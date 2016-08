Kokoomuksen eduskuntavaalikannatus ei ole lähtenyt lentoon, vaikka puolue vaihtoi kesäkuussa puheenjohtajaa. Elokuun kannatusmittauksessa kokoomus sai 17,3 prosentin kannatuksen, mikä on hieman vähemmän kuin heinäkuussa.

Elokuun kannatusmittauksessa kaikkien puolueiden muutokset heinäkuuhun nähden ovat erittäin vähäisiä. Mittausajankohtana poliitikot olivat enimmäkseen lomalla, eikä Suomessa tapahtunut mitään.

Liikahdukset kannatuksissa saanevat vauhtia, kunhan politiikan syksy alkaa. Silloin nähdään myös onko kokoomuksen uusi puheenjohtaja Petteri Orpo saanut politiikalleen tukea ja puolueensa kannatuksen nousuun.

Kun Alexander Stubb valittiin kokoomuksen puheenjohtajaksi kesäkuussa 2014, puolueen kannatus pyrähti ylöspäin. Se ei tosin kestänyt kauan – jo syksyn lehtien varistessa varisi kokoomuksen kannatuksesta viisi prosenttiyksikköä.

Sdp:n kannatus sahaa edestakaisin ja on nyt 19,1 prosenttia. Sdp on pysynyt kokoomuksen edellä jo lähes vuoden.

Keskusta on pysynyt suurimpana puolueena. Tällä hetkellä keskustan kannatus on 20,6 prosenttia.

Kaikkien kolmen hallituspuolueen kannatus on nyt alhaisempi, kuin se oli eduskuntavaaleissa 2015. Hallituspuolueita kannattaa 47,4 prosenttia kansasta.

Toisin kuin kokoomus, vasemmistoliitto näyttää hyötyneen puheenjohtajan vaihdoksesta. Li Andersson nousi puolueen puheenjohtajaksi kesäkuussa, ja kannatuskäyrä lähti nousuun jo heinäkuussa. Sama suunta jatkui vielä elokuussa.

Helsingin Sanomien teettämässä gallupissa vasemmistoliiton kannatus on tavoittanut perussuomalaisten kannatuksen.

Vihreätkin porskuttavat edelleen hyvin, vaikka käyrä on kääntynyt lievään laskuun. Vihreitä kannattaa gallupin mukaan 12,9 prosenttia suomalaisista.

Niiden osuus, jotka eivät osanneet tai halunneet sanoa, mitä puoluetta äänestäisivät tai eivät kävisi äänestämässä, on 40 prosenttia. Epätietoisten osuus ei ole ollut yhtä suuri sitten tammikuun 2011.

Heistä ketkä sanovat äänestävänsä, 83 prosenttia on erittäin varmoja tai varmoja äänestyskäyttäytymisestään. Määrä on pysynyt vakaana.

Epätietoisimpia ovat perussuomalaisia viime vaaleissa äänestäneet. Vain 40 prosenttia puoluetta vuoden 2015 vaaleissa äänestäneistä äänestäisi puoluetta nyt.

Vasemmistoliitolla ja kokoomuksella on kaikkein vakaimmat kannattajajoukot.

Vasemmistoliiton osalta korkea varmuusaste on yllättävä, sillä vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajien välillä on selvää turbulenssia. Gallupin tausta-aineistosta käy ilmi, että vasemmistoliitosta on siirtymää vihreisiin enemmän kuin vihreistä vasemmistoliittoon.

Jos hallituspohjaa arvioitaisiin elokuun galluplukujen valossa, Suomeen syntyisi luultavimmin punamultahallitus täydennettynä vihreillä.

Sdp, vasemmistoliitto ja vihreät ovat kasvattaneet kannatustaan eduskuntavaaleista, ja keskustan kannatus on vain vähän vuoden 2015 eduskuntavaalien kannatusta pienempi.

Keskustan eduskuntaryhmälle yhteistyö Sdp:n kanssa oli jo viime vuoden hallitusneuvotteluissa mieluisampi kuin yhteistyö kokoomuksen kanssa. Pääministeri Juha Sipilä kuitenkin päätyi porvarihallitukseen vaalien jälkeen.