Kymmenen vuotta sitten karhunliha oli statusruokaa – Nyt syödään nyhtökarhua

Fakta

Alle 2-vuotiailla karhunaarailla ja -uroksilla ei havaittu lainkaan trikiinimatoja.

2–4-vuotiailla karhunaarailla ei havaittu tartuntoja, mutta uroksista se löytyi kolmelta prosentilta.

Yli 4-vuotiaista naaraista trikiiniä oli neljällä prosentilla, uroksista 11 prosentilla.

Lähde: Prevalence of Trichinella infection in three sympatric large carnivores: effects of the host’s sexg and age. Journal of Zoology, (painossa).