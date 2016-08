Kreikkalainen eläinpuisto Attica vastaa kritiikkiin delfiinien huonoista oloista: Naurettavia syytöksiä, kaikki on kunnossa

Tästä on kyse Paheksuntaa aiheuttanut delfinaario suljetaan Särkänniemi kertoi viime vuoden lokakuussa sulkevansa delfinaarionsa. Näytökset lopetettiin heti, mutta delfiinit asuivat delfinaariossa lauantaihin asti. Sunnuntaina ne lennätettiin Kreikassa sijaitsevaan eläinpuisto Atticaan. Siirto Atticaan oli vastikkeeton eli eläimistä ei ole maksettu mitään. Delfinaario on ollut Särkänniemelle kallis ja kannattamaton. Merkittävä syy sulkemiseen on eläinoikeusliikkeen pitkäaikainen kampanjointi delfinaariota vastaan. Delfinaarion tilalle on tulossa sisäliikuntapuisto.

Kreikkalaisen eläinpuiston Attica Zoological Parkin osaomistaja Rudy Rallis kertoo HS:lle tamperelaisdelfiinien selvinneen sunnuntaisesta matkastaan uusiin kotivesiin mainiosti.

”Näille delfiineille sopeutuminen tulee olemaan helppoa, koska ne ovat Tampereella tottuneet pienempään altaaseen. Ne eivät ole aiemmin nähneet aurinkoa, kuuta ja tähtiä, joten delfiinit tulevat varmasti olemaan erittäin onnellisia. Meillä on samanlaisia kokemuksia liettualaisista delfiineistä. Niitä tullaan hoitamaan Atticassa parhaalla mahdollisella tavalla, ja olemme erittäin otettuja, että olemme saaneet ne tänne”, Rallis kertoi HS:lle puhelimitse Kreikasta.

Eläinjärjestöjen syytteitä delfiinien huonoista elinoloista Rallis pitää ”naurettavina”. Rallisin mukaan Attica on käsitellyt asioita viisi kertaa kreikkalaisoikeudessa ja voittanut kaikki tapaukset.

”Oikeus on todennut, että kaikki lupamme ovat kunnossa. Mutta aina ne [järjestöt] keksivät syyttää meitä jostain uudesta.”

Rallis vahvistaa, että Atticassa on kuollut delfiinejä, mikä on hänen mukaansa luonnollista. Osa kuolleista delfiineistä on syntynyt kuolleina.

Atticalla ei ole enää myöskään vaikeuksia saada eläintarhan yli 2000 eläimelle ruokaa, kertoo Rallis. Vuosi sitten tilanne oli hänen mukaansa toinen, kun Kreikan talouskriisin vuoksi rahasiirtoja ulkomaille rajoitettiin, eikä eläintarha pystynyt siksi maksamaan tilauksia eläinten vaatimista erikoisruoista.

”Selitimme asiamme ministeriölle, eikä asia ollut mikään ongelma”, Rallis sanoo.

Delfiinit lähtivät Särkänniemestä

