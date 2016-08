Teinipoika katosi Merikarvialla – mukana mahdollisesti ase

Teinipoika on kadonnut viime yönä kotoaan Merikarvialla Satakunnassa.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan 17-vuotias poika katosi kahden aikaan yöllä, minkä jälkeen häneen ei ole saatu yhteyttä.

Poika on poliisin mukaan vaalea, 178 senttimetriä pitkä ja hoikka. Hänellä on ilmeisesti päällään siniset farkut, vaaleat kengät ja musta takki, jonka alla on harmaa hupullinen pusero.

Pojalla arvellaan olevan mukanaan ampuma-ase, jonka hän on ottanut kotoaan. Poliisi ei kuitenkaan ole saanut tietoa, että poika voisi olla vaarallinen muille.

Pojasta tai tämän liikkeistä tietäviä pyydetään ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen tai lähimpään poliisiviranomaiseen.