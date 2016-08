Katso lauantain HS-uutiset ja sää

Lauantain HS-uutisten pääaiheena on Kelan uuden pääjohtajan valinta. Tehtävä on ollut vuosikymmenien ajan korvamerkitty keskustapuolueelle, mutta nyt poliittisesta virkanimityksestä on päätetty luopua.

Lähetyksessä myös uusia tietoja Tukholmasta kotiutetun suurlähettiläs Jarmo Viinasen epäillystä epäasiallisesta käytöksestä. HS:n tavoittamat Viinasen kanssa työskennelleet useat naiset kertovat kokeneensa hänen taholtaan muun muassa fyysistä lähentelyä.

Lisäksi tietoa siitä, mitä hyvää seurasi myrskystä, joka katkaisi sähköt useilta kymmeniltätuhansilta kotitalouksilta.

Säässä puolestaan kerrotaan, että Lappiin on jo luvassa yöpakkasia.