.

Myös Tattikarnevaali-yhdistys ry:n puheenjohtajan Katariina Ahlholmin mukaan sieniä näyttää tänä vuonna nousevan maasta ennätystahtiin. ”Tulossa on huippuvuosi. Edellisen kerran tatteja oli erittäin paljon vuonna 2004”, Ahlholm sanoo.

Viime vuosi oli Ahlholmin mukaan herkkutattien MM-kisoissa huonohko: voittajaksi pääsi 570 gramman tattisaaliilla. Toiseksi ja kolmanneksi selviytyneet keräsivät vain joitain kymmeniä grammoja vähemmän.

”Eräänä erittäin huonona vuotena sorvari sorvasi puutatteja ja veimme niitä metsään löydettäviksi, kun aitoja tatteja ei ollut. Silloin yhdellä aidolla tatilla tuli mestaruus”, Ahlholm kertoo.

Myös Marttaliitto ry:n kehittämispäällikkö Arja Hopsu-Neuvonen vahvistaa huomion hyvästä sienivuodesta. Martat viettää lauantaina eri puolilla Suomea valtakunnallista sienipäivää.

”Nuoret keräävät yhä enemmän sieniä kotitarpeisiin, sillä sehän on sitä parasta lähiruokaa ja luonnossa liikkuminen tekee mielelle hyvää”, Hopsu-Neuvonen sanoo.

”Siinä on se sosiaalinen puoli myöskin nykyään, kun laitetaan kuvia sienimetsältä nettiin.”