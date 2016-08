Suomalaiset sotilaat aloittavat vaarallisimman operaationsa Irakissa – ”Kaikin keinoin pyrimme turvaamaan joukon ja läheisten turvallisuuden”

Puolustusvoimat on aloittamassa yhtä vaarallisimmista kriisinhallintatehtävistään Irakissa. Noin 50 suomalaista ammattisotilasta ryhtyy syyskuun alussa neuvomaan kurditaistelijoita terroristijärjestö Isisin vastaisella rintamalla. Tähän mennessä suomalaiset ovat toimineet vain koulutustehtävissä selustassa.

Puolustusvoimat on ollut huolissaan suomalaisten sotilaiden ja heidän läheistensä turvallisuudesta. Julkisuuteen ei kerrota esimerkiksi sitä, mistä joukko-osastoista Irakiin lähetettävä kantahenkilökunta on.

”Toki kansalaisilla on oikeus tietää, missä me toimimme, mutta aina pitää muistaa erityisesti Isisin kyseessä ollessa, että se on erittäin brutaali järjestö, ja se voi keksiä ihan mitä vain”, sanoo Maavoimien operaatiopäällikkö Petri Hulkko.

Hulkon toivomuksesta HS ei kerro tietojaan siitä, mitä joukkoja Suomi lähettää nyt Irakiin.

Operaatioturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

”Olen antanut tietyt vaatimukset siitä, että turvallisuus säilyy. Joukko tekee sitten johtajansa johdolla ratkaisuja”, Hulkko sanoo.

HS:n tiedon mukaan sotilaat pitävät yhteyttä kotimaahan muun muassa sähköpostin välityksellä lähettämättä kuitenkaan varsinaisia viestejä. Tämä onnistuu siten, että perustetaan esimerkiksi uusi Gmail-tili, jonka salasana ja käyttäjätunnus ovat viestittävien osapuolien tiedossa.

Viestit kirjoitetaan sähköpostin runkoon, mutta lähettämisen sijaan ne vain tallennetaan luonnoksiksi, jolloin tilin salasanan tietävät pääsevät lukemaan niitä. Varsinaista viestiä ei lähetetä internetin kautta eteenpäin.

”En tiedä, miten he ovat järjestäneet yhteytensä, mutta kaikin keinoin pyrimme turvaamaan sekä joukon että läheisten turvallisuuden”, Hulkko kertoo.

Sosiaalisen median eli somen käyttö on myös turvallisuusriski. Hulkon mukaan Puolustusvoimat ei voi kieltää sotilaita käyttämästä somea.

”En voi käskeä ketään lopettamaan somen käyttöä. Sehän olisi vastoin lakiakin”, Hulkko sanoo.

”Toimivat joukot voivat yhteisestä sopimuksesta tehdä tällaisia päätöksiä, enkä ole tietoinen tarkkaan siitä, mitä siellä on tehty. Se vaatii kaikkien sitoutumisen. Valvon toki sitä, ettei julkisuuteen mene sellaisia tietoja, jotka vaarantavat joukon tai omaisten turvallisuuden.”

Suomi päätti huhtikuun lopussa osallistua Pohjois-Irakissa ”Irakin turvallisuusviranomaisten koulutus- ja neuvonantotehtävään” enintään sadan sotilaan osastolla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomi kaksinkertaistaa joukkonsa lukumäärän.

Aiemmin suomalaiset ovat kouluttaneet kurdijoukkoja selustassa noin 50 sotilaan voimin. Pääosa kouluttajista on ollut reserviläisiä.

Puolustusvoimat tiedotti viime keväänä, että suomalaiset ovat kouluttaneet jo yli tuhat Irakin Kurdistanin peshmerga-sotilasta.

Syyskuun alussa Puolustusvoimat lähettää rintamalle ja sen läheisyyteen 50 ammattisotilasta lisää neuvonantajatehtäviin. Sotilaat työskentelevät neljän kuukauden rotaatioissa, ja operaatio kestää ainakin vuoden ajan.

Prikaatikenraali Hulkon mukaan ensimmäisessä rotaatiossa ei ole mukana reserviläisiä.

”Haluamme toimia varman päälle, koska emme tiedä miten tilanne muuttuu. Katsomme toisen ja kolmannen rotaation erikseen.”

Neuvonantajien tilanne voi muuttua dramaattisesti, jos kurdit aloittavat hyökkäyksen Isisin hallussaan pitämän Mosulin kaupungin kimppuun. Hyökkäyksen tiedetään alkavan ennemmin tai myöhemmin.

”Tiedämme, että hyökkäys Mosulia kohtaan käynnistyy jossain vaiheessa. Isisin ei voi antaa pitää Mosulia loputtomiin. Kun hyökkäys käynnistyy, se aiheuttaa liikettä ja muutosta tilanteessa”, Hulkko sanoo.

Kurdijoukot ovat tällä hetkellä puolustavassa ryhmityksessä. Hulkon mukaan suomalaiset eivät tiedä, millaisia suunnitelmia heidän tukemillaan joukoilla on.

Jos hyökkäys Mosuliin alkaa, suomalaisten tehtävänä on neuvoa, miten hyökkäys menestyisi paremmin, mutta itse hyökkäykseen suomalaiset sotilaat eivät osallistu.

Suomalaiset sotilasneuvonantajat antavat myös tarpeen vaatiessa lisäkoulutuksen koulutusleireiltä rintamalle lähetetyille joukoille. He myös välittävät tietoa takaisin koulutusleireihin, jotta siellä annettavaa koulutusta voidaan kehittää.

Hulkko pitää tilannetta Pohjois-Irakissa suomalaisten näkökulmasta ”tällä hetkellä stabiilina”. Hänen mukaansa suurimmat riskit liittyvät nyt liikenteeseen, tienvarsipommeihin sekä mahdollisiin autopommeihin ja itsemurhaiskuihin.

”Tilanne voi muuttua minä päivänä hyvänsä, kun hyökkäys Mosuliin käynnistyy toden teolla.”

Kansainväliseen Isisin vastaiseen operaatioon (Operation Inherent Resolve) osallistuu yli 60 maata. Niiden toimintaa johtaa Yhdysvallat.