Onko gradun tekeminen venynyt vuosien painajaiseksi? Näillä neljällä vinkillä selviät opinnäytteen tekemisestä

Pro gradu -työn tekemisessä auttaa suunnitelmallisuus, neuvoo Gradutakuu-oppaan kirjoittaja ja samannimistä blogia ylläpitävä Kimmo Svinhufvud.

Svinhufvud opettaa kirjoittamista Helsingin yliopistossa. Hän on luennoinut myös koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Keskeytyneet yliopisto-opinnot päätökseen -kurssilla.

HS.fi:ssä julkaistussa mielipidekirjoituksessa nimimerkki Te amo kertoo puolisostaan, joka on tehnyt gradua seitsemän vuotta. Hän kuvailee perheen ajautuneen välitilaan.

Kirjoittajan mukaan yliopistossa kirjoilla oleva puoliso ei voi hakea oman alansa virkoja, koska ei ole valmistunut. Hän ei voi myöskään ilmoittautua työttömäksi, koska silloin opiskeluoikeus katkeaisi.

Se on johtanut tilanteeseen, jossa perheen toimeentulo on kirjoittajan mukaan epävarmaa.

”Tällaisia tapauksia voi tulla vastaan”, Svinhufvud sanoo.

Hänen mukaansa työpaikan saaminen, perhetilanteen muuttuminen ja lapsen saaminen ovat yleisimmät syyt, jotka johtavat siihen, että gradu jää kesken.

”Myös sellaisia ihmisiä tulee vastaan, jotka sanovat ja luulevat tekevänsä gradua, mutta eivät sitä oikeasti tee. Taustalla voi olla myös pelkoa siitä, että valmistuu. Ei välttämättä uskalleta siirtyä elämässä eteenpäin”, hän kuvailee.

Gradujen valmistumisessa on Svinhufvudin mukaan myös alakohtaista vaihtelua.

”Jos alalla on hyvät työllistymismahdollisuudet, gradut valmistuvat selkeästi muita aloja nopeammin. Tietysti työelämä voi silloin vetää mukanaan”, hän sanoo.

Svinhufvudin neljä vinkkiä gradun tekemiseen:

1. Varaa konkreettisesti aikaa gradullesi.

”Ensimmäiseksi pitää varata aikaa kalenterista. Se vaihtelee yksilökohtaisesti, aloittain ja aiheenkin mukaan, kuinka paljon graduun tarvitsee aikaa. Gradu ei välttämättä valmistu lainkaan, jos sen tekemiseen ei ole varattuna tiettyä ajanjaksoa. Se voi olla viikkoja tai kuukausia. Voi olla niinkin, että pitää ottaa töistä palkatonta vapaata, mutta joka tapauksessa sille pitää varata konkreettisesti aikaa omasta kalenterista.”

2. Suunnittele, mitä olet tekemässä.

”Gradu kannattaa pilkkoa palasiksi. Se on liian iso kirjoitustyö, jos kalenterissa lukee vain: ”Kirjoita gradu.” Työn voi jakaa palasiksi erilaisilla tavoilla. Voi esimerkiksi aluksi hahmotella sen rakenteen. Kirjoittaa ensimmäisellä viikon ensimmäisen luvun, toisella toisen ja niin edelleen. Toinen vaihtoehto on jakaa jokaista kirjoituspäivää pienempiin osiin vaikkapa keskittyneen työskentelyn ja taukojen mukaan.”

3. Aloita kirjoittaminen mahdollisimman varhain.

”Tyypillinen haaste on, että gradua tekevä tietää aiheestaan valtavasti. Hän on lukenut ja kerännyt aineistoa, mutta ei ole vielä alkanut kirjoittaa. Sen aloittamista on helppo lykätä, koska siinä voi paljastua ikävällä tavalla oman ajattelun puutteet. Muistiinpanoja kannattaa kuitenkin tehdä tietokoneelle jo siinä vaiheessa, kun lukee kirjallisuutta.”

4. Hae tukea muista ihmisistä.

”Ideaalitilanteessa apua voi saada graduohjaajalta, mutta tarkoitan, että gradun tekemisestä on tehtävä sosiaalista. Se ei saa olla yksinäinen projekti. Apua voi saada gradukurssilta, ongelmallisissa tilanteissa opintopsykologilta. Joillekin riittää, että tekee gradua samassa atk-luokassa kaverinsa kanssa.”