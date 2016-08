Lääkäreille tulossa ohjeet sairauslomista – EK tahtoisi poissaoloille ohjemitat

Suomeen on todennäköisesti tulossa ohjeet siitä, miten lääkärin pitäisi kirjoittaa sairauslomaa. Tavoitteena on vähentää sairauspoissaolojen määrää. Ohjeiden tarkkuudesta on kuitenkin vielä erimielisyyttä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kesken.

Ohjeiden tarpeellisuutta pohtineen työryhmän raportti julkistettiin tänään perjantaina. Työryhmä oli yksimielinen siitä, että suositusluontoiset ohjeet kannattaa tehdä, mutta eri mieltä siitä, millaiset niiden pitäisi olla.

Työnantajapuoli haluaa tarkat, sairauskohtaiset ohjeet, joissa määriteltäisiin, miten monta päivää flunssainen, välilevytyrästä kärsivä tai masentunut työntekijä tyypillisesti tarvitsee toipumiseen. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n asiantuntijalääkäri Jan Schugk uskoo, että ohjeet lyhentäisivät sairauslomia tietyissä tilanteissa, ja se koituisi myös työntekijöiden eduksi.

”Nykykäytäntö, jossa esimerkiksi masennukseen tai tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin saatetaan määrätä pitkiä sairauslomia, ei auta toipumisessa. Itse asiassa saattaa käydä päinvastoin”, Schugk sanoo.

”Esimerkiksi masennuspotilas haluaa luontaisesti vetäytyä ympäröivästä maailmasta, joten hän saattaa toivoa pitkää sairauslomaa. Se ei kuitenkaan ole hänelle hyväksi. Ohjeet antaisivat tässä tilanteessa lääkärille kättä pidempää, kun hän keskustelee hoidosta potilaan kanssa.”

Ohjeiden toivotaan myös lisäävän potilaiden välistä tasa-arvoa. Nykyisin lääkärit määräävät samalla diagnoosilla hyvin erimittaisia sairauslomia.

Viime vuonna valmistuneessa väitöskirjatyössä lähetettiin lähes 2 000 lääkärille joukko kuvitteellisia potilastapauksia ja pyydettiin heitä arvioimaan sairausloman tarve. Lääkäreiden arvioissa oli suuria eroja. Naiset ja kaupunkilaislääkärit olivat tiukempia, miehet ja maalla työskentelevät anteliaampia sairausloman kirjoittajia.

Työterveyslääkäreiden vastauksissa sairauslomien pituudet heittelivät moninkertaisesti. Tiukimman linjan työterveyslääkäri suositteli kaikille potilaille yhteensä 21 päivän sairauslomia, kun anteliain olisi kirjoittanut 170 päivää eli noin kahdeksankertaisesti.

Myös työntekijäjärjestöjen edustajat toivovat tasa-arvoa sairauslomiin, mutta heidän mukaansa yleisohjeet riittäisivät. Niissä lääkäreitä ohjeistettaisiin siitä, mitä asioita sairauslomaa mietittäessä pitäisi ottaa huomioon. Tällaisia ohjeita Suomessa jo onkin joidenkin sairauksien Käypä hoito -ohjeissa.

Terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi toimihenkilökeskusjärjestö STTK:sta pitää yleisohjeita parempina, sillä ne jättävät tilaa yksilölliselle harkinnalle.

”Sairausloman tarve on yksilöllistä, siksi ohjeetkaan eivät voi olla liian mekaaniset”, Työläjärvi sanoo.

”Pelkona on, että tarkkoja ohjeita alettaisiin tulkita sairausloman enimmäismääräksi. Jos ohjeissa annettu poissaoloaika jostain syystä ylittyisi, työpaikoilla voisi tulla kiistoja sairausajan palkanmaksusta.”

Työnantajapuolella pelko on päinvastainen. Jos sairauslomalla olisi ohjemitta, se voitaisiin tulkita poissaolon vähimmäisajaksi.

Vielä ei ole tietoa siitä, milloin ohjeet mahdollisesti olisivat käytettävissä. Niiden tekemisestäkään ei ole vielä virallista päätöstä. Jos ne päätetään tehdä, aikataulu riippuu siitä, miten tarkkoja ohjeita tavoitellaan.