Petteri Orpo: Valtion tukemiin ara-asuntoihin palautetaan alhaiset tulorajat

Kuka? Petteri Orpo Syntynyt 3.11.1969 Köyliössä. Valtiotieteiden maisteri. Kansanedustaja vuodesta 2007. Kokoomuksen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri kesäkuusta 2016. Sitä ennen sisäministeri, maa- ja metsätalousministeri ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Naimisissa, kaksi lasta.

”Hallituksen finanssipolitiikka on järkevää”, valtiovarainministeri Petteri Orpo lausuu. Näinhän valtiovarainministeri tietenkin aina väittää. Mutta Orpolla on tällä kertaa kättä pidempää, kolmen taloustieteilijän katsaus.

Orpo tilasi elokuun alussa Bengt Holmströmiltä, Sixten Korkmanilta ja Vesa Vihriälältä näkemyksen Suomen talouspolitiikan suunnasta. Kolmikko luovutti katsauksen ministerille perjantaiaamuna.

Taloustieteilijöiden mukaan finanssipolitiikan viritys on ”järkevä kompromissi” lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden välillä. Velkaantuminen saadaan taittumaan lähivuosina, onhan hallitus päättänyt neljän miljardin sopeutustoimista. Toisaalta lähiaikojen kotimaista kysyntää ei rokoteta liikaa. Ensi vuonna työn verotus hieman kevenee.

Valtiovarainministeriön ehdotuksen mukaan valtio ottaa ensi vuonna lisävelkaa 5,9 miljardia euroa, mikä on hieman odotettua enemmän. Oppositiopuolue Sdp kritisoi hallitusta leväperäisestä taloudenpidosta.

”Sdp on moittinut jokaista hallituksen säästöpäätöstä. Nyt he arvostelevat velkaantumista. Se on huvittavaa. Tai ei se ole huvittavaa. Sdp:llä on uskottavuusongelma”, Orpo sanoo.

Vaikka taloustieteilijät kehaisevat hallituksen finanssipolitiikkaa, muuten viesti on aika synkkä. Rakenteita pitäisi pystyä uudistamaan.

Hallituksen liikkumavara on kuitenkin pieni. Etenkään työmarkkinoiden rakenteisiin sen on paha puuttua, sillä moni asia naulattiin kiinni kesäkuussa kilpailukykysopimuksessa. ”Hankalaa tämä on”, Orpo myöntää.

”Hallitus yritti puolitoista vuotta saada yhteiskuntasopimusta, jolla olisi ratkaistu kaikki maailman ongelmat. Kaikki kunnia kilpailukykysopimukselle. Sillä on merkitystä palkanmuodostuksen kannalta, mutta rakenteita se ei muuta.”

Taloustieteilijöiden mukaan valtion pitäisi nyt tehdä pääomasijoituksia korkeakouluihin, jotta ”menoleikkausten järkyttämä luottamus” palautuisi.

”Pidän sitä hyvänä ehdotuksena”, Orpo sanoo.

Käytännössä valtio myisi omaisuuttaan ja pääomittaisi näillä rahoilla korkeakouluja. Lisärahoituksesta voitaisiin Orpon mukaan päättää ensi kevään kehysriihessä. ”Tämä on sen kokoluokan asia, että siinä täytyy katsoa hallituksen strategiaa kokonaisuudessaan.”

Taloustieteilijät esittävät myös korkeakoulujen työnjaon muuttamista. Pääosa niistä keskittyisi kandidaatti- ja maisteritason opetukseen. Niiden lisäksi olisi muutamia tutkimusyliopistoja, joissa pyrittäisiin tekemään maailmanluokan tutkimusta. Jatkokoulutus ja perustutkimus olisi keskitetty niihin.

”En tyrmää tuota ajatusta”, Orpo sanoo. ”Pidän tärkeänä, että meillä on koko maan kattava korkeakouluverkosto. Mutta on myös tärkeää, että meillä on huippututkimusta.”

Ensi viikon budjettiriihessä hallitus päättää myös työllisyyspaketistaan. Siinä pitäisi löytää keinoja nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin.

Yksi ongelma on se, että kasvukeskuksissa on töitä tarjolla, mutta kohtuuhintaisia asuntoja ei. Etenkin pienistä asunnoista on pääkaupunkiseudulla kova pula, vaikka sinkkutalouksien määrä kasvaa.

”On utopiaa ajatella, että hallituksen päätöksellä saataisiin pääkaupunkiseudun vuokratasoa laskettua. Ratkaisuna on ennen kaikkea se, että pienituloisille suunnattua ara-asuntorakentamista saadaan vauhditettua”, Orpo sanoo. Vuokrasääntelyn hän tyrmää.

Eräs ongelma on se, että valtion tukemissa ara-asunnoissa asuu nykyisin paljon muitakin kuin pienituloisia. ”ara-asunnot pitäisi suunnata nimenomaan pienituloisille. Siksi hallitus aikoo palauttaa niihin riittävän alhaiset tulorajat.”

Asumisen aiheuttama kohtaanto-ongelma ei ratkea budjettiriihessä. Orpon mukaan hallitus aikoo antaa selvän toimeksiannon ja linjaukset, joiden mukaan konkreettisia ratkaisuja pitäisi olla valmiina kevään kehysriiheen mennessä.

Asumiskustannuksia voitaisiin alentaa myös purkamalla rakentamiseen liittyviä normeja. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen esitti, että esimerkiksi rakennusten autopaikkavaatimuksia voisi lieventää. Orpokin olisi valmis vähentämään parkkipaikkoja, vaikka kokoomus on perinteisesti kannattanut yksityisautoilua.

”Maailma muuttuu. Ja kokoomus myös”, Orpo sanoo.

”Helsingissä ja muissa kasvukeskuksissa pyöräilyn merkitys kasvaa. Joukkoliikenteen kehittäminen on tietenkin tärkeää.”

Viisi kysymystä valtiovarainministerille

1. Kuka on ammatillinen esikuvasi?

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö. Hän pisti pyyteettömällä tavalla itseään likoon.

2. Mistä aiheesta voisit keskustella vaikka koko yön?

Suomalaisen yhteiskunnan jähmeydestä ja siitä, mitä sille voitaisiin tehdä. Tukijärjestelmistä, verotuksesta, byrokratiasta. Kun yrittää tätä apparaattia jostain kohdasta muuttaa, aina törmää tuhanteen syyhyn, miksi ei. Pitää tehdä lukemattomia asioita eri puolilla samaan aikaan, jotta saadaan muutos liikkeelle.

3. Miten kotitaustasi on vaikuttanut poliittiseen ajatteluusi?

Tulen keskiluokkaisesta perheestä, olen kahden opettajan poika. Siinä korostui yhteisöllisyys. Opettajat toimivat kaikin tavoin ympärillä olevan yhteisön hyväksi. Politiikkaa pitäisi tehdä niin, että meillä olisi mahdollisimman laaja hyvinvointi.

4. Suurin ongelma maailmassa, jonkahaluaisit ratkaista?

Pakolaisuus.

5. Millainen viikonloppu on edessä?

Pääasiassa budjettivalmisteluja. Toivottavasti ehdin myös ulkoilemaan.